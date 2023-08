Secrets NBA « volés » : pourquoi les Knicks poursuivent les Raptors | À propos de ça

Nouvelles

Durée 9h27

Les Knicks de New York ont ​​intenté une action en justice contre les Raptors de Toronto, leur nouvel entraîneur-chef et un ancien employé des Knicks, les accusant tous d’avoir volé des milliers de vidéos et autres secrets de reconnaissance. Andrew Chang détaille les détails du procès et examine jusqu’où une équipe pourrait aller pour obtenir un avantage concurrentiel.