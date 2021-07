S’échapper à l’Ange Adoree du château fond en larmes après la confession déchirante de la perte d’un enfant

ÉVASION au Château Angel Adoree a fondu en larmes après avoir entendu une triste histoire sur la perte d’un enfant.

Dans l’épisode du spin-off de jeudi Make Do and Mend, Angel et son mari Dick Strawbridge ont essayé d’aider Andrew et Linda.

3 Escape to the Chateau’s Angel Adoree s’est fâchée en écoutant l’histoire d’un invité

3 Linda et Andrew ont révélé que leur fille Nicola est décédée en 2016

Le couple est passionné de vintage et possède une caravane vintage qu’ils appellent Tilly.

Linda a ajouté: « En même temps que j’ai acheté Tilly, j’ai acheté cette salle de bain rose des années 1960 et cela m’a coûté 1 £, ce qui me semblait être un excellent résultat.

« Quand nous l’avons ramené à la maison, Andrew a dit ‘Linda, il n’y a aucun moyen que ça rentre dans la maison ! A. C’est trop gros et B. C’est trop lourd.' »

« Je ne voulais pas jeter ce bain et il est resté dans notre jardin depuis des lustres. Un jour, j’ai pensé ‘Ce ne serait pas génial si nous avions une sorte de camping dans notre jardin et que nous ayons un bain public’. »

ENDROIT PAISIBLE

Angel et Dick ont ​​adoré l’idée, mais leurs visages souriants se sont rapidement transformés en visages tristes lorsque Linda a révélé son chagrin personnel.

Sa voix craquante d’émotion, Linda a déclaré : « En 2016, j’ai malheureusement perdu ma fille unique… désolé… j’ai perdu Nicola.

« Je m’évade dans le jardin, c’est un endroit où je peux aller et ne faire qu’un avec moi-même et avec la nature vraiment. Et je pense à ma fille.

Un ange ému a immédiatement bondi de son siège et a dit: « Attends, laisse-moi prendre un mouchoir. »

Alors qu’elle rejoignait Dick, elle lui prit la main et il dit : « Elle veut un endroit où aller et s’en souvenir. »

Elle a répondu : « Elle veut un endroit très paisible. »

En fin de compte, Angel et Dick ont ​​pu aider Linda et Andrew à atteindre leur objectif et ont déclaré: « Ils vont vraiment en profiter. Une véritable tranquillité et c’était charmant. »

3 Angel tenait la main de son mari pendant qu’elle écoutait

Escape to the Chateau: Make Do and Mend est diffusé le jeudi sur Channel 4 et est disponible sur All 4.