Secrets et vies avec Stephen Maser – Kelowna Capital News

Quand Stephen Maser devenu conseiller financier il y a 18 ans, son objectif était de créer un environnement calme et accueillant dans lequel il pourrait démystifier l’industrie financière pour ses clients. Il a récemment fait passer cela au niveau supérieur avec un tout nouveau bureau sur mesure de Raymond James Ltd. dans le West Pandosy Village de Kelowna.

Le cabinet de Stephen, Aura Wealth Management, a déménagé il y a quelques mois à peine, mais les commentaires des clients et de l’équipe Aura sont déjà fantastiques.

“Pour la plupart des gens, lorsqu’ils entrent dans une institution financière ou une banque, l’expérience est un peu morne”, dit-il, notant qu’il s’agit souvent d’un immeuble de bureaux traditionnel, avec des chaises rigides et un bureau ou une autre barrière physique entre le professionnel et les clients. “Nous nous sommes vraiment penchés sur la création d’une expérience agréable pour les clients et les clients potentiels.”

Le nouvel espace est au rez-de-chaussée, accessible, éclairé par la lumière naturelle et entièrement construit autour de l’optimisation des interactions avec les clients.

“Tous les sièges sont confortables”, poursuit Stephen. « Nous avons pensé aux petites choses : un bon café, un bon thé, voire un bon verre de vin si l’occasion l’exige. Nous voulions vraiment que les gens sentent en entrant qu’ils étaient à l’aise et que ce n’était pas une expérience intimidante.

Et les clients ne sont pas les seuls à bénéficier du déménagement, car l’espace est également conçu pour prendre en charge des horaires flexibles au sein de l’équipe.

« Notre équipe n’a pas à se rendre dans un bureau si elle n’en ressent pas le besoin », explique Stephen. “Mon assistante fait 90% de son travail à domicile.”

Cette flexibilité a non seulement un impact et réduit l’empreinte environnementale de l’entreprise (le nouvel espace mesure 588 pieds carrés, au lieu de 3 000), mais elle permet à l’équipe de gérer ses propres horaires de manière très efficace. Le bureau n’a pas d’heures de bureau régulières, mais fonctionne plutôt sur une base « sur rendez-vous seulement ».

Pour Stephen, qui est souvent debout et prêt pour la journée avant 6 heures du matin, cela peut signifier avoir une journée de travail effectuée en fin de matinée.

« Cette efficacité nous permet de nous concentrer sur des choses plus axées sur le client », dit-il.

Cela a également créé plus de place pour Stephen pour trouver cet équilibre travail-vie insaisissable avec sa femme, Laura.

« Nous sommes tous les deux très concentrés et motivés, mais nous essayons d’en profiter », dit-il en riant. «Nous adorons skier et nous essayons de voyager plus que par le passé, maintenant que le monde a rouvert. Nous sommes de grands touristes gastronomiques.

Le couple a déménagé à Kelowna depuis l’Alberta en 2011 et sort régulièrement pour profiter de l’abondance de nourriture et de vin dans la région.

« Nous aimons à peu près tout ce que l’Okanagan a à offrir », dit Stephen. “C’est la meilleure décision que nous ayons jamais prise.”

Les 7 péchés

Envie:

Dans quelles chaussures voudriez-vous marcher?

Léonard de Vinci. Je l’ai toujours trouvé fascinant et j’étais vraiment jaloux de son intelligence et de sa capacité à maîtriser plusieurs disciplines. Après avoir lu le livre de Walter Isaacson sur lui, j’ai commencé à me demander comment on voit le monde quand on possède un génie comme le sien.

Gourmandise:

Quelle est la nourriture que vous pourriez manger encore et encore ?

J’ai grandi dans un ranch de bétail dans le sud de l’Alberta, donc un bon steak est toujours mon préféré, accompagné d’un Bordeaux rouge.

Avidité:

On vous donne 1 million de dollars que vous devez dépenser égoïstement. À quoi le dépenseriez-vous ?

Je ne suis pas une personne extrêmement matérialiste, donc je le dépenserais probablement en voyages dans le monde. Si je devais choisir une chose, je suis une ventouse pour une belle voiture, donc probablement une Aston Martin DB9 Volante.

Colère:

Les bêtes noires ?

Chaussettes avec sandales. Je veux dire, allez, les gens. Ah bon?

La paresse:

Où passeriez-vous longtemps à ne rien faire ?

Tronçonnes, Mexique. Quelques merveilleux amis à nous nous ont fait découvrir ce tout petit village de surf il y a quelques années. C’est calme et relaxant avec peu de choses à faire, mais marcher sur la plage isolée, lire, manger dans les restaurants locaux et généralement débrancher. C’est le vieux Mexique de la meilleure façon.

Fierté:

Quelle est la seule chose dont vous êtes secrètement fier ?

Je suis fier d’avoir réussi à créer mon entreprise à partir de rien, surtout dans une industrie dans laquelle il est très difficile de survivre.

Luxure:

Qu’est-ce qui fait battre votre cœur plus vite ?

Facilement ma femme, Laura. Non seulement elle est belle, mais aussi méchamment intelligente et accomplie à part entière. Elle me défie comme personne d’autre ne l’a jamais fait.

AffairesMode