Sécheresse au Mexique : le pays fait face à une urgence hydrique

Les habitants de Monterrey peuvent désormais traverser le sol du réservoir créé par le barrage de Cerro Prieto et qui était autrefois l’une des plus grandes sources d’eau de la ville. Le réservoir était également une attraction touristique majeure que le gouvernement local commercialisait pour ses restaurants animés au bord de l’eau et sa pêche, la navigation de plaisance et le ski nautique.

Aujourd’hui, Cerro Prieto est surtout populaire à cause des pièces enfouies au fond du réservoir qui cuisent au soleil. Les résidents glissent des détecteurs de métaux sur la roche et les broussailles exposées, remplissant des sachets de pièces de monnaie en pesos une fois jetées par les visiteurs alors qu’ils faisaient un vœu.

Avec le réservoir de Cerro Prieto, une sécheresse de sept ans — interrompu uniquement par de fortes pluies en 2018, selon un responsable local – a également asséché l’eau le long de deux autres barrages qui fournissent la majeure partie de l’approvisionnement en eau de Monterrey. Un barrage a atteint 15 % de sa capacité cette année, tandis que l’autre a atteint 42 %. Le reste de l’eau de la ville provient des aquifères, dont beaucoup s’épuisent également.