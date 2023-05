Secrets et vies avec Irène Barlas-Rimar

– Paroles de Chloe Sjuberg Photographies de Lia Crowe

Avec sa marque de fabrique sens de l’humour et un enthousiasme sans bornes, Irene Barlas-Rimar s’est frayé un chemin vers le succès non pas dans une mais dans deux industries traditionnellement dominées par les hommes. Elle est présidente de COIT Cleaning and Restoration Services BC, et elle et son mari Les Rimar sont récemment devenus les propriétaires de Rex Cox Men’s Wear à Mission.

Les deux entreprises sont des incontournables du Lower Mainland. COIT est en affaires depuis 70 ans, dont 53 en Colombie-Britannique, et Rex Cox a été créé il y a 98 ans. Et Irene est fière de poursuivre leur héritage de service exceptionnel.

« Nous cherchons à fournir ce type de service client nostalgique et époustouflant où vous vous sentez comme un ami, pas seulement un client ou un étranger. »

Irene a découvert son esprit d’entreprise très tôt – « à l’âge de sept ans ! » – en travaillant dans les pizzerias de ses parents dans les années 70 et 80.

« Cela a stimulé mon ambition de toujours être occupé à faire de grandes choses, pas seulement pour moi mais pour tous ceux qui sont prêts à travailler avec moi et à faire des choses incroyables ensemble. Car soyons clairs, on ne peut pas le faire tout seul. Je ne suis pas un one-woman show ! Il faut un village pour me garder excité et réussir.

Il s’agit d’une philosophie clé pour Irene, qui n’hésite pas à reconnaître le soutien de ses parents, de son mari et de ses filles, de ses partenaires commerciaux COIT Brent Pullan et Brian Wener, et de ses collègues sur ses deux lieux de travail.

Irene a commencé un emploi à temps partiel en tant que télévendeuse tout en poursuivant ses études en droit. Son amour pour les affaires a supplanté son intérêt pour le droit et elle a commencé à travailler à temps plein avec ce qui était alors l’entreprise de nettoyage Eaton’s/Woodward’s.

« J’ai adoré offrir aux clients l’occasion de rafraîchir leur maison ou leur entreprise. J’aime que tout ait l’air et se sente propre, donc c’était facile pour moi de parler de nettoyage », dit-elle en riant.

En 1998, elle a rejoint COIT Cleaning and Restoration Services en tant que gestionnaire de comptes commerciaux, relevant des défis dans divers rôles au fil des ans. En 2017, elle a accepté l’opportunité de devenir actionnaire et partenaire de l’entreprise, et en novembre 2021, elle est devenue présidente du COIT.

À cette époque, Irene avait repris un passe-temps de longue date, la conception et la fabrication de vêtements. Bientôt, elle se demanda comment elle allait sortir toutes les commandes qu’elle recevait.

« J’ai proposé à mon mari d’acheter un magasin où je pourrais vendre mes affaires. Il a été un rocher pour moi et un grand partisan de mes objectifs et de mes aspirations, alors il a dit : « D’accord, eh bien, si vous voulez un magasin, allez nous trouver un magasin ! »

Sur ce, la recherche était lancée. Le coût élevé de la location d’espace dans la région de Vancouver s’est avéré un défi, jusqu’au jour où Irene a remarqué une petite boutique à Mission avec un auvent rouge appelée Rex Cox Men’s Wear.

« Tout ce que j’ai découvert sur ce petit magasin rétro-nouveau m’a intrigué, et je savais qu’il fallait aller le voir. Lorsque nous avons rencontré les propriétaires, qui souhaitaient prendre leur retraite, nous nous sommes entendus au « bonjour ». Nous savions simplement que Rex Cox était tout ce que nous voulions que notre petite entreprise de vêtements soit, avec une tonne de potentiel pour en introduire encore plus.

En janvier 2022, Irene et Les ont repris les rênes de Rex Cox, spécialisée dans les vêtements pour hommes formels et décontractés. Pour l’instant, c’est un projet de « travail loin du travail » pour le couple. Ils passent principalement du temps dans le magasin le week-end, avec le soutien d’une équipe formidable qui assure le bon fonctionnement de l’entreprise.

Au COIT comme à Rex Cox, le fondement du travail d’Irene est son dévouement à rendre les gens heureux.

« J’aime mettre des sourires sur les visages des gens, que ce soit en offrant des services de nettoyage fantastiques ou en habillant le monsieur distingué ou le gars d’à côté. Si cela vous rend heureux, mon travail est terminé et un grand sourire est également sur mon visage ! »

Irene aime aussi dessiner, lire, danser, voyager et cuisiner (« C’est le grec en moi ! »). Et il ne faut pas s’étonner qu’elle ait d’autres grands projets en réserve.

« Je n’ai pas encore fini. Qui sait quelle sera ma prochaine aventure ? Je pourrais juste écrire un livre. Restez à l’écoute! »

Les 7 péchés

Envie:

Dans quelles chaussures voudriez-vous marcher?

Coco Chanel ou Calvin Klein, mes créateurs préférés. Tous deux avaient une passion éclectique pour la mode qui m’a toujours intrigué. Leurs histoires et leurs voyages sont inspirants et passionnants, et j’aime leurs manières avant-gardistes. Ils ont permis à de nombreuses personnes d’avoir l’air et de se sentir absolument incroyables, y compris moi !

Gourmandise:

Quelle est la nourriture que vous pourriez manger par-dessus et à nouveau?

Oh mon Dieu… il y en a quelques-uns, mais je dois dire des ailes de poulet. Je devrai peut-être changer la saveur, mais des ailes de poulet sel et poivre toute la journée, toute la nuit me conviennent !

Avidité:

On vous donne 1 million de dollars que vous devez dépenser égoïstement. À quoi le dépenseriez-vous ?

J’achèterais une belle villa à Santorin ou à Lefkada, en Grèce. Nous pourrions passer des vacances là-bas à tout moment, surtout lorsque nous entamons nos années de retraite. Ce serait merveilleux pour nos filles et petits-enfants d’en profiter aussi. J’adorerais m’asseoir près des baies vitrées de ma propre villa, surplombant les eaux bleu-vert, et être hypnotisé par la beauté devant moi.

Colère:

Les bêtes noires ?

Eh bien, c’est facile pour moi. Je n’aime pas les vêtements froissés ! Ils me font me sentir triste et pas habillé pour le succès. Les procrastinateurs sont une autre de mes bêtes noires. J’aime faire bouger les choses et je n’aime pas entendre les mots « je n’ai pas le temps » ou « il n’y a pas de temps ». Il y a toujours du temps si vous y réfléchissez et réservez du temps pour cela. Enfin, tout ce qui est tordu ! Peu importe où je le vois – une photo sur le mur, un tas de papiers sur votre bureau, des livres dans une bibliothèque – je vais arrêter ce que je fais, m’excuser et demander la permission de le réparer !

Paresseux:

Où passerais-tu longtemps Ne rien faire?

Cela risque d’être difficile pour moi ! Mais je pourrais le faire dans un endroit chaud, pas trop chaud, près d’une belle eau, me détendre dans ma cabane vintage avec mon carnet de croquis ou un fabuleux Arlequin à la main… oui, je suis un romantique sans espoir.

Fierté:

Quelle est la seule chose que tu es secrètement fier de?

Ma joie de vivre et mon esprit d’entreprise. J’ai une attitude de « rêve, vis », de ne jamais abandonner avec tout ce que je fais.

Luxure:

Qu’est-ce qui fait battre votre cœur plus vite ?

En plus de voir nos filles s’épanouir, c’est l’adrénaline que je ressens lorsqu’un objectif est atteint, que l’impossible devient possible, et que je vois et rend les gens heureux. Quand cool, de grandes choses arrivent, j’adore ça. Une telle précipitation

