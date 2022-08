Sécheresse en Chine, températures torrides provoquant des pannes d’électricité et des fermetures d’usines

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une sécheresse massive, associée à des températures record, fait des ravages sur l’économie chinoise, obligeant le pays à fermer des usines et à subir des pannes d’électricité.

La province chinoise du Sichuan, l’un des centres industriels les plus peuplés et à la croissance la plus rapide du pays, a été frappée par une grave sécheresse qui a signifié peu de pluie pour alimenter les barrages hydroélectriques qui génèrent généralement les trois quarts de l’électricité de la région qui est envoyée aux villes comme jusqu’à Shanghai, le Le New York Times a rapporté cette semaine.

Le manque de pluie, qui est exacerbé par des températures torrides dépassant 100 degrés Fahrenheit, a laissé des rivières avec des niveaux d’eau inhabituellement bas. Cette pénurie a empêché les barrages de fournir suffisamment d’électricité pour soutenir la province du Sichuan. En conséquence, les usines de la région ont été contraintes de fermer, parfois pendant une semaine à la fois.

En plus de fermer des usines, la pénurie d’électricité a également provoqué des coupures de courant dans certaines régions en aval de la province du Sichuan, dans des endroits comme la ville de Chongqing et la province adjacente du Hubei.

“Une partie du problème ici est que la Chine a une pénurie d’eau plus large”, a déclaré Dean Cheng, chercheur principal au Centre d’études asiatiques de la Heritage Foundation, à Fox News Digital. “Des systèmes fluviaux entiers en Chine se sont asséchés. Les Chinois redirigent les rivières du sud vers les plaines du nord de la Chine, y compris Pékin, car les rivières là-haut s’assèchent.”

Les précipitations dans le bassin du Yangtze ont été inférieures d’environ 45 % à la normale depuis juillet, et les températures élevées devraient persister pendant au moins une semaine, selon les prévisions officielles.

Pas moins de 66 rivières à travers 34 comtés de Chongqing se sont asséchées, a annoncé vendredi la chaîne de télévision publique CCTV.

“Pour le Yangtze”, a déclaré Cheng, “une partie du problème est que le fleuve va jusqu’à la mer près de Shanghai. Lorsque le niveau du fleuve baisse, vous commencez à affecter le tirant d’eau des navires qui peuvent monter et descendre. Si vous commencez à exiger que les navires fonctionnent à moins de pleine charge, vous commencez également à affecter leur capacité à déplacer des produits hors du pays en termes de produits et également à se déplacer en amont vers les chaînes d’approvisionnement internes. »

Cheng a expliqué que la crise énergétique et les problèmes de chaîne d’approvisionnement ont été encore exacerbés par le soutien continu de la Chine aux blocages de coronavirus, qui ont encore plus paralysé l’économie.

La banque centrale chinoise a annoncé lundi qu’elle réduirait son taux d’intérêt à cinq ans de 0,15 point de pourcentage et abaisserait la référence hypothécaire d’une marge plus importante alors que Pékin renforce ses efforts pour relancer l’économie.

L’économie chinoise, la deuxième plus grande au monde, a évité de justesse de se contracter au deuxième trimestre et une série de données publiées la semaine dernière ont montré que l’économie avait ralenti de manière inattendue en juillet, incitant certaines banques d’investissement mondiales, dont Goldman Sachs et Nomura, à revoir à la baisse leur plein- prévisions annuelles de croissance du PIB pour la Chine.

