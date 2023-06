Secrets et Live and the 7 Sins avec Martin Mayer

A tout juste 18 ans, Le pianiste et compositeur Martin Mayer a contracté un prêt de 35 000 $ pour produire son premier concert de rêve, et au cours des 20 années qui ont suivi, cette détermination et cette volonté de parier sur lui-même et sa passion ont construit une carrière incroyable dans l’industrie de la musique.

Né en République tchèque, Martin est venu au Canada avec sa famille en 1989, passant les 15 premières années à Edmonton avant de déménager à Vancouver en 2004. Bien qu’ils aient grandi dans une famille très musicale, ils avaient un piano droit dans le salon et un autre chez sa grand-mère – il ne s’est intéressé au piano qu’un jour fortuit dans la pratique de la chorale alors qu’il était en quatrième année.

« La dame qui nous accompagnait jouait et je me souviens d’avoir été séduit par le son qui sortait du piano », dit-il.

Martin était déterminé à apprendre le morceau de musique, et quand l’accompagnateur lui a enfin donné la partition photocopiée clandestinement (et protégée par le droit d’auteur), il s’est lancé avec ferveur dans les cours de piano.

Deux ans après son pari sur un premier concert, il a porté ses fruits avec sa première nomination au prix de la musique, mais il a également attiré l’attention d’une agence artistique chinoise, qui a parrainé Martin et son groupe lors d’un concert de six semaines dans 16 villes. tournée en Chine continentale. Sa popularité a atteint des sommets astronomiques, ce qui lui a valu plusieurs tournées à guichets fermés et le titre de « Prince du piano du Canada » du L’heure de Pékin. Mais au-delà de la montée d’adrénaline des foules immenses et des spectacles spectaculaires, le lien personnel avec son public reste le plus grand amour de Martin sur scène et dans la musique qu’il écrit.

« Quand j’ai commencé le voyage, je me suis toujours concentré sur l’art d’abord et avant tout », dit-il. « Lorsque vous vous connectez avec les gens et que vous voyez leurs visages… quand les gens sont très réservés et qu’ils ont soudainement de grands sourires et qu’ils dansent dans les allées… même si je ne parle pas leur langue, nous parlons tous la langue de musique. Ce sont ces types de connexion qui le rendent si incroyablement gratifiant.

Cet automne, Martin sort son nouvel album, La collection de piano solooù il est retourné au cours des 25 dernières années de sa carrière et a soigneusement choisi une collection de pièces qui illustrent sa passion pour la musique et son évolution en tant qu’artiste.

« J’ai rassemblé ce qui, selon moi, définit mon meilleur travail en tant que pianiste et en tant que compositeur », dit-il, ajoutant qu’à l’exception de deux morceaux (un avec un violoniste lauréat d’un Grammy Award et un autre avec un violoncelliste qui collabore régulièrement avec Hans Zimmer), cet album n’est que Martin et son piano. En évoquant ces premiers jours idylliques où il n’y avait que lui et les touches, les chansons sont un regard intime sur la relation de Martin avec la musique et son expression à travers elle.

L’album sortira également avec un livre de partitions d’accompagnement des chansons telles qu’elles ont été écrites et interprétées, flairs et improvisations et touches individuelles incluses – la façon dont Martin s’appuie sur cette connexion qu’il juge si importante.

« C’est l’expression la plus personnelle », dit-il, ajoutant : « Si les gens veulent apprendre à jouer les chansons exactement comme je les joue, ils le peuvent. »

Les 7 péchés

Envie:

Dans quelles chaussures voudriez-vous marcher?

Je suis un grand fan de Patrick Stewart, principalement de son rôle de Capitaine Picard dans mon émission de télévision préférée d’enfance, Star Trek : la nouvelle générationet le développement récent Star Trek : Picard. Compte tenu de l’étendue de son travail au théâtre, à la télévision et au cinéma, dans toutes sortes de genres, j’aimerais voir à quoi cela ressemble [in his shoes]surtout maintenant avec la résurgence des aventures du capitaine Picard à l’âge de 82 ans.

Gourmandise:

Quelle est la nourriture que vous pourriez manger par-dessus et

à nouveau?

Cela devrait être une vraie pizza italienne, une excellente cuisine chinoise authentique et tout ce que Charlie’s Chocolate Factory. Heureusement, j’ai toujours un métabolisme élevé et je brûle beaucoup d’énergie en jouant du piano !

Avidité:

On vous donne 1 million de dollars que vous devez dépenser égoïstement. À quoi le dépenseriez-vous ?

Je voudrais engager des scientifiques et des experts médicaux pour voir si la terrible maladie dont ma mère est décédée pouvait être vraiment guérie. De cette façon, même si je ne serais peut-être pas en mesure de la ramener, je pourrais aider à épargner aux autres le chagrin de perdre un parent incroyable à cause d’une maladie pour laquelle il n’existe aucun médicament, chirurgie ou traitement.

Colère:

Les bêtes noires ?

Les gens qui ne peuvent pas se passer de leur téléphone quand nous traînons, commentent le poids des gens et la méchanceté apparemment incessante sur les réseaux sociaux. Soyez simplement gentils les uns envers les autres; ce n’est pas si difficile. Vous ne savez jamais à quoi quelqu’un a affaire !

Paresseux:

Où passerais-tu longtemps

Ne rien faire?

Sur une plage ensoleillée avec du sable blanc, un temps chaud (pas chaud), de la bonne nourriture et un chien aimant à mes côtés.

Fierté:

Quelle est la seule chose que tu es secrètement

fier de?

Que j’ai pu accomplir tout ce que j’ai dans ma carrière de plus de 25 ans, sans manager, agent, maison de disques ou éditeur.

Luxure:

Qu’est-ce qui fait battre votre cœur plus vite ?

Voir mon bien-aimé rentrer à la maison. Peu importe ce que j’ai dû gérer dans les affaires ou la musique ce jour-là. Je peux avoir la pire journée imaginable, et rien que la vue et le sourire de ma bien-aimée font que tout va bien à nouveau.

