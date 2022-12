Secrétaire de l’Intérieur : “Inacceptable” d’exploiter une mine près d’un célèbre marais

SAVANNAH, Géorgie (AP) – Un membre du cabinet du président Joe Biden exhorte les responsables géorgiens à refuser les permis pour un projet de mine près du bord du célèbre marais d’Okefenokee et de son vaste refuge faunique, affirmant que le plan pose un «risque inacceptable» pour le l’écologie fragile du marais.

“J’écris pour exprimer de sérieuses inquiétudes concernant les activités minières proposées qui pourraient avoir un impact négatif sur l’écosystème du marais d’Okefenokee et le refuge national de faune d’Okefenokee”, a déclaré la secrétaire à l’Intérieur Deb Haaland dans une lettre au gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, obtenue par l’Associated Press. .

Twin Pines Minerals, basée en Alabama, demande depuis 2019 des permis au gouvernement pour extraire de l’oxyde de titane sur un terrain à 4,7 kilomètres de la limite sud-est de l’Okefenokee, qui abrite le plus grand refuge faunique américain à l’est du fleuve Mississippi.

“Je recommande fortement à l’État de Géorgie de ne pas aller de l’avant avec l’approbation de ce projet de mine afin de s’assurer que le marais et le refuge sont correctement protégés”, a écrit Haaland.

La lettre, datée du 22 novembre, fait de Haaland le plus haut responsable du gouvernement américain à se prononcer contre la proposition. Son département supervise le US Fish and Wildlife Service, qui gère le refuge Okefenokee.

Le président de Twin Pines, Steve Ingle, a accusé Haaland de “militariser le processus de réglementation” avec un appel “non fondé sur des faits” qui ignore les conclusions des scientifiques consultants de la société selon lesquelles il peut exploiter le terrain en question sans endommager le marais.

“Les tentatives de déformer la vérité et d’arrêter ce projet deviennent plus désespérées à mesure que nous nous rapprochons d’un permis”, a déclaré Ingle dans un communiqué mercredi. Il a ajouté: “Nous avons suivi le processus réglementaire de bonne foi depuis le début avec une abondance de données scientifiques démontrant des méthodologies prouvables et nous continuerons à le faire.”

Le refuge Okefenokee couvre près de 630 miles carrés (1 630 kilomètres carrés) dans le sud-est de la Géorgie et abrite des alligators, des pygargues à tête blanche et d’autres espèces protégées. La faune du marais, les forêts de cyprès et les prairies inondées attirent environ 600 000 visiteurs chaque année, selon le Fish and Wildlife Service.

L’appel de Haaland aux responsables géorgiens intervient après que le gouvernement fédéral a renoncé à la surveillance du projet de mine Twin Pines. Cela a laissé les régulateurs avec la Division de la protection de l’environnement de Géorgie comme seuls décideurs pour savoir si le projet va de l’avant.

Des scientifiques du gouvernement du Fish and Wildlife Service ont écrit en 2019 que la mine proposée pourrait poser des «risques substantiels» pour le marais, y compris sa capacité à retenir l’eau. Certains impacts, ont-ils dit, “pourraient ne pas pouvoir être inversés, réparés ou atténués”.

“Nous ne sommes pas seuls dans cette évaluation”, a écrit Haaland, affirmant que d’autres experts “ont également sonné l’alarme quant à la menace que ce type d’activité minière dans cette zone représente pour le marais”.

L’un de ces scientifiques est C. Rhett Jackson, professeur d’hydrologie à l’Université de Géorgie.

Le mois dernier, Jackson a envoyé une analyse écrite aux régulateurs de Géorgie avertissant que les fosses minières que Twin Pines prévoit de creuser près du bord en forme de cuvette d’Okefenokee siphonneraient suffisamment d’eau souterraine pour tripler la fréquence et la durée des sécheresses sévères dans le coin sud-est du marais.

“Le triplement de la fréquence des sécheresses sévères affectera considérablement l’écologie des marais et la fréquence des incendies”, a écrit Jackson, “et cela augmentera de la même manière la durée pendant laquelle la navigation de plaisance dans le marais est difficile”.

L’hydrologue a basé ses conclusions sur des documents que Twin Pines a soumis aux régulateurs de Géorgie le mois dernier estimant que ses fosses minières, à 50 pieds (15 mètres) de profondeur, feraient jaillir les eaux souterraines d’un aquifère près de la surface à un taux de 783 gallons (2 964 litres) par minute. Cette eau coulerait autrement dans l’Okefenokee ou la rivière St. Marys à proximité.

“C’est beaucoup d’eau”, a déclaré Jackson dans une interview mercredi. “C’est un petit ruisseau qui coule en continu.”

Il n’a prédit aucune baisse notable des niveaux d’eau de l’Okefenokee pendant les périodes plus humides avec des débits normaux, en disant: “Quatre-vingt-dix pour cent du temps, vous ne saurez même pas que la mine est là.”

Les porte-parole de Kemp, le gouverneur républicain de Géorgie, n’ont pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant des commentaires. Kemp a précédemment refusé de commenter le projet minier, affirmant qu’il ne voulait pas interférer avec les régulateurs.

Haaland a visité le refuge d’Okefenokee en septembre avec le sénateur démocrate Jon Ossoff, un critique virulent du projet de mine.

Initialement, Twin Pines a demandé au Corps des ingénieurs de l’armée d’accorder un permis fédéral à son projet en Géorgie. Mais le corps d’armée a déclaré en 2020 qu’il n’avait plus le pouvoir d’autoriser sur lui en raison des annulations réglementaires sous le président de l’époque, Donald Trump. Cela a laissé toutes les décisions sur les permis uniquement aux régulateurs de l’État en Géorgie.

Les retours en arrière de Trump ont ensuite été abandonnés par les tribunaux fédéraux et le corps d’armée en juin a informé Twin Pines qu’il réaffirmait sa compétence sur le projet de Géorgie. Mais l’agence a reculé peu de temps après que la société a intenté une action en justice fédérale.

Russ Bynum, L’Associated Press