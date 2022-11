Secrets et vies avec Steve Stalenhoef

– Paroles d’Angela Cowan Photographies de Lia Crowe

Il y a un peu plus d’un an, Steve Stalenhoef a ouvert les portes de The Collective, un espace de 10 suites à Kelowna permettant aux entrepreneurs de la beauté et du bien-être de démarrer leur propre entreprise dans un environnement à faible risque et axé sur la communauté. Conçu pour être beau et hautement photographique, avec des baux d’un an, The Collective est devenu une entreprise florissante et un tremplin inestimable pour de nombreux entrepreneurs. Mais cela ne serait peut-être pas arrivé sans une opportunité ratée et un acte de foi.

Steve travaillait comme directeur de la construction à Edmonton depuis des années et ressentait le besoin de changer les choses.

« J’ai postulé pour être guide dans une entreprise spécialisée dans le tourisme international. Vous pourriez travailler en Espagne, en France, en Nouvelle-Zélande. C’est vraiment une excellente façon de voir le monde », dit-il.

Sélectionné parmi un bassin de plus de 2 000 candidats, Steve s’est vu proposer un emploi et s’est rapidement mis à liquider la quasi-totalité de ses actifs pour se préparer à son aventure de globe-trotter.

« J’ai vendu ma maison à Edmonton et je suis venu à Kelowna pour tuer quelque temps avant que le travail ne commence. Mes parents vivent à Kelowna, alors je m’effondrais sur leur canapé. J’avais une valise avec deux jeans et un pull dedans », dit-il en riant. “C’était en février 2020.”

Alors que tout s’est arrêté au début de la pandémie et que son nouveau travail a été annulé, Steve a trouvé une voie différente lorsqu’il a décidé de créer The Collective.

“J’étais assez liquide. Je venais de vendre ma maison et toutes mes affaires, et je me suis dit : ‘Bon sang, je vais construire quelque chose de beau avant la fin du monde.’

Avoir la possibilité de concevoir et de construire quelque chose de manière indépendante, sans être redevable à un client, était énorme pour Steve. Et ayant déjà réalisé un projet similaire à Edmonton pour un client, il avait également constaté de visu comment offrir des opportunités de location à court terme dans un espace magnifique et digne d’Instagram pouvait être transformateur pour les nouveaux entrepreneurs.

“Construire quelque chose qui facilite l’entrepreneuriat est tellement cool pour moi”, dit-il. « C’est un risque énorme de quitter son employeur actuel et de louer un espace. Cet espace est conçu pour être plus flexible. Ce n’est pas aussi intimidant que les baux de cinq à huit ans que l’on voit souvent dans le milieu commercial. C’est une étape intermédiaire qu’ils peuvent franchir et un moyen de réduire les risques.

Et parce qu’il est conçu pour être une étape de transition pour les entrepreneurs à mesure qu’ils grandissent, les 10 suites ont souvent un roulement élevé, ce qui permet aux nouveaux entrepreneurs de se faire une place au fur et à mesure que les locataires précédents déménagent dans des espaces plus grands.

Pour Steve, Kelowna n’aurait pas pu mieux fonctionner. Il est à la tête d’une communauté entrepreneuriale florissante, marié à la belle femme qu’il a rencontrée lorsqu’il a atterri ici pour la première fois, et immergé dans le flot incessant d’aventures en plein air qu’offre l’Okanagan.

« Je ne peux pas vraiment vous dire ce que j’ai fait pour m’amuser à Edmonton, mais après être venu ici, c’est l’escalade, l’alpinisme et la pêche », dit-il. “Vous avez l’impression de ne pas pouvoir tout faire !”

Les 7 péchés

Envie:

Dans quelles chaussures voudriez-vous marcher?

Prenant cette question au pied de la lettre, je dirais David Thompson. Il était un géographe pionnier et un explorateur. Je devrais marcher environ 100 000 kilomètres, mais si vous avez déjà conduit sur l’autoroute David Thompson, imaginez quelle marche ce serait.

Gourmandise:

Quelle est la nourriture que vous pourriez manger encore et encore ?

C’est un lien entre les sushis et les tacos. Je ne pense pas que j’aie jamais été vraiment plein de ceux-ci. Je viens de manquer de sushis ou de tacos

Avidité:

On vous donne 1 million de dollars que vous devez dépenser

égoïstement. À quoi le dépenseriez-vous ?

Je l’utiliserais pour construire une maison unique, peut-être bizarre. Quelque chose qui est risqué du point de vue de l’architecture et du design. Le tout ne fonctionnera peut-être pas, mais j’en profiterais pour essayer de construire quelque chose et de le traiter davantage comme une expérience.

Colère:

Les bêtes noires ?

J’ai vu beaucoup de projets de construction très coûteux où les propriétaires voulaient trouver des moyens de réduire les coûts, et généralement le premier endroit qui se produit est dans le processus de conception. Enjamber un dollar pour ramasser un sou est ma bête noire.

La paresse:

Où passeriez-vous longtemps à ne rien faire ?

J’ai transformé une vieille remorque à chevaux en un sauna mobile à bois. Assis dans ce sauna, garé sur le lac Okanagan, est actuellement mon endroit préféré pour ne rien faire.

Fierté:

Quelle est la seule chose dont vous êtes secrètement fier ?

Dans la vingtaine, j’ai fait partie d’un groupe pendant des années et je suis tellement fier de nos terribles enregistrements à petit budget.

Luxure:

Qu’est-ce qui fait battre votre cœur plus vite ?

Construire de belles structures et des espaces. Lorsque je prends du recul par rapport à un projet unique et que je réalise à quel point j’ai été immergé dans la conception et la construction, j’éprouve un sentiment assez profond d’accomplissement et de satisfaction. Aussi, ma femme.

