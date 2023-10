MAGASIN D’ANTIQUITÉ

Gagnant : Nid de hiboux

Naviguer dans l’un des deux sites Owls Nest est toujours une aventure. Des œuvres d’art locales originales sont à vendre, ainsi que des objets vintage de tous types. Des têtes de lit et des buffets anciens, du verre au cobalt et une table en marbre étaient des trouvailles récentes sur la page Facebook du magasin. Faire du shopping en personne, c’est encore mieux. “C’est grand et les stands sont joliment décorés”, a déclaré un critique. “J’adore la variété et la qualité des pièces, les trouvailles uniques et le personnel très serviable”, a déclaré une autre critique.

Deuxième place : marché aux puces vintage Treasure Trove

Troisième lieu : Le Château

BOWLING

Gagnant : Centre de divertissement des fêtes

Holiday Entertainment Center affirme que c’est plus qu’un endroit pour jouer au bowling et aux jeux. “Nous voulons créer une culture incroyable”, a déclaré le centre dans un message sur Facebook. Un personnel amical, une atmosphère dynamique et des plats et des boissons délicieux ne sont que quelques-unes des choses que les clients apprécieront au centre, selon Holiday.

Deuxième place : College Bowl

VÊTEMENTS DE MARIÉE ET DE Cérémonie

Gagnante : Gracyn Elizabeth Bride

Gracyn Elizabeth Bride propose sa propre collection exclusive de vêtements de mariée qui comprend des silhouettes classiques avec des décolletés tendance et de magnifiques traînes. “Nous avons utilisé Gracyn Elizabeth pour la robe de mariée de ma fille. Elles sont de premier ordre. Quel trésor”, a déclaré une critique. “Tout le monde au salon a fait de son mieux pour offrir à notre fille une expérience nuptiale parfaite”, a déclaré une autre critique.

Deuxième place : Vêtements de mariée et de cérémonie Le’Bells

MAGASIN DE VÊTEMENTS POUR ENFANTS

Gagnant : MadiMae Boutique

MadiMae Boutique vend des vêtements pour enfants de la naissance à 12 ans. La boutique propose également des vêtements sur le thème des fêtes et diverses articles, notamment des porte-clés spécialisés.

Deuxième place : d’enfant à enfant

Troisième place : Sassy Seconds

STUDIO DE DANSE

Gagnante : École de danse Judith McCarty

L’école de danse de Judith McCarty est depuis longtemps un incontournable du monde de la danse Texarkana. L’école est connue pour sa formation classique et l’accompagnement de ses jeunes danseurs. “Un personnel formidable et une approche classique et élégante de l’enseignement de la danse”, déclare une critique de l’école de danse de Judith McCarty. “Nos filles sont aimées, nourries et poussées à leur meilleur.”

Deuxième place : All Rythm Dance Alley

Troisième place : BC Dance

CENTRE D’ÉVÉNEMENTS

Gagnant : Crossties

Crossties a apporté des spectacles en direct, des événements en plein air et plus d’enthousiasme général au centre-ville depuis son ouverture sur Broad Street. Le nom est un clin d’œil au passé ferroviaire de Texarkana. Des jeux de cornhole peuvent être joués chaque semaine. Des cours de danse salsa sont souvent dispensés sur place. Les spectacles de musique live ont inclus de grandes stars de la country, des groupes de glam rock et des nouveaux arrivants de tous genres. “Le meilleur lieu de la ville… ils redonnent vie au centre-ville”, indique une critique. “Lieu tout à fait unique. Détenu et exploité localement. Un atout majeur pour le quartier des divertissements”, a déclaré une autre critique.

Deuxième place : Silvermoon sur Broad

Troisième place : Centre de congrès Texarkana

DIVERTISSEMENT FAMILIAL

Gagnant : Cinemark

Basée à Plano, au Texas, Cinemark Holdings Inc. est un leader dans le secteur de l’exploitation cinématographique, avec plus de 500 cinémas et plus de 5 800 écrans aux États-Unis et en Amérique latine.

Deuxième place : centre de divertissement de vacances

Troisième place : lames de fronde

FLEURISTE

Gagnant : Les fleurs de Ruth

Le magasin de fleurs le plus ancien de Texarkana, Ruth’s Flowers, est spécialisé dans les mariages, les bals de finissants, les fleurs de fête et les couronnes personnalisées. “Le meilleur magasin de fleurs du coin. J’utilise ce fleuriste depuis plus de 10 ans et je peux garantir qu’il fait un travail formidable et qu’il valorise ses clients. Il s’agit d’une entreprise détenue et exploitée localement avec des tonnes d’expérience combinée pour prendre l’arrangement parfait pour un occasion”, indique une critique sur la page Facebook de la boutique. “Les boutonnières et mon arrangement de mariage étaient parfaits. Merci pour les détails et le temps que vous avez passé à les rendre parfaits”, a déclaré une autre critique.

Deuxième place : le fleuriste et les cadeaux Flowerroom

Troisième place : Fleurs et cadeaux uniques

TERRAIN DE GOLF

Gagnant : Texarkana Golf Ranch

Texarkana Golf Ranch se trouve le long du lac Bringle, dans le nord de Texarkana, au Texas. Le parcours, qui présente des dénivelés de 50 pieds, accueille les tournois AJGA et Tightlies. “Texarkana Golf Ranch est un parcours de golf qui défiera les meilleurs de tous les professionnels du tourisme tout en offrant du plaisir”, indique le site Web du Ranch.

Deuxième place : Texarkana Country Club

Troisième place : Northridge Country Club

ÉPICERIE

Gagnant : Albertson

En 1939, Joe Albertson, un ancien directeur du district de Safeway, a pris 5 000 $ qu’il avait économisés et 7 500 $ qu’il avait empruntés à la tante Bertie de sa femme, et s’est associé à LS Skaggs pour ouvrir son premier magasin Albertsons sur la 16e rue et State Street à Boise, Idaho, “l’épicerie États de la chaîne sur son site Web. La société exploite désormais des magasins dans 35 États et dans le district de Columbia sous 20 bannières bien connues.

Deuxième place : DeLaughter’s

Troisième place : Épargnant d’argent

GYMNASTIQUE

Gagnant : Centre de gymnastique, de danse et de joie de Joni

La devise du Joni’s Gymnastics, Dance and Cheer Center est « Là où les enfants deviennent des athlètes et des artistes grâce à leur détermination, leur grâce et leur engagement. »

Deuxième place : gymnastique, danse et joie d’élite du nord-est du Texas

Troisième place : Twin City Cheer & Gymnastics

MAGASIN DE SANTÉ

Gagnant : Magasin d’aliments naturels Granary Street

Ceux qui essaient d’avoir un mode de vie plus sain peuvent trouver de la nourriture, des herbes et des vitamines localement sans avoir besoin de faire leurs courses à l’extérieur de la ville grâce au Granary Street Health Food Store qui propose une grande variété d’aliments sains qui couvrent tous les besoins. Ils ont une grande variété de pilules de vitamines, de minéraux, de pilules à base de plantes et d’autres besoins pour notre corps”, a déclaré une critique. “J’avais besoin de levure chimique sans gluten dès que possible. J’allais le faire expédier depuis Amazon avec une livraison en un jour, mais je me suis arrêté ici et j’ai obtenu le même article pour la moitié du prix”, a déclaré une autre critique.

Deuxième place : Summerhill Nutrition

Troisième place : Nutrition 5 étoiles

HÔTEL

Gagnant : Hilton Garden Inn

En choisissant Hilton Garden Inn Texarkana, vous serez juste à 3 minutes à pied de Centre de congrès de Texarkana et à 11 minutes de marche de CHRISTUS St. Michael Health System.

Faites comme chez vous dans l’une des 154 chambres dotées d’un réfrigérateur et d’un four à micro-ondes. L’accès à Internet par câble et sans fil est gratuit, tandis qu’une télévision à écran plat 32 pouces avec chaînes par câble assure votre divertissement. Des salles de bains avec un ensemble douche/baignoire sont fournies. Les commodités comprennent un coffre-fort et un service de nettoyage assuré tous les jours. Des lits bébé (gratuits) peuvent être demandés.

Deuxième place : Holiday Inn

Troisième place : Fairfield Inn

LIEU DE FÊTE POUR ENFANTS

Gagnant : iJump

iJump pense que Texarkana a besoin d’un lieu de divertissement principal pour une ville en pleine croissance, c’est pourquoi ils ont mis en place une installation intérieure et sûre de première classe pour tous les âges. Ils le font en fournissant des trampolines, des airbags, des terrains de ballon chasseur, des paniers de basket-ball, un parcours ninja de style compétitif et bien plus encore.

Les caractéristiques comprennent des demi-lunes de trampoline pour des tours amusants, un système d’éclairage et de son LED de pointe, un salon pour les parents avec connexion Wi-Fi gratuite, des salles privées pour les fêtes d’anniversaire et les réunions et un iCafé à service complet proposant des chips, des bonbons et des boissons. .

Deuxième place : Chuck E Cheese

Troisième place : Théâtre pour enfants Silvermoon

GROUPE LOCAL

Gagnant : Implacable

Deuxième place : Cowboys des temps modernes

Troisième place : le mix

ÉCOLE D’ARTS MARITAUX

Gagnant : Karaté Shotokan de Lacy

Lacy’s Shotokan Karate a été créée en 1973, ce qui en fait la plus ancienne école d’arts martiaux de la région des Quatre États. Le studio propose des cours de karaté traditionnel de style japonais utilisé en légitime défense.

Deuxième place : Texarkana Jiu Jitsu

Troisième place : Sports de combat Texarkana

MAGASIN DE MUSIQUE

Gagnant : La Maison du Groupe

La Band House propose des ventes, des locations et des réparations d’instruments, ainsi que des cours pour les musiciens en herbe.

The Band House est un produit de musiciens et de directeurs de groupe, et son objectif est d’aider les musiciens et les directeurs de groupe à atteindre les plus hauts niveaux de réussite. « Nous sommes impatients de faire partie d’un partenariat vital avec les écoles, les directeurs de groupe et, plus important encore, les parents du groupe et leurs enfants pour les décennies à venir !

Deuxième place : Texarkana Pro Sound

Troisième place : Musique au micro

KARAOKÉ

Gagnant : Fat Jack’s Oyster and Sports Bar

En près de 40 ans d’activité, le Fat Jack’s Oyster and Sports Bar est devenu une icône de Texarkana. Outre sa cuisine cajun et sa musique live, Fat Jack’s est également connu pour sa salle de billard et son patio.

Deuxième place : barre fléchée

Troisième place : Whisky River

MAGASIN DE REVENTE

Gagnant : Haven Homes

La vision de Haven Homes est « d’apporter la restauration aux personnes brisées grâce à un discipulat basé sur la grâce et d’atteindre ceux qui souffrent de dépendance et, par la grâce de Dieu, d’aider ces personnes à recevoir l’amour, la joie, l’espoir et la guérison ».

Le magasin de revente soutient le logement et d’autres services pour les hommes et les femmes qui se sont retrouvés au milieu de problèmes juridiques en raison de leur consommation de drogues et d’alcool.

Deuxième place : Secondes impertinentes

Troisième place : Uptown Cheapskate

MAGASIN DE CHAUSSURES

Gagnant : Raquette et Jog

Racquet & Jog a ouvert ses portes à Longview, au Texas, en 1978. Aujourd’hui, plus de 40 ans plus tard, ils ont ouvert deux autres magasins à Rockwall et Texarkana, en partenariat avec de nombreuses autres petites entreprises et marques de qualité.

Il s’agit d’un magasin de détail spécialisé dans la course à pied. Entrez dans l’un des trois magasins et découvrez les chaussures de course, les vêtements et les accessoires qui amélioreront votre course. De plus, ils proposent des équipements de tennis, des t-shirts, des accessoires de tous les jours, des chaussures pour différents styles de vie et divers vêtements pour hommes, femmes et enfants.

Deuxième place : les bottes et chaussures Nelson

Troisième place : Red Wing

CHAMP DE TIR

Gagnant : Grange et champ de tir Texarkana Gun

Conçu pour le confort du tireur et de la famille, Texarkana Gun Barn and Range propose des services et des commodités actuellement non disponibles dans les environs.

“Notre mission est de former des personnes de qualité pour qu’elles soient qualifiées pour porter une arme à feu. Nous sommes un centre de formation de premier plan, un marchand d’armes à feu, un champ de tir couvert et un fabricant de munitions dans l’Ark-La-Tex.”

Deuxième place : armes à feu légendaires

Troisième place : Rocky Creek en plein air

VÊTEMENTS OCCIDENTAUX

Gagnant : Cavender’s

Cavender’s a été fondée par James et Pat Cavender en 1965 à Pittsburg, au Texas. Aujourd’hui, Cavender’s a…