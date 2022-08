Secousses juillet 2022 :

Il y avait près d’un million d’offres d’emploi de plus que prévu en juillet, un signe inflationniste que le marché du travail américain est toujours extrêmement tendu, a rapporté mardi le Bureau of Labor Statistics.

Les positions disponibles ont totalisé 11,24 millions pour le mois, bien au-delà de l’estimation de 10,3 millions de FactSet, selon le Enquête sur les offres d’emploi et le roulement de la main-d’œuvre. Le total était supérieur d’environ 200 000 aux 11,04 millions de juin, un nombre révisé à la hausse par rapport aux 10,7 millions initialement annoncés.

Les responsables de la Réserve fédérale surveillent de près les chiffres du JOLTS pour détecter des signes de relâchement des embauches.

Les chiffres de juillet ont confirmé qu’il existe toujours une pénurie considérable de travailleurs pour les postes disponibles, les ouvertures étant plus nombreuses que les travailleurs disponibles par un peu moins d’une marge de 2 pour 1. Cela, à son tour, est inflationniste, car les employeurs sont obligés d’offrir une rémunération plus élevée pour attirer les travailleurs à un moment où les prix augmentent presque à leur rythme le plus rapide depuis plus de 40 ans.

Les embauches ont diminué au cours du mois, tombant à 6,38 millions. Les démissions, une mesure étroitement surveillée de la confiance des travailleurs, ont également diminué, tombant à 4,18 millions, le nombre de personnes quittant leur emploi en pourcentage de la main-d’œuvre ayant diminué d’un dixième de point de pourcentage pour atteindre 2,7 %, ce qui reste relativement élevé par rapport aux normes historiques.

Changer d’emploi s’est avéré lucratif pendant l’ère Covid, les personnes qui changent d’emploi enregistrant un taux de croissance annuel moyen des salaires de 6,7 %, bien devant le taux de 4,9 % de ceux qui sont restés à leur poste, selon la Fed d’Atlanta.

Le nombre total de sorties a légèrement diminué en juillet pour s’établir à 5,93 millions, alors que le taux a légèrement diminué pour s’établir à 3,9 %. Les mises à pied et les licenciements ont peu changé à un peu moins de 1,4 million.

Le rapport JOLTS intervient trois jours avant la publication de la masse salariale non agricole d’août étroitement surveillée vendredi par le BLS. L’estimation du Dow Jones prévoit une croissance de 318 000, mais le nombre d’offres d’emploi ajoute un potentiel de hausse à ce nombre alors que les entreprises continuent de chercher à embaucher.

Le président de la Fed, Jerome Powell, au moins un mois de réunion, a noté “un marché du travail extrêmement tendu” dans ses remarques sur les efforts de la banque centrale pour faire baisser l’inflation.

Powell a averti que les hausses en cours entraîneraient probablement “une croissance économique inférieure à la tendance et un certain assouplissement des conditions du marché du travail”.

“Mais de tels résultats sont probablement nécessaires pour rétablir la stabilité des prix et préparer le terrain pour atteindre un emploi maximum et des prix stables à long terme”, a-t-il ajouté.

Cependant, des signes indiquant que la demande d’embauche reste robuste indiquent que les hausses de taux pourraient ne pas ralentir la croissance autant que la Fed l’avait espéré.