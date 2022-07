Secousses faciales et sclérose en plaques

Symptômes de la sclérose en plaques du visage

Cela peut commencer par quelque chose que nous connaissons tous : de minuscules spasmes autour de la paupière.

“Quand vous êtes fatigué ou stressé et que vous avez des papillons sous l’œil ou la paupière et que c’est vraiment ennuyeux”, déclare Sharon Stoll, DO, neurologue et spécialiste de la SEP chez Yale Medicine. Et pour la plupart des gens, c’est aussi loin que ça va.

Mais lorsque ces contractions proviennent de la sclérose en plaques (SEP), ces contractions faciales peuvent se propager. Il pourrait descendre de votre joue jusqu’à votre bouche ou votre mâchoire. Et ça arrive plus souvent. « Cela se produit plusieurs fois par jour », explique Oliver Tobin, MB, neurologue spécialisé dans la SP à la Mayo Clinic.

Habituellement, les contractions faciales de la SP affectent un côté de votre visage à la fois. Et vous remarquerez peut-être d’abord d’autres symptômes faciaux, comme des engourdissements, des picotements, une faiblesse ou d’autres sensations étranges.

«Les gens disent généralement:« Mon visage est enflé, mais je me regarde dans le miroir et il n’est pas enflé », dit Stoll. “Et les spasmes se produiront des mois plus tard.”