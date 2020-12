Attendez, une finale sans paillettes? Ce sera vraiment la cérémonie de la rose la plus spectaculaire de tous les temps.

Bien que nous ne sachions pas comment Tayshia Adams‘voyage pour trouver l’amour se terminera comme sa saison sans précédent de La bachelorette se termine ce soir – surtout après le tour de montagnes russes émotionnel qui était son épisode de la suite fantastique – il y a une chose que nous sommes prêts à proclamer à propos de notre rôle actuel: Best. Habillé. Bachelorette. Déjà.

Et l’homme derrière les coutures est le styliste de longue date de la franchise Cary Fetman, qui s’est habillé, pas un, mais deux Bachelorettes au milieu d’une pandémie en cours.

Et tout comme le reste de Bachelor Nation, Fetman a été choqué quand il a appris que Tayshia viendrait remplacer Clare Crawley moins de deux semaines de production. Habituellement, le client vétéran aurait des semaines pour préparer et planifier la garde-robe du chef, y compris plusieurs jours d’essayage. Cependant, avec un remaniement du casting et un protocole COVID-19 en place, la saison 16 s’est avérée être l’un des plus grands défis professionnels de Fetman.

« Le processus était que j’avais rencontré Tayshia avant, d’autres saisons, et j’avais littéralement juste besoin de vêtements et si ça allait vraiment tomber », a expliqué Fetman à E! Nouvelles. «Heureusement, j’avais reçu une sorte d’avertissement probablement à peu près au même moment que Tayshia. Mais cet avertissement, comme: ‘Hé, ne fais rien pour le moment, mais juste un avertissement si Clare reste sur cette voie, nous devrons peut-être amenez quelqu’un pour partager la saison avec elle. ‘ »