L’univers de Star Trek connaît actuellement un renouveau massif, avec cinq spectacles déjà prévus pour 2021 et le spin-off tant attendu de Michelle Yeoh Star Trek: Section 31 attend toujours dans les coulisses. Nous rassemblons toutes les dernières nouvelles sur la série et quand vous pourrez en profiter sur vos écrans.

Bien que la série ait été annoncée pour la première fois en 2019, après le succès de Star Trek: Discovery et le personnage de Michelle Yeoh, l’empereur Philippa Georgiou en particulier, le projet n’a guère évolué depuis.

En fait, en mars 2021, des reportages étaient centrés sur une interview dans Variety avec le producteur exécutif de Star Trek Alex Kurtzman et la vice-présidente exécutive du contenu original chez CBS All Access, Julie McNamara, qui semblait indiquer qu’aucune nouvelle série Star Trek ne serait lancée avant l’un des cinq actuels termine sa course.

Ceux en question sont Discovery (qui vient d’entrer dans sa quatrième saison), Picard (sur le point de commencer la saison 2), Lower Decks, Prodigy et Strange New Worlds. Les deux derniers n’étant même pas encore diffusés, cela semble suggérer qu’il faudra peut-être un certain temps avant que l’article 31 n’arrive.

Il y a de l’espoir cependant, avec Picard face à la légende octogénaire qu’est Patrick Stewart. Il est difficile de voir comment ce spectacle se poursuivra pendant plusieurs saisons, à moins que les personnages secondaires ne prennent en charge les principales lignes de l’histoire. Le capitaine Picard est une étoile brillante dans le firmament Trek, mais pourrait décider de raccrocher son uniforme et d’atteindre le Earl Grey avant trop longtemps. Bien que nous espérons que non, car c’est un personnage si merveilleux.

Quelle est l’intrigue de Star Trek: Section 31?

Comme la série n’a pas encore été mise en production, il n’y a aucun détail sur les intrigues pour le moment. Ce que nous savons, c’est que la section 31 est le « black ops » de Starfleet, fonctionnant dans le même sens que l’Ordre romulien Tal Shiar et Cardassian Obsidian, faisant le sale boulot d’espionnage et de sabotage qui ne correspondrait pas nécessairement aux idéaux publics. de Starfleet.

La section 31 est apparue dans diverses séries de Trek, avec l’un des membres de l’équipage à la passerelle d’Enterprise révélé en tant qu’ancien membre, et un scénario complet impliquant le Dr Bashir dans les dernières saisons de Deep Space Nine. Plus récemment, l’organisation secrète est apparue dans la deuxième saison de Star Trek: Discovery, avec le personnage de Michelle Yeoh les rejoignant à la fin, avec l’amant tragique de Michael Burnham, Ash Tyler.

Cela prépare parfaitement les choses pour l’émergence d’une nouvelle série, avec l’impitoyable Georgiou à la tête de l’équipe des arts sombres de Star Trek.

Qui sont les acteurs et l’équipe de Star Trek: Section 31?

Mis à part Michelle Yeoh en tant que Philippa Georgiou, il n’y a pas d’autres détails confirmés sur qui apparaîtra dans la série. Comme mentionné précédemment, le personnage d’Ash Tyler a déjà été recruté dans l’organisation à travers un scénario sur Star Trek: Discovery, donc cela pourrait voir Shazad Latif reprendre son rôle.

Un autre personnage que nous avons déjà rencontré est le mystérieux Leland, joué par Alan Van Sprang, qui commandait le vaisseau Section 31 dans le scénario de Discovery. Il est un associé connu du capitaine Christopher Pike, dont la propre émission Star Trek: Strange New Worlds devrait être lancée plus tard cette année, il y a donc des possibilités de croisement entre les deux.







Où puis-je regarder Star Trek: Section 31?

C’est difficile à savoir pour le moment. Paramount + est le guichet unique pour Star Trek moderne aux États-Unis (remplaçant le désormais disparu CBS All Access), mais au Royaume-Uni, il est divisé entre Netflix (Discovery) et Amazon Prime Video (Picard et Lower Decks). Peut-être que lorsque l’équipage de la Section 31 arrivera, nous verrons l’ordre apporté à l’univers de Trek?

Articles connexes pour plus de lecture