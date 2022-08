Secrétaire par intérim pour diriger la gestion quotidienne de l’AIFF ; SC supprime le CoA

Le secrétaire général par intérim, Sunando Dhar, dirigera exclusivement l’administration et la gestion quotidienne de l’AIFF.

Le solliciteur général Tushar Mehta a sollicité l’intervention du juge DY Chandrachud dans la question d’intérêt national concernant la suspension de l’AIFF par l’instance dirigeante du football mondial, la FIFA.

“Ce serait désastreux pour la nation car nous perdrons le droit d’organiser la coupe du monde et ce qui est plus désastreux, c’est que nos joueurs ne pourront jouer sur aucune plate-forme internationale”, a déclaré Mehta en réfléchissant au statut de l’U -17 Coupe du monde féminine qui devait se tenir en Inde plus tard cette année.

A LIRE AUSSI | L’interdiction de l’AIFF par la FIFA pourrait avoir un impact sur l’avenir du football féminin indien

Le SG Mehta a attiré l’attention du tribunal sur le fait que l’instance dirigeante du football a imposé de telles restrictions et sanctions à d’autres nations qui n’ont pas non plus suivi les directives.

“La FIFA a un traitement similaire pour tous, l’Inde n’est pas pointée du doigt et c’est une politique uniforme que la FIFA a”, a déclaré SG Mehta.

Le solliciteur général Mehta a développé les directives fournies par la FIFA indiquant que la voie à suivre passe par l’élection d’un nouvel organe directeur.

“Nous sommes en contact permanent avec la FIFA, tout en discutant avec eux, ils disent que uniformément, nous voulons que la Fédération soit gérée soit par un organe élu, soit par une personne nommée par l’organe élu.”

L’affaire est entendue par un banc dirigé par le juge DY Chandrachud

Mehta a également évoqué la proposition d’inclure 25% d’acteurs éminents dans le comité élu. “Dans le Collège électoral, il y a 35 + 1, le Ladakh est membre associé, donc, l’insistance était que les joueurs devaient faire partie de l’administration. À l’heure actuelle, nous proposons que 25% du comité élu soit composé d’acteurs éminents.

Le solliciteur général a également parlé du légendaire footballeur indien Bhaichung Bhutia, qui a manifesté son intérêt à siéger au conseil d’administration de l’équipe nationale après des années de succès sur le terrain.

“Aujourd’hui, j’ai reçu une candidature de Bhaichung Bhutia, c’est le Sachin Tendulkar et Sunil Gavaskar et il demande à faire partie du Comité, mais je dis qu’il vise trop bas.”

“Moi, au nom du gouvernement indien, je veux dire que nous voulons utiliser les services de la légende dans un but très large.”

S’exprimant au cœur des problèmes qui préoccupent le football indien, SG Mehta a fait la lumière sur l’état actuel du projet de constitution de l’AIFF.

Le SG Mehta a également parlé d’inclure un amicus curiae afin d’accélérer le processus.

“M. Gopal Shankarnarayan peut être nommé amicus curiae et aider à la finalisation de la Constitution et peut aider le tribunal dans d’autres affaires concernant cette question.”

«J’ai eu de longues disputes avec le CoA, le juge Dave a précisé que le comité n’avait pas l’intention de reprendre leurs positions. Nous ferons ce que dit la Cour », a déclaré Shankarnarayan.

“La FIFA n’est jamais intervenue au cours des deux dernières années lorsque la Constitution n’a pas été respectée. Cette Cour a été un parent pour nous tous.

La Cour a demandé à Shankarnarayan et Mehta de discuter d’un rôle qui pourrait être confié à Bhaichung Bhutia dans l’AIFF afin de tirer parti de l’expertise du tireur d’élite sikkimais.

Mehra a également estimé que la FIFA, qui a sanctionné l’action punitive de choc alors que les pourparlers entre les parties prenantes étaient en cours, aurait dû avoir des discussions avec le gouvernement indien avant d’imposer la suspension.

L’avocat principal Rahul Mehra a soutenu l’affirmation en disant que “l’AIFF n’avait pas le droit de communiquer avec la FIFA sans la reconnaissance du gouvernement indien”.

L’élection aura lieu le 28 août 2022.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici