Secret révélé : comment les missiles à longue portée ont contribué à briser l’Avro Arrow

La décision du gouvernement Diefenbaker, en 1959, d’abandonner le légendaire Avro Arrow a été fortement influencée par les renseignements canadiens qui soulignaient un besoin décroissant de cet avion coûteux dans la guerre froide en pleine évolution, selon un nouveau document de recherche basé sur des informations auparavant secrètes.

Les renseignements ont mis en évidence l’abandon par l’Union soviétique des bombardiers habités au profit des missiles balistiques à longue portée, suggérant que les intercepteurs comme l’Arrow joueraient de plus en plus un rôle moindre dans la défense de l’Amérique du Nord.

Le document fait valoir que ces évaluations du renseignement stratégique – longtemps la « dimension manquante » dans le débat sur la disparition de l’Arrow – permettent désormais de mieux comprendre un épisode important de l’histoire du Canada.

« Flèches, ours et secrets : le rôle du renseignement dans les décisions relatives au programme CF-105 » a été publié mardi dans la revue universitaire à comité de lecture Canadian Military History.

L’auteur de l’article, le chercheur Alan Barnes, raconte comment l’annulation soudaine de l’impressionnant intercepteur à ailes delta, autrefois symbole de l’avenir de haute technologie du Canada dans la construction aéronautique, reste une source d’angoisse nationaliste des décennies plus tard.

Barnes, un ancien responsable fédéral du renseignement qui est maintenant chercheur principal au Centre d’études sur la sécurité, le renseignement et la défense de l’Université Carleton, a utilisé la Loi sur l’accès à l’information pour obtenir des documents classifiés qui jettent un nouvel éclairage sur la saga.

« Il a fallu plus de 60 ans pour avoir une image plus complète des décisions entourant l’Avro Arrow », a déclaré Barnes à la Presse canadienne. « Ce n’est que maintenant que nous pouvons aborder bon nombre des mythes sur la Flèche qui se sont développés au cours de ces décennies. »

La première est l’idée selon laquelle le Canada a été induit en erreur par la faiblesse des services de renseignement américains. Une autre raison est que Washington a délibérément manipulé les renseignements qu’il a fournis à Ottawa pour inciter Diefenbaker à annuler l’Arrow. Il a également été suggéré que les agents du renseignement canadien ont intentionnellement écarté des informations contraires pour appuyer une décision déjà prise par leurs maîtres politiques, ou que le gouvernement a simplement ignoré les renseignements fournis par les militaires canadiens et américains.

« Toutes ces affirmations ne peuvent pas être vraies ; il est possible qu’aucun d’entre eux ne le soit », écrit Barnes.

Dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, le Canada a développé sa capacité à préparer des évaluations du renseignement stratégique sur la défense et la politique étrangère, note le journal. Il ne serait plus nécessaire de s’appuyer entièrement sur les évaluations des États-Unis et de la Grande-Bretagne.

La capacité analytique a permis au Canada de participer pleinement à la préparation des évaluations de la menace soviétique contre l’Amérique du Nord qui étayeraient la planification conjointe canado-américaine de défense continentale, note Barnes.

« Le CF-100 Canuck, un intercepteur à réaction développé et fabriqué au Canada, venait tout juste d’entrer en service, mais on craignait déjà qu’il ne soit bientôt surclassé par de nouveaux bombardiers soviétiques opérant à des altitudes plus élevées et à des vitesses plus rapides. »

En novembre 1952, l’Aviation royale canadienne réclamait un avion ayant une vitesse de Mach 2 et capable de voler à 50 000 pieds. « Ces spécifications exigeantes ont contribué à la hausse des coûts et aux retards fréquents du programme CF-105. »

Les Soviétiques allaient bientôt présenter un nouveau bombardier à réaction à long rayon d’action, le Bison, lors du défilé du 1er mai 1954 à Moscou. Lors d’un spectacle aéronautique l’année suivante, le survol de 28 Bison semblait indiquer que le bombardier était entré en production en série, deux ans plus tôt que prévu, indique le journal. En fait, seuls 18 prototypes d’avions ont participé au spectacle aéronautique, survolant plusieurs fois pour donner l’impression d’un plus grand nombre.

Néanmoins, cette exposition, ainsi que l’apparition d’un nouveau bombardier soviétique à turbopropulseur à long rayon d’action, le Tu-95 (surnommé l’Ours), ont fait craindre que l’Union soviétique ne soit bientôt plus nombreuse que les États-Unis en bombardiers intercontinentaux, déclenchant une « guerre des bombardiers ». La controverse « Gap » qui occupe une place importante dans la politique américaine, indique le journal.

Ces développements ont stimulé l’accélération du programme CF-105.

Cependant, les renseignements canadiens commenceraient à semer le doute sur l’ampleur de la menace soviétique.

Un rapport de 1957 du Joint Intelligence Bureau fédéral notait que l’estimation canadienne de la production de bombardiers soviétiques était systématiquement inférieure aux calculs américains et que les Américains étaient réticents à bouger même lorsqu’on leur présentait de nouvelles informations.

En février de la même année, le gouvernement libéral a approuvé la poursuite des travaux sur le CF-105, désormais officiellement connu sous le nom d’Arrow, mais en a limité la portée à seulement huit avions de développement.

« Les ministres reconnaissaient de plus en plus que le coût croissant du CF-105 devenait insoutenable, mais il n’y avait aucun intérêt à annuler le programme juste avant les élections. »

Le gouvernement conservateur nouvellement élu de John Diefenbaker a maintenu le programme en vie, autorisant une commande de 29 avions de pré-production.

Cette décision faisait suite à la première apparition publique de l’Arrow en octobre 1957.

Barnes note que l’avion a été déployé devant les caméras le jour même où l’Union soviétique a lancé son satellite pionnier Spoutnik à l’aide d’une puissante fusée – une démonstration de la capacité croissante de Moscou à produire des missiles balistiques intercontinentaux capables de frapper l’Amérique du Nord.

Une évaluation de janvier 1958, intitulée « La menace pour l’Amérique du Nord, 1958-1967 », réalisée par le Comité conjoint du renseignement du Canada, un organisme de coordination, a finalement eu le plus grand impact sur les décisions liées au Arrow, indique le journal.

L’évaluation a formulé des jugements clairs concernant la transition imminente des bombardiers avec équipage aux missiles balistiques et a décrit la taille et les capacités limitées de la force de bombardement soviétique, note Barnes.

Il observait que les missiles balistiques soviétiques qui étaient sur le point d’être développés seraient probablement nettement supérieurs aux défenses prévisibles et concluait que les missiles remplaceraient progressivement les avions en tant que principale menace pour l’Amérique du Nord.

L’évaluation indiquait que cela signifiait que l’Union soviétique n’aurait guère de raisons d’augmenter le nombre de bombardiers ou d’en introduire de nouveaux après 1960.

« L’évaluation du (Comité mixte du renseignement) de janvier 1958 était correcte en prévoyant le passage de Moscou des bombardiers aux missiles au cours de la décennie suivante », écrit Barnes.

Il souligne qu’après le lancement de Spoutnik, le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev en est venu à considérer les missiles comme une panacée à toute une série de problèmes de défense et comme une alternative moins coûteuse aux armes conventionnelles. « La force de bombardement soviétique semblant désormais hors de propos et obsolète, elle a été reléguée au second plan dans la pensée militaire soviétique. »

Diefenbaker a annoncé l’annulation du projet Arrow à la Chambre des communes en février 1959, citant l’évolution de la menace stratégique comme raison principale.

« La déclaration de Diefenbaker fait peu de mention du coût croissant – et insoutenable – du programme CF-105. Il voulait probablement éviter les accusations de l’opposition selon lesquelles le gouvernement n’était pas disposé à consacrer les ressources nécessaires à la défense du Canada », explique Barnes.

Les libéraux de l’opposition, sceptiques, ont insisté pour obtenir plus de détails et ont soutenu que les affirmations du Premier ministre étaient contredites par les déclarations publiques des officiers de l’US Air Force lors de leurs témoignages devant des comités du Congrès.

Une grande partie des informations sur lesquelles les évaluations canadiennes étaient basées provenaient des États-Unis et d’autres sources alliées, mais les analystes canadiens ont fait appel à leur propre jugement pour évaluer ces informations, tirant leurs propres conclusions sur les capacités actuelles et probables de l’Union soviétique, a découvert Barnes.

Les prévisions canadiennes sur les capacités de l’aviation soviétique à long rayon d’action au début des années 1960 se sont révélées globalement exactes, et le calcul canadien du nombre de bombardiers lourds opérationnels soviétiques, inférieur, était généralement plus proche de la réalité que les estimations américaines, indique le journal.

« De plus, l’opinion canadienne sur l’importance du passage imminent de Moscou des bombardiers aux missiles comme principal moyen d’attaque de l’Amérique du Nord était essentiellement correcte », écrit Barnes.

« À la fin des années 1950, avec l’avènement des vols de reconnaissance U-2 au-dessus de l’Union soviétique, les estimations américaines du nombre de bombardiers soviétiques ont également été progressivement réduites et le Bomber Gap a cessé d’être un problème politique aux États-Unis. »

À partir d’août 1958, les conseils militaires au cabinet ont constamment souligné l’estimation du Comité mixte du renseignement concernant la menace des bombardiers soviétiques comme facteur principal dans la recommandation d’annuler les CF-105, indique le journal.

Il n’est pas clair si les ministres ont vu l’évaluation du comité elle-même, même si le ministre de la Défense de l’époque en a probablement reçu une copie. Quoi qu’il en soit, les principales conclusions de l’évaluation ont été résumées dans les mémorandums envoyés au comité de défense du cabinet et au cabinet plénier en août et septembre.

De plus, les responsables des Affaires extérieures, comme on appelait alors Affaires mondiales Canada, et le Bureau du Conseil privé qui ont participé à la rédaction de la déclaration de Diefenbaker à la Chambre étaient au courant du document du comité, a découvert Barnes.

« Les arguments avancés dans la déclaration – et certains termes – étaient étroitement liés à l’évaluation (du Comité mixte du renseignement), tout comme les références du gouvernement à la diminution de la menace des bombardiers lors du débat parlementaire qui a suivi », écrit-il. « On peut en conclure que l’évaluation par les services de renseignement canadiens de l’évolution de la menace des bombardiers soviétiques en Amérique du Nord a été un facteur important dans la décision fatidique d’annuler l’Arrow. »

Barnes estime que le processus permettant de tirer des conclusions a été inutilement difficile.

Les historiens sont gênés par le fait que le Canada, contrairement à ses alliés proches, ne dispose d’aucun processus de déclassification systématique des documents gouvernementaux historiques après un certain temps, a déclaré Barnes, qui était directeur de la Division Moyen-Orient et Afrique au Secrétariat d’évaluation du renseignement. du Bureau du Conseil privé de 1995 à 2011.

« Les chercheurs doivent donc s’acquitter d’un processus d’accès à l’information lourd et lent, qui n’a jamais été conçu pour gérer des quantités de documents historiques », a-t-il déclaré.

« Cela signifie que les Canadiens n’ont pas un accès adéquat à leur histoire et ont donc une moins bonne compréhension des décisions et des actions du gouvernement dans de nombreux domaines, pas seulement en matière de renseignement. »

