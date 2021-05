Secret Invasion News, rumeurs, distribution et date de sortie

Nick Fury a toujours été un personnage de soutien dans le MCU, mais finalement il obtient le feu des projecteurs dans la prochaine série d’action en direct MCU pour Disney Plus, Secret Invasion.

Annoncé le jour de l’investisseur Disney aux côtés d’Ironheart et Armor Wars, ce spectacle s’intégrera dans la prochaine phase 4 et sera probablement lié au récit général des films.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Secret Invasion, y compris qui joue, quel est l’intrigue et surtout quand il sort, continuez à lire. Nous avons également un article similaire pour Loki et une critique du premier épisode de The Falcon and the Winter Soldier.

Quand l’invasion secrète commencera-t-elle?

Malheureusement, aucune date de sortie pour Secret Invasion n’a encore été révélée. Cependant, nous savons qu’en 2022, nous aurons probablement à la fois She-Hulk et Moon Knight, donc l’invasion secrète pourrait venir après ceux-ci.

Selon The Hollywood Reporter, la production commencera à la fin de 2021, ce qui rend une sortie à la fin de 2022 très probable.

Qui est dans le casting?

Bien sûr, comme cette émission est centrée sur Nick Fury, elle ne serait pas complète sans l’homme lui-même, Samuel L. Jackson. Ben Mendelsohn reprendra également son rôle de Talos, comme on le voit dans Captain Marvel.

Bien que cela ne soit pas officiellement confirmé, Deadline rapporte qu’Olivia Coleman est en pourparlers pour jouer un rôle anonyme dans la série. Kingsley Ben-Adir est également considéré comme un méchant de la série.

Emilia Clarke, ancienne élève de Game of Thrones, aurait également rejoint l’émission, encore une fois dans un rôle sans nom.

Derrière la caméra, la série sera dirigée par Thomas Bezucha (Let Him Go) et Ali Selim (The Looming Tower). Les scripts proviennent de Kyle Bradstreet, mieux connu pour avoir produit et écrit pour Mr. Robot.

Quelle est l’intrigue d’Invasion secrète?

La dernière fois que nous avons vu Nick Fury dans le MCU, c’était dans la scène post-crédits pour Spider-Man: loin de chez soi. Il était à bord d’un vaisseau spatial avec tout un tas de Skrulls – une race extraterrestre métamorphosée introduite pour la première fois dans Captain Marvel. Les Skrulls joueront un grand rôle dans Secret Invasion.

Dans les bandes dessinées, les Skrulls ont infiltré la race humaine et se sont fait passer pour d’autres personnes, notamment en prenant la place de certains des plus grands héros de l’univers Marvel.

Avec Fury travaillant aux côtés de Talos et des Skrulls en ce moment, Marvel devra un peu peaufiner les choses pour l’adapter au MCU, mais attendez-vous à ce que les grandes lignes de l’intrigue restent les mêmes. Cela signifie qu’il pourrait y avoir de grands personnages de Marvel qui ont secrètement été quelqu’un d’autre depuis le début …

Comment regarder Secret Invasion

Comme toutes les émissions Marvel sur Disney Plus, la série sera exclusive à ce service de streaming. Pour vous inscrire à Disney +, rendez-vous sur le site Web. Les comptes coûtent 7,99 £ / 7,99 $ US ou 79,90 £ / 79,99 $ par an. Vous pouvez également consulter les meilleures émissions de télévision et films disponibles sur la plate-forme en ce moment.