Lors de ma dernière visite dans les marais mésopotamiens, en mars, je suis arrivé à Sayeed Hitham pour le petit déjeuner. La pandémie m’avait éloigné pendant plus d’un an.

En effet. Un an a été le plus long que je sois passé sans visiter les marais mésopotamiens depuis que j’ai commencé à documenter la région à la fin de 2016.

A cette époque, alors que les journalistes et les photographes affluaient vers le nord de l’Irak, où la bataille de Mossoul faisait rage, j’ai pris le chemin inverse et me suis dirigé vers le sud. J’étais à la recherche d’une autre vision du pays, quelque chose de différent de la guerre que je couvrais depuis un an et demi.