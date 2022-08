Secrets et vies avec Angela Hall

Quand Angela Hall a ouvert Blo Victoria, le premier emplacement Blo Blow Dry Bar sur l’île de Vancouver, elle faisait un grand saut dans l’inconnu. Mais le fait de pouvoir établir des liens avec sa communauté et de les aider à paraître et à se sentir à leur meilleur a rendu tout cela utile.

Après 15 ans à travailler comme agent immobilier et deux ans à travailler à domicile pendant la pandémie, Angela a voulu « bousculer [her] carrière entièrement.

Elle avait toujours aimé les soins capillaires, ainsi que la commodité de se faire éjecter dans des bars à cheveux pendant le voyage, plutôt que d’avoir à emballer tous ses outils et produits capillaires.

“Une fois, mon mari, qui est chauve, m’a demandé si le salon où j’allais ne faisait vraiment que de la coiffure. Il a pensé que c’était une excellente idée et a demandé si Victoria avait quelque chose comme ça. ‘Il y a une opportunité d’affaires pour vous!’ il a plaisanté.

Mais Angela a commencé à prendre cette blague plus au sérieux après que son mari a rencontré l’un des fondateurs originaux de Blo (qui a ouvert ses portes à Vancouver en 2007 et possède maintenant des franchises au Canada, aux États-Unis et aux Philippines). Elle a décidé de les contacter pour ouvrir une franchise à Victoria.

“J’aime la façon dont je me sens quand mes cheveux sont à leur meilleur – vous avez un peps supplémentaire dans votre démarche. Je voulais partager ce sentiment avec les femmes de Victoria.

Alors que l’idée de quitter un emploi de longue date qu’elle aimait et de devenir propriétaire d’une entreprise indépendante semblait terrifiante au début, Angela dit que faire face à ses peurs a porté ses fruits.

“Je peux avoir un syndrome d’imposteur majeur et douter de mes propres capacités, mais mon meilleur ami m’a lancé un grand et retentissant ‘FAITES-LE !'”

Ainsi, avec le soutien de l’équipe corporative de Blo, elle a ouvert les portes de son espace à The Bay Center en février 2022.

Depuis, Angela a trouvé son rythme en “me rappelant que j’en suis capable, [taking things] un jour à la fois, et ne pas être submergé lorsque les choses ne se passent pas comme prévu… Je n’arrêtais pas de me dire de faire confiance au processus et de mettre un pied devant l’autre.

Elle souligne également qu’elle ne pourrait pas le faire sans sa talentueuse équipe. “[They have] été incroyable pour cultiver une ambiance de bien-être dans le bar… C’est stimulant d’être entouré de femmes qui soutiennent les femmes et veulent qu’elles se sentent bien à l’intérieur comme à l’extérieur.

Angela a déménagé à Victoria depuis le haut de l’île quand elle avait 14 ans, et à part de brefs séjours à Vancouver et à Montréal, elle y est depuis. Il n’est donc pas surprenant que ce qu’elle aime le plus dans son travail chez Blo, ce sont les relations qu’elle et son équipe ont déjà établies avec leur communauté.

« On nous a souvent dit que Blo était devenu l’évasion de nos clients du quotidien. Nous avons ri du ventre avec nos clients et avons également versé quelques larmes. Redonner à la communauté a également été une joie inattendue, et je prévois de poursuivre nos efforts philanthropiques.

Interrogée sur ses ingrédients essentiels pour une bonne journée capillaire, Angela a répondu: «J’adore la ligne principale que nous portons dans le bar, appelée Unite. Leurs produits sentent tellement bon !”

Dormir sur une taie d’oreiller en satin et utiliser un bon shampoing sec sont également essentiels pour faire durer une éruption toute la semaine, a-t-elle ajouté.

“Et bien sûr, réserver à Blo pour tout ça !”

En dehors du travail, Angela aime passer du temps avec son mari, ses deux enfants (âgés de 10 et 13 ans) et ses deux chiens, et avoir des rendez-vous réguliers à l’happy hour avec ses copines.

“J’aime quand les gens qui me sont chers sont heureux”, dit-elle, et il est clair qu’avec Blo Victoria, elle a créé un espace où le bonheur et les beaux jours de coiffure peuvent être trouvés en abondance.

Les 7 péchés

Envie:

Dans quelles chaussures voudriez-vous marcher?

Je ne suis pas très jaloux, mais je pense que ce serait amusant de passer une semaine en tant que Sophia Loren dans les années 1960. Son charisme, sa confiance et son attrait seraient amusants à vivre.

Gourmandise:

Quelle est la nourriture que vous pourriez manger encore et encore ?

J’adore une bonne frite. Et grâce à l’endroit où nous vivons, j’adore les fruits de mer frais. Crevettes, saumon, thon, huîtres, etc.

Avidité:

On vous donne 1 million de dollars que vous devez dépenser égoïstement. À quoi le dépenseriez-vous ?

Voyager. J’aime tout, de la recherche de la destination à la réservation des vols et de l’hébergement, en passant par le fait de profiter du voyage. Nouvelles cultures, nouvelles langues, nouvelle cuisine, oui à tout.

Colère:

Les bêtes noires ?

Les gens grossiers et méchants, en particulier envers tous ceux qui travaillent dans le secteur des services et de l’hôtellerie. Utilisez vos manières, donnez un bon pourboire et soyez un être humain décent. (Aussi, en remuant le nouveau beurre de cacahuète.)

La paresse:

Où passeriez-vous longtemps à ne rien faire ?

Mon lit. Il n’y a rien de mieux que de se réveiller un dimanche matin dans une literie blanche fraîche et croustillante avec un café et le soleil qui se déverse dans ma chambre.

Fierté:

Quelle est la seule chose dont vous êtes secrètement fier ?

J’ai une très bonne mémoire. Je me souviens toujours des anniversaires, et je pourrais probablement vous dire ce que vous portiez sur le vôtre il y a 10 ans. Et je suis super au bingo musical, en particulier dans les catégories des années 60 et 70.

Luxure:

Qu’est-ce qui fait battre votre cœur plus vite ?

Rien ne vaut un bon rendez-vous. Bon vin, un bon repas avec une bonne conversation et le contact visuel à la lueur des bougies.

Histoire reproduite avec l'aimable autorisation de Boulevard Magazine, une publication de Black Press Media

