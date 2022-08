Sécheresse 2022 : la méga-sécheresse occidentale nuit à la production d’énergie

Il faut beaucoup d’eau pour produire de l’électricité.

Des turbines en rotation à la fracturation hydraulique en passant par le raffinage du carburant, le flux d’eau est essentiel au flux d’électrons et de chaleur. Aux États-Unis, environ 40 % des prélèvements d’eau – l’eau prélevée dans les eaux souterraines ou les sources de surface – sont destinés à la production d’énergie. La grande majorité de cette part est utilisée pour refroidir les centrales électriques. À son tour, il nécessite de l’énergie pour extraire, purifier, transporter et fournir de l’eau.

Ainsi, lorsque les températures augmentent et que les niveaux d’eau baissent, le secteur de l’énergie est mis à rude épreuve. Les conséquences des pénuries d’eau se font sentir maintenant dans des pans entiers de l’Ouest américain, où une longue sécheresse de plusieurs décennies oblige à réduire drastiquement la production d’énergie hydroélectrique. Dans le même temps, la chaleur exceptionnelle a poussé la demande d’énergie à des niveaux record. À mesure que le climat change, ces contraintes augmentent.

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement a averti ce mois-ci que si les conditions de sécheresse persistaient, les deux plus grands réservoirs hydroélectriques des États-Unis – le lac Mead et le lac Powell – pourraient éventuellement atteindre le “statut de bassin mort”, où les niveaux d’eau tomberaient trop bas pour s’écouler en aval. Le lac Mead alimente le barrage Hoover, qui a une capacité électrique supérieure à 2 000 mégawatts, tandis que le lac Powell alimente des générateurs qui culminent à 1 300 mégawatts au barrage de Glen Canyon.

“Les approvisionnements en eau pour l’agriculture, la pêche, les écosystèmes, l’industrie, les villes et l’énergie ne sont plus stables compte tenu du changement climatique anthropique”, a déclaré au Congrès Camille Calimlim Touton, commissaire du Bureau of Reclamation, en juin.

Avec la baisse de la production hydroélectrique ces derniers mois, les centrales au gaz naturel comblent le vide aux États-Unis, entraînant encore plus d’émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent la planète.

Ce n’est pas seulement un problème aux États-Unis. Les conditions météorologiques extrêmes dans le monde, aggravées par le changement climatique, causent toutes sortes de contraintes aux réseaux électriques. La France a dû limiter la production de ses centrales nucléaires car l’eau qu’elles utilisent pour le refroidissement s’est trop réchauffée. Les centrales nucléaires françaises ont également reçu des allocations pour rejeter de l’eau plus chaude dans les rivières pour répondre à la demande d’énergie. Les faibles niveaux d’eau du Rhin menacent de perturber les expéditions de charbon et d’essence en Allemagne.

Alors que les températures moyennes continuent d’augmenter, de nombreuses régions du monde verront la demande d’énergie augmenter et les approvisionnements limités, l’eau étant le facteur clé des deux côtés de l’équation.

La bonne nouvelle est que le secteur de l’énergie apprend à faire plus avec moins d’eau. Aux États-Unis, la consommation globale d’eau par unité d’énergie a diminué ces dernières années. Mais cette tendance devra s’accélérer afin de garder les gens au frais et apaisés dans un monde plus chaud.

Comment la sécheresse assèche la production d’énergie

Le secteur de l’énergie utilise l’eau différemment des ménages, des fermes et des usines, car même s’il en nécessite beaucoup, une grande partie de cette eau n’est pas utilisée mais retourne dans les réservoirs, les rivières et les lacs. Un barrage peut libérer de l’eau pour faire tourner une turbine afin de produire de l’électricité et cette eau peut être réutilisée par un autre barrage en aval, par exemple.

Aux États-Unis, 90 % de l’électricité provient de centrales thermiques. Ils utilisent un combustible – charbon, gaz, nucléaire – pour faire bouillir de l’eau en vapeur pour faire tourner une turbine qui fait tourner un générateur. Cette eau est contenue dans une boucle fermée. Cependant, pour condenser la vapeur, ces centrales puisent souvent dans des sources d’eau pour se refroidir. La plupart des centrales électriques américaines utilisent également une boucle fermée pour le refroidissement, la recirculation de l’eau avec une perte minimale, mais 36 % des centrales utilisent un refroidissement “à passage unique”, absorbant l’eau d’une source, puis la rejetant dans le lac, la rivière ou l’océan. c’est venu de.

“La [thermal] Les centrales électriques peuvent prélever beaucoup d’eau, mais elles en restituent 98 %, à une température plus élevée », a déclaré Bridget Scanlon, chercheuse principale au Bureau de géologie économique de l’Université du Texas à Austin. “Ils ne ‘consomment’ pas beaucoup.”

Les centrales au charbon, au gaz et nucléaires n’ont pas nécessairement besoin d’eau douce non plus et peuvent puiser dans de l’eau saumâtre ou d’autres sources impropres à la consommation. De cette façon, ils n’ont pas à rivaliser avec les villes et les fermes pour l’eau douce.

Mais la sécheresse continue d’affecter directement la production d’électricité de plusieurs manières. Pour les centrales hydroélectriques, des niveaux d’eau plus bas dans un réservoir signifient qu’il y a moins d’énergie disponible pour produire de l’électricité. Des réservoirs comme le lac Powell, derrière le barrage de Glen Canyon, stockent tellement d’eau qu’ils peuvent continuer à fournir une alimentation stable même pendant les années de sécheresse. Mais l’assèchement à long terme dans l’ouest des États-Unis a réussi à épuiser ces réserves.

“Ce sont de si grands réservoirs qu’il faut des sécheresses de plusieurs années pour réduire considérablement la production hydroélectrique, mais cela commence à se produire”, a déclaré Jordan Kern, professeur adjoint de ressources forestières et environnementales à la North Carolina State University. “Il y a des inquiétudes, pas cet été, mais potentiellement l’été prochain et à l’avenir, que les niveaux d’eau pourraient être si bas que le barrage Hoover pourrait ne pas être en mesure de produire de l’électricité.”

Pour les centrales thermiques, les sécheresses signifient qu’il y a moins d’eau dans l’ensemble, y compris les sources d’eau marginales qu’elles peuvent utiliser. Cela est aggravé pendant les vagues de chaleur, où la température de l’eau augmente et la baisse des niveaux d’eau permet aux sources de se réchauffer plus rapidement. Puiser de l’eau plus chaude rend les centrales électriques moins efficaces, ce qui réduit la quantité d’électricité qu’elles peuvent produire. Les centrales électriques chauffent l’eau qu’elles utilisent pour le refroidissement avant qu’elle ne soit renvoyée à la source. Trop de cette eau chaude pompée dans la nature peut nuire à la faune, c’est pourquoi l’Environmental Protection Agency réglemente cette «pollution thermique». Pendant les vagues de chaleur, les centrales électriques sont confrontées à des limites quant à la quantité d’eau qu’elles peuvent restituer à la nature, ou elles doivent recevoir des autorisations spéciales pour continuer à fonctionner normalement.

La sécheresse entrave également la production de carburant pour l’électricité. La fracturation hydraulique, la technique qui fournit le plus de pétrole et de gaz aux États-Unis, nécessite d’énormes quantités d’eau pompées sous terre pour fracturer la roche et libérer des combustibles fossiles. En moyenne, un puits de fracturation utilise environ 4 millions de gallons d’eau. Le raffinage du pétrole utilise aussi beaucoup d’eau : il faut 1,5 baril d’eau pour traiter 1 baril de pétrole brut.

Avec moins d’eau pour circuler, toutes ces opérations énergétiques deviennent plus difficiles et coûteuses.

Cela dit, l’ouest des États-Unis n’a jusqu’à présent pas connu de coupures de courant majeures ou de fermetures d’usines comme celles en Europe cet été. Une grande raison est que la région est vaste, avec des centaines de centrales électriques connectées via un réseau électrique massif, dont plus de 600 barrages hydroélectriques. Alors que de nombreuses centrales électriques sont confrontées à des déficits de production en raison de la sécheresse, il existe suffisamment d’autres générateurs qui peuvent combler le vide, et il est beaucoup plus facile de dériver l’électricité à travers le pays que l’eau.

“La perte de ces projets ne signifie pas que les lumières s’éteignent pour les gens ordinaires”, a déclaré Sean Turner, modélisateur des ressources en eau au Pacific Northwest National Laboratory.

Et tandis que certains bassins comme le fleuve Colorado s’épuisent, d’autres régions comme le nord-ouest du Pacifique ont connu une surabondance d’eau cette année, renforcée par de fortes chutes de neige l’hiver dernier. Cela a contribué à faire passer l’hydroélectricité de la région à des niveaux supérieurs à la moyenne. “Si vous prenez une vue d’ensemble de l’hydroélectricité dans tout l’Ouest, l’histoire est différente de ce que vous envisageriez si vous regardiez simplement ces cas isolés où la sécheresse a vraiment un impact”, a déclaré Turner.

Cependant, la situation a été plus délicate au Texas. Une grande partie de l’État est couverte par son propre réseau électrique qui, en grande partie, ne s’intègre pas dans le réseau plus large de l’Ouest. En conséquence, le Texas ne peut pas facilement acheter de l’électricité ailleurs et doit répondre à sa propre demande à l’intérieur de ses frontières. La sécheresse associée à une demande record cet été a conduit ERCOT, l’opérateur de réseau de l’État, à demander aux Texans d’économiser l’électricité et l’eau.

Alors que le réseau a jusqu’à présent résisté, la menace de la sécheresse pour la production d’énergie ne fait que croître, exacerbée par le changement climatique.

“À l’avenir, la sécheresse et les fortes vagues de chaleur continueront de faire pression sur les générateurs d’électricité, en particulier l’hydroélectricité et les grandes installations thermiques”, a déclaré Kelly Twomey Sanders, professeur agrégé de génie civil et environnemental à l’Université de Californie du Sud, dans un e-mail.

La route longue et poussiéreuse pour rendre l’énergie moins assoiffée

Heureusement, il existe des moyens d’utiliser moins d’eau pour produire de l’énergie. Aux États-Unis, la quantité d’eau nécessaire à l’électricité est passée de 14 928 gallons par mégawattheure en 2015 à 11 857 par MWh en 2020. Cela est dû en grande partie au passage à des centrales au gaz naturel qui produisent de l’électricité plus efficacement et nécessitent moins d’eau pour refroidissement. La prolifération des énergies éolienne et solaire, qui nécessitent toutes deux un minimum d’eau, a également réduit la demande en eau.

Certaines centrales électriques utilisent désormais le refroidissement à sec, une technologie qui nécessite 95 % d’eau en moins que les méthodes conventionnelles. Les compromis sont que les systèmes de refroidissement à sec sont plus coûteux à installer et nécessitent plus d’énergie pour fonctionner, ce qui rend les centrales électriques moins efficaces. Ainsi, un système de refroidissement sec sur une centrale électrique au charbon ou au gaz pourrait finir par économiser de l’eau mais entraîner davantage d’émissions de gaz à effet de serre.

Cependant, pour vraiment se préparer à un avenir plus chaud et plus sec, les planificateurs devront penser et agir au-delà des centrales individuelles. L’Occident a besoin d’un mélange diversifié de sources d’énergie pour s’assurer que les forces de l’une peuvent compenser les faiblesses de l’autre.

Préparer le secteur de l’énergie aux futures pénuries d’eau nécessite également de repenser certaines des politiques qui ont contribué à créer la situation. L’eau dans le bassin du fleuve Colorado est tristement surutilisée, avec plus de demandes d’eau qu’il n’y a d’eau pour tout le monde, créant un système qui pourrait conduire à un épuisement plus rapide de l’eau.

Du côté de la demande, bon nombre des régions américaines à la croissance la plus rapide se trouvent dans des endroits confrontés à un stress hydrique extrême et à des températures plus élevées.

L’atténuation de ce pic de demande nécessitera des systèmes de refroidissement plus efficaces, une planification urbaine conçue pour réduire la chaleur et une conservation de l’eau plus stricte.

Sinon, l’Ouest est sur le point de connaître encore plus de pénuries d’approvisionnement en énergie, aggravées par les contraintes d’eau et la demande croissante d’électricité des régions les plus chaudes, en particulier le long du fleuve Colorado, desséché par la sécheresse.

“Sans changement significatif de la gestion de l’eau et de la demande du bassin, il est probable que ce type de situation va continuer à réapparaître”, a déclaré Turner.