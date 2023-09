Sécheresse et festival du tournesol à Armstrong

Les graines ont été semées, mais Dame Nature avait d’autres plans pour le seul festival du tournesol de Thompson-Okanagan.

Moins de deux semaines avant l’ouverture des portes, Bloom Flower Festivals a pris la difficile décision d’annuler.

« Nous avons planté nos tournesols à la mi-juillet, mais leur croissance a été freinée par la sécheresse qui sévit actuellement dans la province », a déclaré Alexis Szarek, fondateur du Bloom Flower Festivals. « L’épaisse fumée a encore plus entravé leur croissance. »

Deux mois après la plantation, Szarek affirme que les tournesols les plus hauts n’atteignent que la hauteur d’un mollet et ont cessé de croître. Pour qu’un tournesol fleurisse, ajoute-t-elle, la fleur doit être presque trois fois plus haute.

La décision d’annuler le festival du tournesol fait suite à celui des tulipes de Bloom, qui a été interrompu en mai en raison de la canicule.

« Ce n’est pas l’année que nous espérions », a déclaré Szarek. « Mais nous croisons les doigts et nous attendons avec impatience une excellente saison l’année prochaine. »

Bloom Flower Festivals contactera les détenteurs de billets pour plus d’informations dans les prochains jours.

Bloom Flower Festivals contactera les détenteurs de billets pour plus d'informations dans les prochains jours.

