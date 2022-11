Sécheresses, montée du niveau de la mer, l’agriculture cubaine menacée

Commentez cette histoire Commentaire

BATABANO, Cuba – Yordán Díaz Gonzales a arraché les mauvaises herbes de ses champs avec un tracteur jusqu’à ce que la saison des pluies estivales de Cuba les transforme en boue rouge jusqu’aux pieds. Maintenant, il faut cinq ouvriers agricoles pour s’occuper de la récolte de Díaz. Cela réduit la marge bénéficiaire de Diaz et diminue la productivité agricole de Cuba, déjà grevée par un embargo américain et une économie improductive contrôlée par l’État.

Comme le reste des Caraïbes, Cuba souffre de sécheresses plus longues, d’eaux plus chaudes, de tempêtes plus intenses et d’un niveau de la mer plus élevé en raison du changement climatique. La saison des pluies, déjà un obstacle, est devenue plus longue et plus humide.

“Nous produisons beaucoup moins à cause du temps”, a déclaré Diaz, un père de deux enfants de 38 ans. “Nous allons devoir nous adapter pour manger moins car à chaque récolte, nous récoltons moins.”

Diaz produisait des haricots noirs, un aliment de base du régime cubain et sa culture la plus rentable. Sa production de haricots noirs a chuté de 70 %, ce qu’il attribue au changement climatique. Un mois après que l’ouragan Ian a frappé Cuba, Diaz cultivait la racine de malanga, un aliment de base cubain plus résistant au changement climatique, mais moins rentable que les haricots.

“Nous vivons juste dans le présent”, a déclaré Diaz. “Mon avenir ne s’annonce pas très beau.”

Diaz avait l’habitude d’acheter des fournitures un an ou deux avant d’en avoir besoin, mais ses revenus sont si imprévisibles maintenant qu’il achète ses fournitures juste avant la récolte.

L’agriculture a longtemps été un point positif relatif dans l’économie en difficulté de Cuba. Le gouvernement socialiste a eu une main relativement libérale avec les producteurs alimentaires, leur permettant de poursuivre leurs intérêts économiques plus ouvertement que d’autres à Cuba.

Cuba a beaucoup de soleil, d’eau et de terre, les ingrédients de base nécessaires pour faire pousser des plantes et nourrir les animaux. Cependant, en modifiant le fonctionnement de la nature dans les Caraïbes, le changement climatique modifie les éléments bruts de la productivité.

Lorsque Ian a frappé Batabanó, à environ une heure au sud de La Havane, il a inondé la maison du pêcheur Orbelis Silega et détruit son réfrigérateur et sa télévision. Il était déjà en difficulté en raison de la diminution des stocks de poissons.

“La maison était à moitié pleine d’eau”, a déclaré Silega, 54 ans. “Tout était sous l’eau.”

Les Cubains quittent l’île en plus grand nombre depuis des décennies.

Les autorités américaines ont rencontré près de 221 000 Cubains à la frontière américano-mexicaine au cours de l’exercice 2022. Il s’agit d’une augmentation de 471 % par rapport à l’année précédente, selon le US Customs and Border Protection.

Comme pour tout à Cuba, l’exode est motivé par un mélange complexe de gestion intérieure de la politique et de l’économie, et des relations avec les États-Unis et d’autres pays.

Une partie de ce qui motive le flux est le changement climatique, qui a coûté à Cuba 65,85 milliards de dollars en produit intérieur brut entre 1990 et 2014 seulement, soit 9 % de son PIB total, selon le Dartmouth College.

“Les économies, le tourisme, l’agriculture et la pêche des Caraïbes sont à l’avant-garde” du changement climatique, a déclaré Donovan Campbell, expert en changement climatique à l’Université jamaïcaine des Antilles.

Les 2 à 3 $ que l’ouvrier agricole Romelio Acosta gagne pour 10 heures de travail ne suffisent pas à payer ses dépenses.

“En ce moment, il n’y a pas d’argent et il n’y a pas de nourriture”, a déclaré Acosta, 77 ans. “Tout est plus cher que ce que les salaires des gens peuvent payer.”

Ouragan de catégorie 3, Ian a ravagé l’ouest de Cuba fin septembre, tuant trois personnes, détruisant 14 000 maisons, endommageant le réseau électrique et détruisant les champs de tabac les plus précieux de Cuba.

Cuba était déjà dans l’une de ses pires crises économiques, politiques et énergétiques depuis des décennies, grâce à la pandémie de coronavirus et à la guerre russe avec l’Ukraine, entre autres facteurs.

Cuba avait déclaré qu’il obtiendrait près d’un quart de son énergie à partir de sources renouvelables d’ici 2030. Mais jusqu’à présent, le pays tire un peu plus de 5 % de son énergie des énergies renouvelables et dépend toujours du pétrole de ses alliés, le Venezuela et la Russie.

L’embargo commercial américain “nous empêche d’accéder aux ressources que nous pourrions avoir et qui nous permettraient de nous remettre de ces événements le plus rapidement possible”, a déclaré Adianez Taboada, vice-ministre du ministère cubain des Sciences, de la Technologie et de l’Environnement.

Autour de Batabanó, la ville côtière frappée par Ian, des matelas trempés par la tempête pendent encore aux maisons en bois bancales.

“Vous essayez de sauver ce que vous pouvez”, a déclaré Silega, le pêcheur.

La vie était déjà difficile pour lui en grande partie à cause du changement climatique, a-t-il déclaré. La hausse des températures mondiales ravage les récifs coralliens, des écosystèmes marins clés.

“Cette ville sans poisson n’est rien”, a déclaré Silega. “Les meilleurs poissons, ceux qui apparaissent encore, il faut aller beaucoup plus loin pour les trouver.”

