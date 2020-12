Kylie Minogue a à peine vieilli un jour depuis qu’elle est devenue célèbre dans les années quatre-vingt.

La chanteuse Can’t Get You Out Of My Head, 52 ans, est devenue célèbre dans Neighbours dans lequel elle a joué la mécanicienne Charlene Robinson.

Elle s’est ensuite lancée dans une carrière de chanteuse, avec des succès chaque décennie depuis.

Mais comment Kylie a-t-elle réussi à paraître aussi jeune qu’elle l’était lorsqu’elle est devenue célèbre pour la première fois?

Un chirurgien de MYA Cosmetic Surgery explique: «À mon avis professionnel, il semble que Kylie utilise moins souvent des injections anti-rides (souvent appelées Botox).

«Si un patient arrête le traitement des injections anti-rides, les résultats s’atténueront avec le temps (pas du jour au lendemain), et les muscles et les expressions faciales bougeront plus librement.

«Je crois que c’est le cas avec Kylie car vous pouvez clairement voir le retour des ridules et des rides sur son front, qui paraissait autrefois lisse.







«Son apparence commence à montrer le vieillissement naturel de la peau et il semble que la ligne de ses sourcils a également légèrement baissé.

«Le Botox est souvent utilisé pour soulever les sourcils et créer une arcade sourcilière plus définie, ainsi que pour traiter les lignes horizontales du front et les rides du froncement.

«Je dirais que, comme Kylie a arrêté le traitement, cela s’est légèrement inversé, ce qui a entraîné une apparence plus lourde des sourcils.







«Je suggérerais que Kylie pourrait encore subir un traitement de comblement sur sa joue.

« Le traitement non chirurgical est souvent utilisé pour retrouver la plénitude des joues qui se perd naturellement avec l’âge et, à son tour, crée des lignes plus douces autour de la bouche et du nez – faisant paraître la partie inférieure du visage de Kylie plus jeune. »

The Mirror a contacté les représentants de Kylie Minogue pour commentaires.