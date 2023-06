Sec, la chaleur maintient les alertes sur la qualité de l’air au Canada

La bataille contre des centaines d’incendies de forêt se poursuit, car presque toutes les juridictions du Canada restent sous le coup d’avertissements de chaleur ou de qualité de l’air du gouvernement fédéral.

Le lendemain de ce qui était censé être la Journée nationale de l’air pur, des dizaines d’alertes restent en place pour la chaleur inhabituelle ou la qualité de l’air enfumé qui a poussé des millions de Canadiens à tousser et à plisser les yeux. Et les prévisions suggèrent que les risques pour la qualité de l’air dans la RGT, la région du Niagara et le sud-ouest de l’Ontario ne feront qu’augmenter jusqu’à la fin de la semaine.

Mercredi a vu l’un des pires jours de l’histoire du Canada pour la qualité de l’air.

La cote air santé d’Environnement Canada a classé Ottawa et Gatineau, au Québec, comme les pires au Canada, avec un avertissement de risque très élevé. L’agence a publié des déclarations spéciales sur la qualité de l’air pour ces zones tôt jeudi matin.

Les résidents de ces villes ont été encouragés à limiter les activités de plein air et les personnes les plus vulnérables à la fumée ont été invitées à les éviter complètement.

Les conseils scolaires d’Ottawa et de la région de Toronto ont tenu des récréations à l’intérieur et certaines ligues sportives ont annulé des matchs et des entraînements extérieurs.

Les individus modifiaient également leurs plans pour profiter du grand air et enfiler des masques faciaux lorsqu’ils étaient à l’extérieur.

L’est des États-Unis subit également les effets dévastateurs de la fumée des feux de forêt qui dérive vers le sud du Canada, des villes comme New York et Washington, DC, émettant leurs propres avertissements sur la qualité de l’air.

Mercredi, le premier ministre Justin Trudeau s’est entretenu au téléphone avec le président américain Joe Biden à ce sujet. Les deux dirigeants ont convenu que la situation montrait l’urgence de lutter contre le changement climatique.

Mercredi après-midi, la base de données du Centre interservices des feux de forêt du Canada indiquait 440 incendies dans neuf provinces et deux territoires. Plus de la moitié ont été considérés comme hors de contrôle.

La superficie de terres brûlées a dépassé la barre des 40 000 kilomètres carrés mercredi, faisant de la saison des incendies de 2023 la quatrième pire jamais enregistrée au Canada avant même le début officiel de l’été.

Au rythme actuel de combustion, le record absolu devrait être dépassé d’ici la semaine prochaine.

Il n’y a eu aucune perte de vie, bien que les dommages aux biens et aux infrastructures aient été importants.

Au Québec, certains pylônes électriques sont en péril. Sur l’île de Vancouver, un petit incendie de forêt a coupé la seule route principale reliant Port Alberni, Tofino et Ucluelet au reste de la Colombie-Britannique.

L’Alberta a levé son état d’urgence à la suite d’un mois de mai très difficile, au cours duquel 314 incendies ont brûlé plus de 12 000 kilomètres carrés de forêt et poussé des milliers de personnes à fuir leur domicile. Pourtant, 65 incendies continuent de brûler dans cette province, dont 17 sont hors de contrôle.

En Nouvelle-Écosse, l’incendie de Tantallon qui a détruit 151 maisons a été maîtrisé, mais l’incendie de Barrington Lake, qui a endommagé ou détruit au moins 60 maisons et chalets, demeure hors de contrôle.

Le Québec fait maintenant face au défi le plus difficile, avec 163 incendies en cours, dont 117 hors de contrôle.

Le chef d’état-major de la Défense, le général Wayne Eyre, a averti que la forte demande d’aide en cas de catastrophe de ses troupes met à rude épreuve la capacité globale de l’armée.

Plus de 500 soldats et spécialistes militaires ont été déployés en Alberta, au Québec et en Nouvelle-Écosse en réponse aux incendies mercredi, ainsi que du matériel, notamment des bombardiers à eau et d’autres aéronefs.

Près de 1 000 pompiers internationaux des États-Unis, d’Afrique du Sud, d’Australie et de Nouvelle-Zélande étaient également au Canada pour aider, et 109 autres pompiers de France devraient arriver au Québec.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 8 juin 2023.