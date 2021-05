Selon les rapports du Scottish Sun, Lawwell, 61 ans, se trouvait à l’intérieur de la propriété – avec sa fille et sa petite-fille de quatre mois – lorsque l’incident s’est produit.

On prétend qu’une attaque a visé trois voitures garées devant sa maison avant que l’incendie ne se propage d’abord dans un garage, puis dans la maison, causant « dommages importants » à son toit.

Lawwell et les membres de sa famille seraient en sécurité mais « extrêmement secoué.«Les services d’incendie et de secours écossais et la police écossaise ont depuis confirmé qu’il n’y avait pas eu de victimes à la suite de l’incendie criminel présumé.

L’appartement au-dessus du garage abritait la fille de Peter Lawwell et son bébé de 6 mois. Cela devrait et doit être traité comme une tentative de meurtre. Dieu merci, ils sont tous sortis bien. Espérons et prions que Peter et sa famille puissent surmonter cette horrible attaque. 🙏🍀 Que Dieu les bénisse tous. pic.twitter.com/UAIWvnXcfe – Michael McCahill 🍀 (@MickMcCahill) 19 mai 2021

# 𝗖𝗲𝗹𝘁𝗶𝗰𝗙𝗖 Un porte-parole du Celtic a déclaré: « Nous pouvons confirmer que des dommages importants ont été causés à la maison et aux véhicules de Peter Lawwell, à la suite d’une explosion et d’un incendie tôt ce matin, obligeant la famille à quitter la propriété. » pic.twitter.com/bZH9eO68A1 – Club de football celtique (@CelticFC) 19 mai 2021

« Le mercredi 19 mai, vers 1h du matin, des agents ont été appelés à signaler des véhicules en feu devant une maison», a déclaré un porte-parole de la police écossaise.

« Personne n’a été blessé et les agents travaillent actuellement avec le service d’incendie et de sauvetage écossais pour établir la cause de l’incendie. «

Une autre déclaration du Glasgow Celtic a confirmé les détails de l’incendie et a également déclaré qu’il avait provoqué une explosion sur la propriété de Lawwell.

« Nous pouvons confirmer que des dommages importants ont été causés à la maison et aux véhicules de Peter Lawwell, à la suite d’une explosion et d’un incendie tôt ce matin, obligeant la famille à quitter la propriété.», a déclaré le club mercredi.

« De toute évidence, la famille de Peter est extrêmement secouée et choquée par ces terribles événements, mais heureusement, tous sont en sécurité. Nous comprenons que la police écossaise mène actuellement une enquête criminelle.

« Peter et sa famille recevront bien sûr le soutien et les soins de tout le monde au Club.«

Grande enquête policière sur un incendie au domicile du PDG sortant du Celtic FC Peter Lawwell tôt ce matin.Le club a déclaré que lui et sa famille étaient « extrêmement secoués et choqués » par l’incendie qui a causé « des dégâts importants », mais ils sont tous en sécurité .#CapitalReportspic.twitter.com/ipTGp9QA0a – Nouvelles de CapitalScotland (@CapitalScotNews) 19 mai 2021

C’est la façade de la maison de Peter Lawwell. Il est difficile de trouver des mots pour décrire cela. Absolument écœurant. pic.twitter.com/rPPw0kJU6N – CeltsAreHere (@HereCelts) 19 mai 2021

Lawwel m’a dit un jour qu’il s’inquiétait pour la sécurité de son personnel au Celtic Park lorsque des balles et des bombes étaient envoyées. Il était authentique. Je ressens pour lui ce matin – Richard McGinley (@Richiestoke) 19 mai 2021

Scènes absolument horribles chez Peter Lawwell, je ne peux pas comprendre pourquoi des idiots allaient bombarder sa maison à l’essence. Espérons qu’ils seront arrêtés et condamnés pour tentative de meurtre. – Andy Colley (@colley_andy) 19 mai 2021

Lawwell occupe le poste de directeur général du Celtic depuis 2003 et a aidé le club à traverser une ère de succès sans précédent dans le football écossais, délivrant 29 trophées pendant cette période et remportant 13 titres de champion tout en se qualifiant pour les 16 derniers de la Ligue des champions à trois reprises.

Cette saison, cependant, a vu une résurgence de la part de ses rivaux acharnés, les Glasgow Rangers, qui ont décroché un premier titre de champion en une décennie et sont restés invaincus tout au long de leur campagne nationale sous l’ancien milieu de terrain de Liverpool et de l’Angleterre Steven Gerrard.

Il a été annoncé en janvier que Lawwell démissionnait de son poste où il sera remplacé par le chef de l’exploitation de Scottish Rugby, Dominic McKay.

Les fans de football ont réagi à la nouvelle avec choc. L’un d’eux a noté que Lawwell semblait préoccupé par la sécurité du personnel du club au milieu de menaces sous forme de balles, et même de colis piégés envoyés à des personnes associées au club ces dernières années.

Un autre coup à la « scènes horribles« et ont déclaré qu’ils espéraient que les coupables seraient arrêtés et accusés de tentative de meurtre.