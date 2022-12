Secrets et vies avec Bronwyn Bertles

– Paroles d’Angela Cowan Photographies de Lia Crowe

Bronwyn Bertles a utilisé ses solides racines entrepreneuriales, sa détermination et son aisance naturelle avec les gens pour bâtir une carrière réussie dans l’immobilier au cours de la dernière décennie.

Originaire d’Edmonton, en Alberta, Bronwyn a reçu une bourse de soccer de l’Université Concordia d’Edmonton, ouvrant la voie à sa future carrière.

“J’ai payé mes études toute seule, donc la bourse était vraiment importante”, dit-elle. Ayant le choix entre étudier l’anglais, les sciences ou les affaires, Bronwyn s’est lancée dans la gestion d’entreprise et a rapidement prospéré. Elle est devenue présidente de l’association commerciale des étudiants en plus de suivre des engagements exigeants en matière de soccer.

Bronwyn a toujours eu un intérêt pour l’immobilier, allant voir des journées portes ouvertes avec sa mère dès son plus jeune âge, mais la perspective de se lancer dans une carrière entièrement basée sur des commissions lorsqu’elle a obtenu son diplôme à 21 ans était un peu intimidante, admet-elle.

“La gestion immobilière m’a donné beaucoup d’outils dont j’avais besoin pour démarrer dans la vente complète”, explique-t-elle.

Bronwyn a rapidement déménagé de sa ville natale à Calgary, où elle a passé trois ans à développer son réseau et ses succès dans les cercles immobiliers. Mais, lorsque l’occasion de venir à Vancouver s’est présentée, elle a sauté sur l’occasion, même si cela signifiait qu’elle devait recommencer à zéro.

« Ce que vous pouvez vendre ici est tellement différent du reste du Canada. Il y a tellement de variété. C’était un défi amusant pour ma carrière », dit-elle.

Maintenant avec Engel & Vӧlkers depuis 2017, Bronwyn a construit un réseau connecté d’amis et de professionnels grâce à son adhésion au Terminal City Club; par l’intermédiaire de BNI Summit, le groupe de réseautage du centre-ville de Vancouver qu’elle a cofondé; et à travers une myriade de relations au sein et au-delà de sa communauté.

“Avoir ce mentorat avec des personnes très performantes et partageant les mêmes idées qui m’ont poussé, mais qui m’ont aussi donné confiance, ont vraiment propulsé mes compétences”, dit-elle, et ajoute qu’elle paie cela avec ses propres clients. « Il s’agit vraiment de guider les gens et de leur offrir ce service de conciergerie individuel. Vous finissez par vous connecter profondément avec les clients et trouver ce qu’ils recherchent.

Les 7 péchés

Dans quelles chaussures voudriez-vous marcher?

Ma mère, ou sa mère. Pas par envie, mais parce que ce sont des femmes fortes, intelligentes et résilientes, et parce qu’il y a eu tellement de changements pour les femmes en si peu de temps. J’aimerais voir les défis auxquels ils ont été confrontés et mettre les miens en perspective.

Gourmandise:

Quelle est la nourriture que vous pourriez manger par-dessus et à nouveau?

Cuisine mexicaine fraîche et authentique, bien sûr avec une margarita au citron vert salé sur le côté. Ma mère a beaucoup sacrifié pour ma sœur et moi, et lorsqu’elle a récemment pris sa retraite, elle a déménagé au Mexique sur un coup de tête. C’est complètement hors de propos pour elle, et cela nous a en fait tellement rapprochés. En visitant sa nouvelle vie passionnante, je suis tombé amoureux de la culture familiale, détendue et expressive, et la nourriture est la cerise sur le gâteau.

Avidité:

On vous donne 1 million de dollars que vous devez dépenser égoïstement. À quoi le dépenseriez-vous ?

Propriété en bord de mer. Il n’y a pas beaucoup de terres habitables en Colombie-Britannique et j’aimerais en posséder une partie, même un plus petit terrain en bord de mer. J’aimerais avoir un endroit privé et paisible, parfait pour les amis et la famille. En Colombie-Britannique, cependant, 1 million de dollars pourrait bien être ma mise de fonds.

Colère:

Les bêtes noires ?

En utilisant l’excuse que vous êtes “occupé”. Tout le monde est occupé. Cela fait maintenant partie de la vie qu’il y a toujours un million de choses que nous « devrions » ou « pourrions » faire. Dire que vous êtes occupé revient essentiellement à dire que vous avez choisi autre chose, ce qui est bien ! Dites simplement la vérité : que vous avez d’autres projets ou que quelque chose vous a échappé. Dites-le simplement tel qu’il est. J’apprécie cela.

La paresse:

Où passerais-tu longtemps Ne rien faire?

J’adore mon lit. Je suis un extraverti naturel. J’aime faire des choses, rencontrer des gens et aller à des événements sociaux, mais à ce même extrême, je peux littéralement passer toute la journée au lit. L’une de mes choses préférées est de traîner avec mes meilleures copines, de rattraper la vie, de parler de nos problèmes, de me remémorer nos souvenirs préférés et de planifier nos futurs.

Fierté:

Quelle est la seule chose que tu es secrètement

fier de?

Mon expérience en tant que conseiller immobilier dans trois grandes villes est quelque chose dont je suis fier. Non seulement j’ai déménagé et recommencé, mais aussi mon succès sur chaque marché par rapport aux agents qui ont plus de relations et plus d’expérience. J’ai dû naviguer en apprenant les subtilités de nouveaux produits et de nouvelles communautés, gagner et gagner la confiance de nouveaux clients et créer un réseau de personnes de confiance. En fin de compte, je ne pourrais pas être plus heureux d’avoir atterri à Vancouver. Et je peux vous dire avec certitude que je ne déménagerai plus, sauf si c’est pour la retraite.

Luxure:

Qu’est-ce qui fait battre votre cœur plus vite ?

Cette première nuit de vacances avec mon homme. J’aime ce sentiment d’excitation de vacances, l’aventure qui se profile et la nourriture et les boissons incroyables loin de toute responsabilité. Que les vacances soient à New York animée et animée ou une escapade à la plage paresseuse, il n’y a rien de mieux que cette première nuit de liberté.

