Sec pour janvier ? De nouveaux bars s’adressent aux « sobres curieux »

J’ai arrêté de boire il y a six ans. Il y a beaucoup de choses qui ne me manquent pas : la gueule de bois, les comptes chèques vides, les vomissements dans le métro.

Ensuite, il y a des choses qui me manquent : la splendeur miteuse d’un plongeon, le glamour superficiel d’un bar à cocktails et la relative facilité avec laquelle je pourrais rencontrer de nouvelles personnes et me faire de nouveaux amis. Je manque aussi la sérendipité, la spontanéité et les personnages excentriques qu’une nuit passée à ramper de bar en bar offrait parfois.

Heureusement pour moi, une nouvelle génération de bars sans alcool, de soirées dansantes et d’événements « sobres et curieux » a vu le jour ces dernières années. Ils s’adressent aux milléniaux et aux zoomers qui boivent moins et recherchent une vie nocturne alternative qui ne soit pas centrée sur l’alcool.

En l’honneur de Dry January, j’ai passé un long week-end ce mois-ci à explorer certains des nouveaux salons sans alcool de New York et des soirées pop-up sans alcool.