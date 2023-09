Second Nature Brands va acquérir la marque de snacks Smucker

DETROIT — Second Nature Brands acquiert Sahale Snacks auprès de JM Smucker Co. pour environ 34 millions de dollars. Second Nature Brands est un fabricant de collations à base de noix et de chocolat. Sahale est une entreprise de collations à base de noix implantée à Seattle.

Smucker a acquis Sahale Snacks en 2014. À l’époque, l’entreprise réalisait un chiffre d’affaires annuel d’environ 50 millions de dollars. Aujourd’hui, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires d’environ 48 millions de dollars et emploie 100 personnes, selon Smucker.

«Sahale Snacks ajoute un fantastique produit super premium à notre gamme, élargit considérablement notre portefeuille de mélanges de collations et de noix et nous ouvre de nouvelles opportunités significatives pour contribuer à la croissance de la catégorie, ce qui nous passionne beaucoup», a déclaré Victor Mehren, PDG de collations Second Nature. « Une fois terminé, nous sommes impatients d’accueillir 100 nouveaux collègues dans l’équipe de Second Nature Brands et voyons une opportunité significative de tirer parti de leur succès jusqu’à présent pour stimuler l’innovation, la pénétration de la marque et la croissance. »

Les autres marques du portefeuille Second Nature Brands comprennent Kar’s, Second Nature Sanders et Brownie Brittle. En décembre 2022, Second Nature Brands a acquis Brownie Brittle auprès d’Encore Consumer Capital, une société de capital-investissement.

« Cette cession reflète notre engagement continu en faveur de l’optimisation du portefeuille et des ressources afin de mieux cibler nos efforts et de soutenir une croissance continue », a déclaré Mark Smucker, président et chef de la direction de Smucker. « La cession de la marque Sahale Snacks soutiendra la croissance continue de notre activité Consumer Foods avec un investissement accru dans notre marque Smucker’s Uncrustables et en renforçant notre leadership dans le domaine des tartinades.

La cession de Sahale Snacks fait suite à Smucker’s a récemment annoncé l’acquisition de Hostess Brands, Inc. pour environ 5,6 milliards de dollars.