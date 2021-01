«Les paroles et les actions sexuelles du maire Park ont ​​conduit à des sentiments d’humiliation ou de dégoût sexuels», a déclaré la commission dans un communiqué, ajoutant que le comportement du maire équivalait à du harcèlement sexuel.

La Commission nationale des droits de l’homme a mené une enquête sur les allégations contre l’ancien maire, Park Won-soon, dont le corps a été retrouvé sur une colline boisée de la capitale sud-coréenne juste un jour après qu’un de ses secrétaires ait déposé un rapport de police l’accusant d’avoir avances physiques indésirables et lui envoyant des messages et des photos obscènes tard dans la nuit.

Un important organisme de surveillance des droits de l’homme en Corée du Sud a publié un rapport confirmant que l’ancien maire de Séoul, porté disparu en juillet pour être retrouvé mort par la suite, avait harcelé sexuellement et humilié verbalement une secrétaire.

Le 15 juillet, quelques jours après la mort du maire, le gouvernement de Séoul a déclaré qu’il formerait une mission d’enquête avec des groupes de femmes et des experts en droit et en droits humains pour examiner les accusations de la victime. Deux des groupes sollicités par le gouvernement, le Korea Sexual Violence Relief Center et la Korea Women’s Hotline, ont déclaré qu’ils ne participeraient pas. Au lieu de cela, ils ont fait appel à la Commission nationale des droits de l’homme pour qu’elle mène une enquête indépendante, qui a débuté en août.

Les résultats de l’enquête comprenaient des recommandations destinées au gouvernement de la ville de Séoul sur la manière de mener de futures enquêtes et de prévenir de nouveaux abus et harcèlement sexuels sur le lieu de travail. Le rapport a également révélé que les relations traditionnellement patriarcales au sein du bureau du maire avaient créé des conditions conduisant au harcèlement et aux abus.

«Le maire Park était un homme politique fort qui a été mentionné comme candidat potentiel à la présidentielle. D’un autre côté, la victime était un fonctionnaire de niveau inférieur », indique le rapport. «Il est clair que les deux étaient dans une relation hiérarchique selon le statut. Le harcèlement sexuel est susceptible de se produire dans la culture de l’organisation basée sur des hiérarchies patriarcales et des stéréotypes de genre. Ce cas n’était pas une exception. »

Dans une déclaration mardi, le maire par intérim, Seo Jung-hyup, a déclaré que le gouvernement de la ville «accepterait humblement les résultats de l’enquête avec une attitude d’auto-réflexion et d’introspection», et a promis de mettre en œuvre des mesures contre la discrimination sexuelle et sexuelle. harcèlement.

Selon la loi, l’affaire pénale contre M. Park a été close à sa mort en juillet. Le mois dernier, la police a clôturé une enquête pour savoir si les collègues de l’ancien maire avaient aidé et encouragé son comportement prédateur par manque de preuves.