Seconde. Buttigieg Details Programme de reconnexion des communautés de 1 milliard de dollars

Une conversation importante a eu lieu pendant le Festival de la culture Essence et a placé les responsables de la Maison Blanche sur le devant de la scène.

Avant que le vice-président Kamala Harris ne soit interviewé par KeKe Palmer au Ernest N. Morial Convention Center de la Nouvelle-Orléans…

d’autres membres du cabinet du président Biden ont participé à une séance spéciale sur la scène Wealth and Power.

Surnommé le “Forum économique mondial des Noirs – Une rencontre avec le cabinet du président Biden”, il mettait en vedette l’administrateur de l’Agence de protection de l’environnement, Michel Regan,…

Directeur du Bureau de la gestion et du budget, Shalande Jeune,…

et le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg.

Sous le regard des participants à l’Essence Fest, le trio a discuté avec l’animatrice / personnalité médiatique Angela Yee des ressources pour élever et autonomiser économiquement la communauté noire.

Devant le panel, Sec. Buttigieg a parlé à BOSSIP de son nouveau programme “Reconnecting Communities” qui corrige les erreurs de planification des infrastructures du passé et offre aux communautés un moyen de se reconstruire. Le programme est en partie centré sur l’inégalité des transports en Amérique, en particulier dans les communautés noires et brunes où le manque de transport signifiait un manque de carrière et d’avancement économique.

En 2021 Sec. Buttigieg a parlé du programme lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche et a déclaré qu’au moins 1 milliard de dollars seraient utilisés pour reconnecter les villes et les quartiers qui avaient été ségrégués racialement ou divisés par des projets routiers, comme lors de la création du réseau routier inter-États dans les années 1950.

“Je suis toujours surpris que certaines personnes aient été surprises quand j’ai souligné le fait que si une autoroute était construite dans le but de diviser un quartier blanc et un quartier noir”, Sec. Buttigieg a dit selon Le Washington Post, «ou si un passage souterrain était construit de telle sorte qu’un bus transportant principalement des enfants noirs et portoricains vers une plage – ou cela aurait été – à New York, était conçu trop bas pour qu’il puisse passer, cela reflète évidemment le racisme qui est entré dans ces choix de conception. Je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à perdre en confrontant cette simple réalité.

Il a été moqué par certains membres de la droite qui soit ne comprenaient pas comment le racisme dans les transports pouvait être possible et/ou [more than likely] a choisi d’ignorer le racisme institutionnalisé dans les transports, mais ce que Sec. Buttigieg a dit que ça sonne vrai.

Si vous avez visité une grande ville américaine, vous pouvez emprunter un boulevard Martin Luther King local ou traverser une voie ferrée et constater l’isolement qui rend plus difficile pour certains Américains, souvent ceux qui nous ressemblent, d’accéder et de profiter de Opportunités.

Au Essence Fest, Sec. Buttigieg a réaffirmé ses plans pour changer cela, permettant ainsi aux gens de faire plus facilement les bases; manger, se déplacer, socialiser et vivre.

“Parfois, il y avait des quartiers dynamiques qui étaient ensuite coupés ou expulsés à cause de la façon dont cette infrastructure était entrée. Nous faisons donc quelque chose à ce sujet”, a-t-il ajouté. “Nous prenons un milliard de dollars, 195 millions de dollars cette année seulement, et nous allons soutenir des projets pour lesquels les communautés viennent nous voir et postulent et qui feront une différence en termes de reconnexion là où il y a eu ce genre de division.”

“La raison pour laquelle nous croyons en la reconnexion des communautés est que nous savons qu’il y a un cas dans à peu près chaque ville ou village où il y a cette autoroute, ce viaduc, ce chemin de fer ou cet échangeur qui sépare une communauté”, Sec. Buttigieg a déclaré à BOSSIP. “L’idée même du transport est de se connecter, mais nous avons parfois vu des éléments d’infrastructure de transport qui se divisent, et cela s’est souvent produit dans les quartiers noirs et bruns.

En fin de compte Sec. Buttigieg a déclaré que son nouveau programme d’infrastructure contribuera à améliorer la qualité de vie dans les communautés touchées et que le financement des contribuables, qui était auparavant utilisé pour diviser, sera utilisé dans le processus de correction.

Et donc, pour toutes les raisons pour lesquelles le transport est important, nous devons faciliter la connexion des gens. Il y a aussi un élément de justice à cela », a-t-il ajouté. « Souvent, le financement des contribuables a été utilisé pour diviser ces quartiers. Je crois que cela signifie que le financement des contribuables devrait être utilisé pour les reconnecter. Et quand nous le ferons, tout le monde s’en portera mieux.

Lorsqu’on lui a demandé ce que les dollars alloués feraient pour une ville comme la Nouvelle-Orléans qui accueille chaque année Essence Fest, Sec. Buttigieg a noté qu’il était bien conscient des problèmes de transport en cours dans la ville de Crescent et qu’il était sur la bonne voie pour les résoudre.

“Eh bien, ici à la Nouvelle-Orléans, j’ai entendu de nombreux exemples d’endroits qui doivent être pris en charge ou reconnectés”, a déclaré Sec. Pete Buttigieg. « On parle beaucoup de la forme des routes ici, du besoin d’aide pour améliorer les routes. Et en plus, faire ce genre de choses qui connecteront des communautés qui pourraient être divisées. Mais c’est une partie du pays qui vit et respire l’infrastructure, des ports aux digues, aux routes et aux ponts, et aux chemins de fer.

“Je veux dire, c’est ce qui a rendu possible un endroit comme la Nouvelle-Orléans”, a-t-il ajouté. « Cette ville existe à cause de la façon dont le trafic fluvial se croisait avec le Golfe. Et c’est un rappel de la façon dont toute la vie des villes peut augmenter avec la baisse en fonction de la façon dont les infrastructures et les transports fonctionnent. Nous devons faire du bon travail. Ainsi, des endroits comme la Nouvelle-Orléans peuvent prospérer.