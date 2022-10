Sécheresses au moins 20 fois plus probables en raison du changement climatique

Alors que les températures atteignent des sommets record dans tout l’hémisphère nord et en Europe au cours de l’été, les scientifiques estiment que le changement climatique rend les sécheresses d’humidité du sol jusqu’à 20 fois plus probables, entraînant de mauvaises récoltes, des pénuries d’eau et une réduction de l’approvisionnement en électricité.

Dirigée par des chercheurs de l’ETH Zurich, également connue sous le nom d’Institut fédéral suisse de technologie, une équipe internationale de climatologues a examiné les niveaux d’humidité du sol tout au long des mois de juin, juillet et août afin de mieux comprendre quelles régions agricoles ont connu une sécheresse sévère ou des rendements considérablement réduits. .

“L’été 2022 a montré comment le changement climatique induit par l’homme augmente les risques de sécheresse agricole et écologique dans les régions densément peuplées et cultivées de l’hémisphère Nord”, a déclaré Sonia Seneviratne, professeur de dynamique du climat terrestre à l’ETH Zurich, dans un communiqué de presse. .

Selon les chercheurs, des conditions de sécheresse similaires à celles rencontrées cet été peuvent survenir une fois tous les 20 ans dans le climat actuel. Cependant, sans l’activité humaine contribuant au changement climatique – comme la combustion de combustibles fossiles – les conditions de sécheresse dans l’hémisphère nord ne seraient anticipées qu’environ une fois tous les 400 ans ou moins.

Leur étude, publiée par la World Weather Attribution, suit l’impact des phénomènes météorologiques extrêmes sur les régions agricoles et écologiques, en pesant la menace potentielle sur la production agricole et la sécurité alimentaire. La sécheresse a été mesurée dans le mètre supérieur du sol appelé “la zone racinaire” – la couche fertile où les plantes extraient l’eau – et les zones agricoles ont été évaluées au milieu de vagues de chaleur record.

Les scientifiques à l’origine de l’étude ont déclaré que la hausse des températures était un facteur clé dans l’augmentation du risque de sécheresse agricole et écologique.

“Les résultats de notre analyse nous donnent également un aperçu de ce qui se profile”, a déclaré Dominik Schumacher, l’un des chercheurs, dans le communiqué. “Avec la poursuite du réchauffement climatique, nous pouvons nous attendre à des sécheresses estivales plus fortes et plus fréquentes à l’avenir.”

Selon l’étude, le changement climatique a fait grimper les températures à un point tel qu’il serait “pratiquement impossible” d’atteindre une telle chaleur sans facteurs induits par l’homme.

Compte tenu de l’impact de l’activité humaine sur le changement climatique, Seneviratne appelle à une réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

“Nous devons éliminer progressivement la combustion des combustibles fossiles si nous voulons stabiliser les conditions climatiques et éviter une nouvelle aggravation de ces épisodes de sécheresse”, a-t-elle déclaré.