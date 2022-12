Secure 2.0 autorise le Congrès et apportera des changements au système de retraite

Trois ans après que le Secure Act de 2019 a introduit les premiers changements majeurs dans le système de retraite américain en plus d’une décennie, d’autres modifications sont en cours.

Des dizaines de dispositions liées à la retraite connues collectivement sous le nom de “Secure 2.0” sont incluses dans un projet de loi de crédits omnibus de 1,7 billion de dollars qui a reçu l’approbation de la Chambre vendredi – après l’approbation du Sénat jeudi – et se dirigera vers le président Joe Biden pour sa signature.

actualités liées à l’investissement

Secure 2.0 « comble les lacunes qui ont laissé certaines personnes en marge de l’épargne-retraite, incapables d’accéder aux régimes de retraite en milieu de travail qui font tant de bien en établissant la capacité et l’habitude d’épargner », a déclaré Susan Neely, présidente et chef de la direction de l’American Council. des assureurs-vie.

En savoir plus sur les finances personnelles :

Voici 10 façons d’éviter la pénalité de retrait anticipé pour les IRA

Le règlement de Wells Fargo comprend 2 milliards de dollars pour les clients lésés

Voici les 10 meilleures régions métropolitaines pour les premiers acheteurs

“Les travailleurs à temps partiel, les conjoints de militaires, les employés de petites entreprises et les emprunteurs étudiants ne sont que quelques-uns qui en bénéficieront et auront une meilleure chance de se positionner pour une retraite plus sûre financièrement grâce à l’action du Congrès aujourd’hui”, a déclaré Neely. .

Les dispositions de Secure 2.0 visent à s’appuyer sur les améliorations du système de retraite qui ont été mises en œuvre dans le cadre du Secure Act de 2019. Ces changements comprenaient un meilleur accès des travailleurs à temps partiel aux prestations de retraite et l’augmentation de l’âge auquel les distributions minimales requises, ou RMD, de certains comptes de retraite doivent commencer – à 72 ans au lieu de 70½.