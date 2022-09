Secrets et vies avec Natalie Langston – Kelowna Capital News

– Paroles de Chloe Sjuberg Photographies de Lia Crowe

La journaliste de divertissement et de style de vie Natalie Langston a toujours prospéré grâce au sentiment d’accomplissement. Ayant grandi dans la banlieue de Vancouver, elle a participé à presque tous les sports et activités imaginables, y compris commencer la danse à l’âge de trois ans et participer à des compétitions à quatre ans.

“La danse a ouvert la voie à mon avantage concurrentiel, à mon dynamisme constant et à ma motivation”, dit-elle.

Sa carrière de journaliste est une ambition d’enfance devenue réalité. Elle se souvient avoir dit à sa classe de 4e année qu’elle voulait être présentatrice quand elle serait grande. Effectivement, elle est devenue la plus jeune animatrice de Novus TV tout en étudiant le journalisme audiovisuel au British Columbia Institute of Technology. Depuis lors, elle est devenue journaliste lifestyle sur Global TV et Breakfast Television, journaliste fitness pour BC Living, rédactrice lifestyle au magazine Iconic Concierge, et plus encore.

« J’aime la variété de mon travail », dit Natalie. “Rencontrer de nouvelles personnes et vivre de nouvelles expériences est vivifiant.”

Elle aime aussi partager les histoires des gens sur ce qui les rend uniques. Parmi les personnes mémorables qu’elle a interviewées, citons David Suzuki aux prix JUNO à Vancouver et Matt Damon lors de la première d’un film au Festival international du film de Toronto.

Maintenant maman de deux tout-petits, Pierce et Bence, Natalie trouve de nouvelles façons de développer son esprit d’entreprise et de partager des histoires avec sa communauté. Sur son site Web, natalielangston.com, elle propose des trucs et astuces pour la vie de famille et écrit sur les modes de vie sains, la décoration intérieure et plus encore, en s’associant avec des marques canadiennes socialement et écologiquement responsables partout où elle le peut.

“Le partage a toujours fait partie de qui je suis, il m’a donc semblé naturel de passer à l’espace en ligne. Il est important pour moi de trouver des moyens de maintenir mon style de vie tout en étant là pour mes enfants, et j’ai hâte d’aider d’autres mamans à faire de même !

Une fonctionnalité récente sur le site est une belle visite pièce par pièce de sa maison. Lorsqu’on lui demande quelle est sa pièce préférée, elle répond sans hésitation : « La salle de jeux bien sûr ! J’ai mis tellement de cœur dans cette pièce avec des œuvres d’art significatives, des photos sur toile des garçons, des courbes de croissance… des livres sélectionnés avec soin pour chacun des garçons. Nous passons de nombreuses heures à jouer ici. C’est l’espace idéal pour être créatif et imaginatif ensemble.

Et quels conseils donnerait-elle à d’autres parents occupés qui concilient travail, famille et temps pour eux-mêmes ?

« Café », rit-elle. « Et demandez de l’aide à vos amis et à votre famille quand vous le pouvez ! N’essayez pas d’être un héros et de tout faire vous-même, vous vous épuiserez plus vite que si vous preniez les choses en main.

Elle prend également du temps pour elle-même pour se détendre et se ressourcer autant qu’elle le peut.

« Certains jours, c’est du yoga, de la course ou du spin. D’autres jours, si je sors juste pour une promenade au grand air avec Pierce et Bence, ça me rend heureux. Il s’agit d’être bienveillant avec votre corps et votre âme et d’être vraiment à l’écoute pour leur donner ce dont ils ont besoin.

Le maintien de son entreprise et de sa marque tout au long de la grossesse et de la parentalité a beaucoup appris à Natalie sur l’équilibre, mais le voyage en valait vraiment la peine.

« Avant de les avoir, je ne pouvais pas imaginer la joie que j’aurais à être avec mes enfants. Ma vie a changé pour toujours et je ne pourrais pas être plus heureux.

Les 7 péchés

Envie:

Dans quelles chaussures voudriez-vous marcher?

Une femme au pouvoir qui a la capacité d’apporter des changements ou de conduire la conscience collective vers un meilleur endroit, comme la journaliste féministe et militante Gloria Steinem. En plus des droits des femmes, elle a aidé à lutter pour mettre fin à des oppressions qu’elle n’a pas subies, notamment l’homophobie et les inégalités raciales. Elle a utilisé sa plateforme pour parler de nombreux sujets tabous et donner la parole à d’autres qui étaient autrement ignorés. C’est ce que j’espère faire un jour.

Gourmandise:

Quelle est la nourriture que vous pourriez manger par-dessus et

à nouveau?

Cheesecake new-yorkais aux fraises fraîches, un classique !

Avidité:

On vous donne 1 million de dollars que vous devez dépenser égoïstement. À quoi le dépenseriez-vous ?

Une croisière Disney avec ma famille à Hawaï pour commencer ! Ensuite, j’utiliserais le reste pour des soins thérapeutiques de spa et de la peau. Ahhh, des massages réguliers et des soins du visage fabuleux, et les meilleurs traitements du monde entier axés sur la santé personnelle, la relaxation et le rajeunissement !

Colère:

Les bêtes noires ?

Quand on recule au lieu d’avancer en ce qui concerne les droits des femmes. Et toute maltraitance des animaux m’est intolérable !

La paresse:

Où passerais-tu longtemps

Ne rien faire?

Marcher le long d’une plage de sable blanc chaude et ensoleillée où je peux me vider l’esprit et me sentir libre. Je pense que mon premier choix serait Tahiti. Peut-être que je ferais du yoga et de la méditation pendant que j’y serai. Je pourrais aussi passer des heures assis sur un patio à regarder la plage et l’océan, à lire un livre de design d’intérieur et être parfaitement heureux.

Fierté:

Quelle est la seule chose que tu es secrètement

fier de?

La croissance que j’ai faite au cours des dernières années, à la fois personnellement et dans mon parcours de mère. Après avoir eu mon fils Bence, je sens que je me suis vraiment installé dans cette nouvelle couche de moi-même. J’adore jongler avec tout cela : le travail, la maternité, la vie de famille et tout le reste.

Luxure:

Qu’est-ce qui fait battre votre cœur plus vite ?

Quand je suis devant la caméra en train de faire ce que j’aime : interviewer une personne passionnante et remarquable dans notre communauté, qui apporte des changements significatifs dans le monde. Lorsque j’ai tenu le micro pour la première histoire que j’ai rapportée, je me souviens que je me sentais vivant, j’ai ressenti un but et une poussée d’énergie. Cela m’a confirmé que j’étais exactement là où je devais être, faisant exactement ce que j’aimais le plus !

