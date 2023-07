Sécheresse affectant plus que les agriculteurs du comté de La Salle ; le tourisme voit aussi l’effet – Shaw Local

Vous êtes allé à Starved Rock dernièrement ? Si c’est le cas, vous avez peut-être remarqué que le parc d’État ne regorge pas vraiment de visiteurs. La sécheresse peut être à remercier pour cela.

Alvin Harper, surintendant du complexe, a confirmé que la fréquentation était inférieure à la moyenne à Starved Rock et supérieure à la moyenne à Matthiessen depuis le début du printemps. Il y a une explication simple qu’il a proposée pour expliquer pourquoi : les chutes d’eau.

« Starved Rock a été asséché tout le mois de juin », a déclaré Harper. « Les chutes du lac à Matthiessen mettent beaucoup de temps à s’arrêter. Nous avons remarqué les foules légères ici le mois dernier. Juin a été occupé la première semaine, puis a été plutôt calme.

Les cascades sont l’une des principales attractions des parcs d’État Starved Rock et Matthiessen, à tel point que le service postal américain a récemment dévoilé un timbre postal des cascades de La Salle Canyon.

Les pluies intermittentes autour du week-end de la fête de l’Indépendance ont apporté un soulagement bienvenu après des semaines de soleil implacable, mais elles n’ont pas fait grand-chose pour sortir la vallée de l’Illinois d’une sécheresse prolongée que le climatologue de l’État de l’Illinois qualifie de « la plus grave depuis 2012 ».

Le US Drought Monitor a montré une certaine amélioration dans la mendicité du comté de La Salle, désormais qualifiée de sécheresse modérée, mais le reste de la région reste embourbé dans une grave sécheresse.

Le National Weather Service a déclaré que les perspectives de la mi-juillet étaient meilleures qu’en juin – un peu.

Ricky Castro, un météorologue de la station NWS à Romeoville, a déclaré que les perspectives prévoyaient une possibilité de fortes pluies mardi et mercredi dans le nord de l’Illinois, avec au moins une possibilité de pluie au cours des sept à 10 prochains jours. Cela n’effacerait peut-être pas le déficit, mais cela aiderait certainement.

« Nous sommes essentiellement dans des précipitations presque normales », a déclaré Castro. « Par rapport à ce que nous avions envisagé, le modèle s’est amélioré. »

En juin, le bas d’une tige de maïs était jaune et brun dans un champ agricole le long de North 2803rd Road à Utica. (Scott Anderson)

Les agriculteurs ne paniquent pas – pour le moment – ​​mais le président du bureau agricole du comté de La Salle a déclaré que lui et ses pairs ne refuseraient aucune offre de danse de la pluie cérémonielle.

« Tout le monde en a eu (le week-end dernier) et cela nous fait gagner du temps », a déclaré David Isermann. « Le sol est complètement sec, nous aurons donc besoin de pluies périodiques le reste de l’année pour nous maintenir là où nous sommes. »

Isermann a déclaré que les agriculteurs avaient déjà subi des sécheresses majeures – 1983 et 1988 lui venaient à l’esprit – mais 2023 a été différente sur un point clé : les sécheresses précédentes ont en fait commencé avec des printemps humides avant que Mère Nature n’éteigne le robinet.

« Cette année, le printemps a commencé sec et c’est ce qui nous a inquiétés. Nous ne savions pas combien de temps cela allait durer. »

Le climatologue de l’État de l’Illinois, Trent Ford, a remarqué des conditions sèches en avril. Jusqu’au 31 mars, la région était assez humide (le mois de mars était à 1,24 pouce au-dessus de la moyenne) même si les précipitations n’arrivaient pas sous forme de neige.

À la fête des mères, Ford chantait un air différent. Avril a non seulement été plus chaud que d’habitude (température moyenne à l’échelle de l’État : 53,0 degrés), mais aussi sec, avec des précipitations moyennes de 2,75 pouces, soit 1½ pouces de moins que la moyenne. Mai a terminé un autre court de 2 pouces et d’ici juin, Ford a prédit, sera parmi les 10 juin les plus secs de l’histoire de l’État.

Andy Kellett, surintendant du parcours de golf du club de golf Oak Ridge de Senica à La Salle, a également remarqué que le printemps avait pris une tournure sèche, alors il a « stressé » l’herbe sur le parcours. C’est-à-dire qu’il était suffisamment avare d’eau pour que les racines de l’herbe s’enfoncent plus profondément à la recherche d’humidité.

Kellett a été bien servi en le faisant – le gazon est beau et solide – mais il a quand même dû tremper le parcours, au moins deux fois le volume habituel, pour repousser la sécheresse.

« En ce moment, je fais 330 000 gallons à 350 000 gallons d’eau », a déclaré Kellett. « Cela représente huit à neuf heures d’eau par nuit ou 1 100 à 1 200 gallons par minute. »

Et c’est exactement ce qu’il administre au cours dans son ensemble. Pendant la journée, il applique de l’eau à certains endroits pour que tout reste vert. La consommation d’eau est époustouflante, mais le parcours est bon.

Pour les agriculteurs en revanche, le mal est fait : 2023 ne sera pas une récolte record. Néanmoins, Isermann a déclaré qu’il y avait une chance que l’été apporte suffisamment de précipitations pour soulager la douleur et limiter les dégâts. Il prie pour que juillet et août, qui sont des mois relativement secs, apportent chacun 3 à 4 pouces – et, espérons-le, plus.

« Nous pourrions encore avoir une bonne récolte, mais nous avons perdu du rendement », a déclaré Isermann. « Cela ne fait aucun doute.

« Si tout est parfait d’ici la récolte, nous pourrions avoir ce qu’ils appellent un rendement de ligne de tendance, c’est là où nous devons être, mais beaucoup de choses doivent se produire. »