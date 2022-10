Secrets et vies avec Jessica Erion – Kelowna Capital News

– Paroles d’Angela Cowan Photographies de Lia Crowe

Quand Jessica Erion a ouvert Laser Vantage Skin Solutions à l’été 2016, elle était animée par trois valeurs : la beauté, la compassion et l’indépendance.

Vivant avec une maladie des ovaires polykystiques, Jessica a lutté contre l’acné, les cicatrices et les poils indésirables pendant des années, et la première fois qu’elle a été initiée à la thérapie au laser par l’intermédiaire d’une petite amie au début de la vingtaine, ce fut une révélation qui a changé sa vie.

« Ça a changé ma vie », dit-elle. “Ça m’a redonné confiance en moi.”

Elle est revenue religieusement à la thérapie au laser au fil des ans alors qu’elle travaillait dans les secteurs de la vente au détail et des services, voyageait beaucoup pendant une décennie et était diplômée de l’Académie internationale de design et de technologie de Montréal. Mais c’est alors qu’elle était en congé maternité avec son premier enfant que Jessica a entrepris une énorme transformation.

“Lors de ma première grossesse, j’ai ressenti le besoin de faire le point sur ma vie, d’être impitoyablement honnête intérieurement et extérieurement”, explique-t-elle.

Lecture d’Elizabeth Gilbert Grande magie l’a inspirée et lui a donné la permission de repenser toute sa vie, et elle a commencé à créer la carrière de ses rêves.

« J’ai toujours pensé que si jamais je recommençais ma vie, je reviendrais en tant que technicien laser », dit-elle. “Ma mère m’a vraiment encouragée quand j’avais mon temps libre. Elle m’a envoyé des livres et m’a dit : ‘Tu peux tout faire. Vous pouvez vous réinventer.

Jessica a passé la seconde moitié de son congé à se former et à obtenir une certification de technicienne laser et, avec l’aide de son partenaire, a transformé une partie de leur maison en une clinique privée de laser esthétique médicale. Avoir sa clinique chez elle lui a permis d’offrir ses services à un tarif plus abordable que la plupart des cliniques laser, et cela lui a donné la liberté et la flexibilité d’être à la maison avec ses deux jeunes garçons quand elle en avait le plus besoin.

Laser Vantage Skin Solutions dispose désormais de sept plates-formes laser, dont certaines des technologies les plus avancées du secteur, et Jessica est en mesure d’aider ses clients à relever un large éventail de défis cosmétiques et médicaux. Et avec sa pratique en croissance, elle cherche à se développer au cours de la nouvelle année pour mieux aider un plus large éventail de clients.

“J’ai l’impression d’avoir gagné à la loterie en ayant ces traitements convoités à portée de main. Au quotidien, je rencontre des gens qui m’inspirent et qui sont reconnaissants des services que je rends », dit-elle. « Je ne changerais rien, merci à tous ceux qui m’ont soutenu et continuent de me soutenir. Ce chemin mène à un mode de vie plus heureux, plus épanouissant et magique.

Les 7 péchés

Envie:

Dans quelles chaussures voudriez-vous marcher?

J’ai une cliente qui est désintéressée dans son approche de la vie. Elle parraine toute une famille d’Ukraine pour vivre dans une maison en tant que réfugiés. Je l’admire pour faire passer les besoins des autres avant les siens et j’aspire à avoir la même générosité d’esprit.

Gourmandise:

Quelle est la nourriture que vous pourriez manger encore et encore ?

Mon repas préféré absolu – surf and turf ! Jumelé avec un beau patio et une vue, un vin exceptionnel et une compagnie amusante.

Avidité:

On vous donne 1 million de dollars que vous devez dépenser égoïstement. À quoi le dépenseriez-vous ?

Si j’avais un million à dépenser, j’achèterais un ensemble complet de bagages Louis Vuitton, suivi d’une garde-robe de créateur commençant par Saint Laurent, Prada, Jimmy Choo, Dolce & Gabbana, et plus encore. Ensuite, je planifierais un voyage dans le monde entier, en ayant l’air bien et en me sentant comme un million de dollars !

Colère:

Les bêtes noires ?

Manque d’intégrité et de personnes habilitées. Ils me font me sentir épuisé, moins efficace et ils volent ma joie. La colère est une émotion que j’essaie de transformer en quelque chose de constructif en ayant le courage de pardonner et de voir les choses de leur point de vue.

La paresse:

Où passeriez-vous longtemps à ne rien faire ?

Une destination de plage tropicale avec des boissons raffinées et une vue imprenable, avec un spa de jour épique pour se faire dorloter et rajeunir. Les travaux complets : massage, soins du visage et ongles avec mes copines et ma maman ! J’aime aussi les festivals de musique locaux et je suis excité cette année pour Rifflandia !

Fierté:

Quelle est la seule chose dont vous êtes secrètement fier ?

Organiser une grande fête ! Planification du menu et des cocktails. Nous avons une grande cour arrière pour se divertir! J’ai toujours l’impression d’aller un peu trop loin.

Luxure:

Qu’est-ce qui fait battre votre cœur plus vite ?

Une bonne virée shopping ! Appréciant la grande conception ! Se sentir confiant et sexy après mes traitements au laser préférés ! Le véritable amour, l’amour téméraire, graveleux, dangereux et en quête de justice !

