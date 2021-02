Donc, ils avaient le concept, maintenant ils devaient le vendre. Le seul problème? « Personne ne l’a pris au sérieux », a expliqué Barbato. Personne d’autre que pour un petit réseau parvenu du nom de Logo, lancé spécifiquement pour répondre à la communauté gay. « Logo était le seul réseau qui était intéressé », a-t-il admis.

« Et nous avons pensé à coup sûr, maintenant, en 2008, la traînée est courante », a ajouté Campbell. « Une partie de notre argumentaire serait Tootsie, et tous les films, et Mme. Doubtfire, et Garçon George, et chaque fois que ce genre de choses est évoqué, c’est toujours fascinant. Et nous – avec tout le respect que je dois à nos acheteurs d’autres réseaux câblés – ils nous disaient «Oh mon dieu, nous aimons ça, nous aimons cette équipe», et nous avons envoyé un e-mail – «Nous ne pouvons pas faire ça, c’est encore trop énervé». «

Mais Brian Graden, alors président de la programmation chez MTV, VH1, Logo et CMT, l’a obtenu instantanément et a acheté le terrain. « Vous savez, les idées étaient solides. Le budget, pas tellement, au départ », a déclaré Barbato, avec lui et Campbell convenant que cette première saison révolutionnaire était quelque chose de plus proche du « plan » de la série, plutôt que du tout – chose réalisée.

Tournant dans un petit studio appelé Redemption Stages près de l’aéroport de Burbank, juste au nord de Los Angeles, la salle de contrôle n’était pas plus grande qu’un placard à balais. « Nous étions si près du plateau que nous ne pouvions ni parler ni rire pendant le tournage car ils pouvaient nous entendre devant la caméra », a admis Campbell.

« Nous étions en incubation, dirons-nous, et cela a un peu souffert, car le budget était très faible au départ », a déclaré Barbato. « Mais je pense que vous avez eu l’idée instantanément, et il y a des fans de la série qui existent depuis la première saison, et ils ont complètement compris de quoi il s’agissait dès le départ. »