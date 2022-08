Sécheresse en Europe: des images montrent des niveaux d’eau extrêmement bas le long du Rhin alors que les autorités préviennent que le transport de marchandises pourrait être affecté | Nouvelles du monde

Les images montrent des niveaux d’eau extrêmement bas sur l’un des plus grands fleuves d’Europe alors que les responsables ont averti que les conditions de sécheresse pourraient affecter le transport de marchandises, notamment le charbon et l’essence.

Des semaines de temps sec à travers l’Europe ont considérablement touché les niveaux d’eau sur les principales voies navigables.

La sécheresse pose un casse-tête important aux usines et centrales électriques allemandes qui dépendent des livraisons par bateau le long des 1 232 km (766 miles) du Rhin.

Vue d’un navire qui s’est asséché au port en raison du faible niveau d’eau dans le Rhin à Lobith, Pays-Bas



La voie navigable – l’un des fleuves les plus longs et les plus importants d’Europe – s’étend des Alpes suisses à travers le Liechtenstein, l’Allemagne, l’Autriche, la France et les Pays-Bas.

Tim Alexandrin, porte-parole du ministère allemand des Transports, a déclaré: “C’est notamment le cas du Rhin, dont le goulet d’étranglement nautique à Kaub a des niveaux d’eau très bas mais qui reste navigable pour les navires à faible tirant d’eau.”

Les autorités prévoient que les niveaux d’eau à Kaub pourraient descendre en dessous de 40 centimètres vendredi et pourraient continuer à baisser au cours du week-end.

C’est plus que le record de 27 cm d’octobre 2018, mais cela signifierait que de nombreux grands navires auraient du mal à traverser cet endroit en toute sécurité – à mi-chemin le long du Rhin entre Coblence et Mayence.

Les gens se promènent sur le lit asséché du Rhin en Allemagne





Un ferry passe devant le lit partiellement asséché du Rhin à Bingen, en Allemagne



Le Rhin est utilisé pour transporter du charbon, du pétrole et des produits chimiques à travers l’Europe



Christian Lorenz, porte-parole de la société de logistique allemande HGK, a déclaré: “La situation est assez dramatique, mais pas encore aussi dramatique qu’en 2018.”

Il a ajouté qu’en raison du manque d’eau, les navires transportant du sel de Heilbronn à Cologne, qui transporteraient généralement 2 200 tonnes de marchandises, ne peuvent actuellement transporter que 600 tonnes.

“Bien sûr, nous espérons que la navigation ne sera pas interrompue, mais nous avons vu en 2018 que lorsque les niveaux d’eau sont devenus très bas, les stations-service n’avaient soudainement plus de carburant car les navires ne pouvaient pas passer.”

“Normalement, vous avez plus de deux mètres sous le navire, mais maintenant vous n’avez que 40 centimètres à certains endroits”, a déclaré le capitaine de la Servia, Peter Claereboets.

Vue d’un navire qui s’est asséché au port en raison du faible niveau d’eau dans le Rhin à Lobith, Pays-Bas



Vue d’un vélo qui a réapparu en raison du faible niveau d’eau dans un lit du Rhin à Lobith, Pays-Bas



“Et puis pour nous, le défi est de passer ces points sans toucher, sans endommager le navire.

“En raison des faibles niveaux d’eau, la route de navigation se rétrécit et nous commençons à voyager comme des trains, en convoi.”

Les autorités allemandes ont commencé à prendre des mesures pour transférer davantage de trafic de marchandises vers les chemins de fer, a déclaré M. Alexandrin.

HGK et d’autres entreprises de logistique doivent se préparer à une “nouvelle normalité” lorsque les bas niveaux d’eau deviennent plus courants.

M. Lorenz a déclaré que les nouveaux navires commandés par sa société seront construits en vue de les rendre adaptés aux niveaux d’eau inférieurs du Rhin.

Les images montrent des navires échoués le long de sections du lit de la rivière exposées en raison des faibles niveaux d’eau, avec des personnes capables de marcher dans des zones qui auraient été sous l’eau.

