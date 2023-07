Secrets et vies avec Chiara Sulyok

– Paroles d’Angela Cowan Photographies de Don Denton

Chiara Sulyok est passionnée d’encourager les autres à suivre leurs rêves, et sa propre vie est un excellent exemple de ce qui peut être réalisé lorsque vous suivez votre cœur.

Dès ses premières années, Chiara aimait la menuiserie et la construction et a appris tout ce qu’elle pouvait de son père. Mais ses premières incursions dans une carrière l’ont amenée dans l’horticulture et l’aménagement paysager commercial.

« J’ai une véritable passion pour le jardinage et la verdure », dit-elle. « J’ai fait pas mal d’années dans l’horticulture, et à partir de là, cela s’est transformé en paysages difficiles. Puis, au début de la trentaine, j’ai décidé de retourner à l’école pour la menuiserie.

Elle a travaillé dans l’industrie pendant plusieurs années avant de se voir offrir un poste de gestion de projet chez Alair Homes il y a environ huit ans.

« Je n’avais jamais pensé à faire ça, mais je suis contente de l’avoir fait », dit-elle.

De là, on lui a proposé la direction générale, et peu de temps après, on lui a proposé la place de partenaire régional.

« Mon rôle est maintenant de travailler avec tous les sites de l’île de Vancouver et deux sites en Arizona », explique-t-elle, ajoutant que son rôle est différent de ce à quoi elle s’attendait lorsqu’elle a débuté dans l’industrie de la construction, mais non moins satisfaisant. .

« J’adore travailler avec les gens et j’adore la construction », s’enthousiasme-t-elle. « J’aime le voyage de rencontrer un client, lui présenter sa vision, nous mettre la vision sur papier, puis construire cette vision sur un terrain brut. »

Chiara est installée dans la pittoresque région de Yellow Point depuis plus de 20 ans et utilise ses compétences et ses connaissances pour remodeler et rénover et créer la maison de ses rêves.

Après avoir terminé un grand projet de rénovation, Chiara se tourne vers les paysages extérieurs, s’inspirant de ses expériences antérieures pour créer une oasis dans son jardin, et il est clair que travailler concrètement dans la construction et l’aménagement paysager lui donne toujours une immense satisfaction.

« Pour moi dans la construction, ce n’était pas facile. Et, oui, il y a des hauts et des bas et de très nombreux défis », dit-elle. «Je veux juste faire savoir à tout le monde que si vous avez un rêve et que vous avez une passion, vous devez le suivre. Pour mon mari et moi, pour nos deux carrières, les routes n’ont pas toujours été faciles, mais vous persévérez parce que vous en tirerez une sorte de leçon qui vous aidera sur la route. Chaque étape de la vie et chaque emploi que vous occupez mèneront toujours à plus d’expérience.

Les 7 péchés

Envie:

Dans quelles chaussures voudriez-vous marcher?

Nicole Curtis de Rehab Addict. La passion et le dynamisme de Nicole dans l’industrie de la construction font preuve de force. Elle est créative et travaille concrètement aux côtés de son équipe tout en relevant tous les défis qui se présentent à elle. La passion de Nicole pour la restauration de vieilles maisons lui donne l’opportunité de redonner à la communauté tout en embrassant la maternité en même temps. C’est vraiment une personne inspirante qui aime créer le changement.

Gourmandise:

Quelle est la nourriture que vous pourriez manger encore et encore ?

Quand la gourmandise vient à l’esprit, rien de tel que de se régaler des fameux biscuits italiens de ma mère. L’odeur des friandises fraîchement cuites nous rassemble autour de sa cuisine. Une fois par an, elle prépare mon cookie préféré : un mélange de noix et de chocolat enrobé d’une pâte à tarte fraîche. C’est unique en son genre. Cette recette familiale vient en tête de mon deuxième pain de Pâques tressé.

Avidité:

On vous donne 1 million de dollars que vous devez dépenser égoïstement. À quoi le dépenseriez-vous ?

J’achèterais un bungalow en bord de mer au cœur du Costa Rica pour une escapade en famille, et juste à côté, une casita pour que ma mère se détende. Il y aurait des couchers de soleil sans fin pour que nous puissions tous en profiter tout en nous prélassant dans la chaleur du paradis tropical.

Colère:

Les bêtes noires ?

Droit. Les gens qui pensent et agissent comme s’ils méritaient le succès sans travailler pour cela.

Paresseux:

Où passeriez-vous longtemps à ne rien faire ?

Une plage de sable chaud où je pourrais débrancher et faire une pause de la réalité et me perdre un peu. Il n’y a rien de tel que le bruit de la marée qui se déplace et se tire sur le sable comme une couverture.

Fierté:

Quelle est la seule chose dont vous êtes secrètement fier ?

J’aime ma conduite. Je crois vraiment que tout est possible. Une fois que j’ai défini mes objectifs et envisagé le résultat final, je vais progresser jusqu’à ce que je réussisse.

Luxure:

Qu’est-ce qui fait battre votre cœur plus vite ?

Il y a deux choses qui m’éclairent. Tout d’abord, j’aime toujours relever de bons défis et être capable de résoudre des problèmes. Dans la construction, on ne s’ennuie jamais et ça rajoute un peu d’huile sur mon feu ! Deuxièmement, cela m’exalte de travailler avec des gens qui s’efforcent d’apprendre, de grandir et de réussir. Voir les membres de l’équipe exceller dans leurs passions et embrasser chaque instant du voyage fait battre mon cœur plus vite.

« Vous ne devriez jamais mettre de limites à vos rêves », ajoute-t-elle. « Vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire. »

