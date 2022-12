Secrets et vies avec Hayley Picard

Hayley Picard a passé sa vie à travailler dur incarner un ensemble de valeurs fortes, vivre aussi honnêtement et authentiquement que possible. Mais le plus proche de son cœur a toujours été d’offrir des services aux autres.

« Le bénévolat est quelque chose de vraiment important pour moi », dit-elle, expliquant qu’il est essentiel pour créer de l’empathie et donner une perspective à d’autres expériences vécues, et que cet engagement à donner de soi s’est tissé dans sa vie personnelle et professionnelle pendant des décennies.

Hayley est directrice des communications et du marketing à la Queen Margaret’s School de Duncan. Elle travaille à l’école depuis près de 13 ans et a connu un début intéressant dans sa carrière dans le système de gestion de la qualité en janvier 2010.

« J’avais déjà obtenu une place de bénévole dans le [Vancouver] Jeux olympiques d’hiver », dit-elle. “Mais l’école croit au service des autres, alors quand j’ai pris le poste, j’ai expliqué la situation et j’ai travaillé pendant deux semaines avant de partir vivre avec ma belle-sœur à Pemberton pendant deux semaines. Cela a vraiment donné le ton à mon temps avec QMS. Pour rendre service aux autres et redonner, il faut le vivre afin de le partager avec les enfants.

Hayley, qui a également fait du bénévolat pour les Jeux du Commonwealth, entraîne l’équipe de hockey sur gazon de l’école de sa fille et sert définitivement d’exemple.

“Je travaille à temps plein, mais je fais toujours des extras, et il est important que les enfants le voient, et que mes enfants comprennent que l’effort supplémentaire contribue vraiment à créer une communauté.”

Issu d’une formation allant de la radiodiffusion à l’accueil et à la gestion d’événements, Hayley est retournée à l’école pour obtenir son diplôme en communications avec une mineure en édition de l’Université Simon Fraser, et est entrée dans QMS en tant que coordonnatrice des communications, chargée de créer un système reconnaissable et marque inspirante pour l’école.

“Nous n’avions aucune présence sur les réseaux sociaux. C’était une ardoise complètement propre », explique Hayley. “Au fil des ans, cela a été une construction progressive, et nous sommes dans une très bonne position maintenant.”

Elle a également aidé l’école à établir et à entretenir des relations avec les familles et les organisations locales.

« Je crois qu’il est important de se connecter avec notre communauté. Nous voulons en faire partie. Pour entrer en contact avec nos familles locales et nos organisations de services locales. QMS croit vraiment qu’il faut être courageux, être authentique, être soi-même et être gentil. C’est là que j’ai l’impression que nous sommes à notre meilleur, lorsque nous vivons ces valeurs », dit-elle.

Après avoir passé des années dans le Lower Mainland, Hayley et son mari sont retournés dans la vallée de Cowichan en 2007, désireux de rétablir un solide système de soutien familial.

« Je suis née et j’ai grandi ici, et il était important pour nous de revenir dans la communauté », dit-elle. “C’était la meilleure décision que nous ayons jamais prise en tant que famille.”

Les 7 péchés

Envie:

Dans quelles chaussures voudriez-vous marcher?

Autant de chaussures que possible. L’empathie et la compréhension se construisent à travers la perspective, et je m’efforce toujours de traiter les gens avec gentillesse, même lorsque je ne comprends pas leur situation. Pour que notre société ait des interactions positives, sans attitude défensive, peur ou stigmatisation, il est essentiel que nous prenions chacun une respiration et que nous nous donnions un peu de grâce.

Gourmandise:

Quelle est la nourriture que vous pourriez manger encore et encore ?

Purée de pommes de terre – épaisse, crémeuse (mais pas fouettée !), criblée de beurre, d’ail, de sel et de poivre, et de fromage à la crème.

Avidité:

On vous donne 1 million de dollars que vous devez dépenser égoïstement. À quoi le dépenseriez-vous ?

Je m’absentais du travail et partais en voyage avec ma famille à travers le monde. Je suis passionnée par mes enfants, car leur belle vie ici dans la vallée de Cowichan n’est pas comme tout le monde. Le monde est riche de cultures, de langues, de croyances, de couleurs, d’odeurs et de saveurs, tous là pour être explorés, expérimentés et appréciés de première main.

Colère:

Les bêtes noires ?

Discours de haine. Je crois à un débat juste, honnête et ouvert sur des questions litigieuses, mais pas à des messages dans lesquels les gens sont rabaissés, attaqués ou se sentent mal dans leur peau simplement à cause d’une différence d’opinion.

La paresse:

Où passeriez-vous longtemps à ne rien faire ?

Plage française et Tofino. Je trouve la côte ouest de notre belle île si reposante et réparatrice. Mon stress se dissipe et je reviens une personne beaucoup plus heureuse après un séjour là-bas.

Fierté:

Quelle est la seule chose dont vous êtes secrètement fier ?

Après 13 ans à bâtir le service des communications à l’école Queen Margaret, je suis extrêmement fier d’où nous en sommes aujourd’hui. Le travail de mon équipe a aidé l’école à renforcer sa présence sur le marché à travers de multiples supports, en particulier dans le domaine numérique. J’adore quand les parents, les élèves ou le personnel nous disent à quel point ils aiment nous suivre sur Instagram ou comment ils ont apprécié le dernier magazine Connections. Cela me procure une immense joie.

Luxure:

Qu’est-ce qui fait battre votre cœur plus vite ?

Beauté. Que ce soit dans la nature (couchers de soleil à Tofino ou randonnée sur le mont Tzouhalem), dans une interaction humaine (un mot gentil avec quelqu’un qui a une journée difficile), dans l’art (peintures, photographies ou films), ou dans l’incroyable diversité de notre règne humain et animal …la beauté nous entoure partout. Quand je prends un moment pour le reconnaître et l’apprécier, mon cœur s’accélère un peu.

