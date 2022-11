Secrets de perte de poids de Kim Kardashian, Jessica Simpson et plus : un expert révèle ce qu’il ne faut pas faire

Kim Kardashian, Jessica Simpson et d’autres célébrités se sont lancées dans leur propre version des voyages de perte de poids.

Les stars sont connues pour leur perte de poids spectaculaire. Kardashian a déjà perdu 16 livres en trois semaines tandis que Simpson a perdu 100 livres à trois reprises.

Fox News Digital s’est entretenu avec le chirurgien spécialiste de la perte de poids, le Dr Michael Feiz, qui a expliqué le type de perte de poids “saine et durable”.

“Une perte de poids saine et durable est associée à une modification du comportement et à des changements de mode de vie. À ce jour, il n’existe aucune solution miracle qui ait jamais prouvé qu’elle permette de maintenir la perte de poids, quoi que beaucoup prétendent”, a-t-il expliqué.

Alors que certaines célébrités modifient leur mode de vie pour obtenir une perte de poids “saine”, le Dr Feiz a noté qu’il est important de savoir que, d’un autre côté, une perte de poids “extrême et rapide” est “presque toujours non durable”.

“C’est parce qu’une fois qu’ils arrêtent le comportement – par exemple, des régimes tels que Keto ou le régime South Beach – ou ils arrêtent les médicaments qui ont induit leur perte de poids – par exemple, les semaglutides, alias Ozempic, Rybelsus, Wegovy – ou le nouveau poids médicament de perte de poids tirzepatide – alias Mounjaro – leur perte de poids s’arrêtera également. Et une fois que leur perte de poids s’arrêtera, en fait, ils reprendront leur poids, généralement plus rapidement et plus prononcé que leur perte de poids d’origine.

Voici cinq célébrités qui ont entrepris des voyages de perte de poids et comment elles l’ont fait :

Kim Kardashian

Alors que Kim Kardashian n’a pas perdu un nombre extrême de kilos, la star de télé-réalité l’a fait extrêmement rapidement. Pour son look Met Gala 2022, Kardashian a dû s’intégrer dans la robe transparente emblématique de Marilyn Monroe qu’elle portait en chantant “Joyeux anniversaire” au président.

La star de “The Kardashians” a déclaré à l’animatrice de Vogue LaLa Anthony qu’elle avait perdu 16 livres en trois semaines.

“C’était comme se préparer pour un rôle”, a-t-elle déclaré.

Kardashian a admis qu’elle avait coupé le sucre et les glucides pendant “presque un mois” pour obtenir le look. Parallèlement au changement de son régime alimentaire, la fondatrice de SKIMS participait à deux séances d’entraînement par jour pendant cette période.

Jessica Simpson

Jessica Simpson a perdu 100 livres – trois fois.

En avril, la musicienne a montré son corps en bikini après avoir perdu 100 livres.

“J’ai gagné et perdu 100 livres 3x donc je n’aurais jamais pensé que ce moment pourrait ou arriverait, mais je suis enfin en train de sortir du printemps en portant un BIKINI !!!!!!” Simpson a sous-titré le selfie à l’époque. “Travail acharné Détermination Amour de soi.”

Simpson a révélé le secret de sa perte de poids lors d’un épisode de “The Real”.

“J’appelle ça de la patience déterminée. Je crois qu’il faut se fixer de petits objectifs, parce que dans ma vie et comment je l’ai fait, il y a des moyens simples de jeter l’éponge et de se sentir comme si c’était impossible”, a expliqué Simpson. “Donc, les petits objectifs pour moi sont ce qui m’a aidé à atteindre l’objectif principal.”

Une des règles de Simpson est de jeter la balance.

“Nous avons un objectif, n’est-ce pas? Mais je dis de jeter la balance”, a-t-elle expliqué. “Je l’utiliserais comme un ruban à mesurer parce que la balance peut littéralement gâcher toute notre journée… J’avais Eric [her husband] amenez-le à la poubelle.”

Après le troisième bébé, Simpson s’est tournée vers l’entraîneur Harley Pasternak pour l’aider à se remettre sur les rails.

“Cela devait être plus que juste récupérer de son poids de bébé, mais comment puis-je continuer à faire ce que je fais maintenant pour toujours”, a-t-il déclaré à E! Nouvelles. “C’est pourquoi nous ne sommes pas un grand fan des régimes extrêmes ou des formes radicales d’exercice.”

Pour faire de l’exercice, Simpson a progressé jusqu’à marcher 14 000 pas par jour. Finalement, elle a commencé à ajouter des séances d’entraînement pour tout le corps à la routine. Les deux ont également travaillé pour créer des versions plus saines des aliments préférés de l’actrice.

Meghan Trainor

Meghan Trainor a perdu 60 livres après la naissance de son fils.

La pop star a admis qu’elle était “dans un endroit vraiment sombre” à l’époque.

“J’étais le plus lourd de ma vie, je pesais plus de 200 livres quand je l’ai césarisé. Je ne me sentais tout simplement pas bien”, a déclaré Trainor à ET Canada. “Je n’ai jamais eu de points de suture, donc pour avoir cette cicatrice de césarienne, j’étais dans un endroit très sombre et je voulais être dans un endroit formidable pour mon fils.”

Ensuite, elle a utilisé la motivation de devenir une nouvelle mère pour se pousser à perdre du poids progressivement.

“Je me suis lancé un défi”, a révélé Trainor. “Je me disais : ‘Si je peux survivre à une césarienne, je peux tout faire !’ – [and] J’étais très dévouée et j’ai commencé à voir les livres disparaître comme une semaine à la fois, une livre… J’ai appris que j’aime les aliments sains et j’ai appris ce que signifient les portions. Et j’ai appris que mon cerveau est si heureux quand je fais de l’exercice, alors je suis juste [feeling] mieux que jamais.”

Adèle

Le parcours de perte de poids d’Adele a commencé en 2016, mais la musicienne a vraiment commencé à se concentrer sur sa santé pendant la pandémie de coronavirus en 2020.

“En m’entraînant, je me sentirais mieux. Il ne s’agissait jamais de perdre du poids, il s’agissait toujours de devenir forte et de me donner autant de temps chaque jour sans mon téléphone”, a-t-elle déclaré à Vogue en octobre 2021. “J’avais besoin de devenir accro à quelque chose pour me raisonner. Ça aurait pu être du tricot, mais ce n’était pas le cas.

LES GENS PERDENT DU POIDS POUR LES BÉNÉFICES POUR LA SANTÉ, NON POUR L’APPARENCE PHYSIQUE : ENQUÊTE DE LA CLINIQUE MAYO

Adele a révélé qu’elle faisait parfois trois séances d’entraînement par jour. Elle a également expliqué qu’elle n’adhérait à aucun régime alimentaire fantaisiste.

“Je n’ai pas fait ça. Pas de jeûne intermittent. Rien”, a-t-elle dit. “En fait, je mange plus qu’avant parce que je m’entraîne si dur.”

Ree Drummond

Ree Drummond a perdu 55 livres en un an.

La femme pionnière a parlé de son parcours dans un article sur son site Web.

“Après des années d’écriture de livres de cuisine, d’animation d’une émission de cuisine, de possession d’un restaurant et d’une boulangerie et d’un site Web de cuisine, le poids avait augmenté au fil des ans et mon niveau d’exercice/d’activité s’était pratiquement arrêté”, a-t-elle expliqué. “À l’exception de marcher avec les chiens, je m’étais à peu près donné la permission permanente” de ne pas avoir le temps “de faire de l’exercice à cause du travail, des problèmes d’horaire et de toute autre excuse que je pouvais trouver.”

Drummond a souligné qu’elle n’avait pas utilisé d’entraîneur ni suivi de régime alimentaire.

“J’ai mangé moins de calories. J’ai consommé de plus petites portions. J’ai pesé ma nourriture”, a-t-elle expliqué. “J’ai marché et j’ai fait du rameur. J’ai développé mes muscles en soulevant des poids et en faisant des fentes et des squats. J’ai mangé plus de protéines, mangé moins de sucre et bu pas d’alcool. J’ai utilisé une application appelée Happy Scale pour suivre mon poids quotidien. Je suis passé à un bureau debout et essayait généralement de se tenir debout et de bouger davantage.”