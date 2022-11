Secrétaire général de l’ONU : le monde a laissé tomber le Myanmar déchiré par les conflits

PHNOM PENH, Cambodge (AP) – Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré samedi que le monde avait échoué au Myanmar et a exprimé l’espoir que l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est serait en mesure de faire pression sur l’État membre pour qu’il se conforme à son plan de paix sur le L’année prochaine.

Les dirigeants de l’ASEAN lors du sommet en cours du groupe à Phnom Penh ont convenu vendredi d’un plan qui incombe en grande partie à l’Indonésie lorsqu’elle prendra la présidence tournante du groupe en 2023 pour développer des indicateurs mesurables et un calendrier pour que le Myanmar mette en œuvre le soi-disant cinq points consensus pour la paix.

L’Indonésie a été l’un des pays de l’ASEAN qui s’est le plus exprimé sur la nécessité de faire plus pour régler la situation au Myanmar, et Guterres a déclaré aux journalistes qu’il estimait que “le gouvernement indonésien sera en mesure de faire avancer l’agenda de manière positive”.

La décision de l’ASEAN annoncée vendredi comprend la demande à l’ONU et à d’autres “partenaires extérieurs” de l’aide pour soutenir les efforts du groupe. Guterres a déclaré qu’il espérait que l’envoyée spéciale de l’ONU pour le Myanmar, Noeleen Heyzer, coopérerait étroitement avec son homologue de l’ASEAN pour mettre fin aux “violations dramatiques des droits de l’homme” dans le pays.

“Tout le monde a échoué en ce qui concerne le Myanmar”, a déclaré António Guterres. “La communauté internationale dans son ensemble a échoué, et l’ONU fait partie de la communauté internationale.”

Le plan de paix de l’ASEAN appelle à la cessation immédiate de la violence, à un dialogue entre toutes les parties, à la médiation d’un envoyé spécial de l’ASEAN, à la fourniture d’une aide humanitaire et à une visite au Myanmar de l’envoyé spécial pour rencontrer toutes les parties.

Le gouvernement du Myanmar a initialement accepté le plan mais a fait peu d’efforts pour le mettre en œuvre.

The Associated Press