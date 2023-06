Sec, la chaleur maintient les alertes sur la qualité de l’air au Canada

OTTAWA –

Jeudi, la pollution de l’air due aux incendies de forêt est restée bien au-dessus des niveaux sains dans une grande partie du sud et du nord de l’Ontario et dans plusieurs communautés de la Colombie-Britannique et de l’Alberta.

Mais il y a peut-être un peu d’espoir à l’horizon, après que le nombre d’incendies qui brûlent à travers le pays est tombé du jour au lendemain.

Les incendies et les nappes de fumée qui affectent des millions de Canadiens ont suscité un débat à la Chambre des communes, au cours duquel des députés ont exprimé leur solidarité avec les personnes touchées et discuté du rôle que jouent les changements climatiques dans la saison des incendies plus grave de cette année.

« Le changement climatique est réel et nous en voyons et vivons l’impact chaque jour », a déclaré le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault lors du débat.

Il s’agit, a-t-il dit, de la pire saison des incendies que le Canada ait jamais connue et elle a eu des conséquences dévastatrices.

« Les gens ont tout perdu », a-t-il dit.

Alors que le débat se poursuivait sur la motion présentée par le Bloc québécois, l’air à l’extérieur des édifices du Parlement s’était en grande partie dégagé après plusieurs jours de qualité de l’air, de sorte que les pauvres ont été invités à limiter ou à éviter complètement les activités de plein air.

Mais plus au sud, vers la région du Grand Toronto et dans les environs de Sudbury et de North Bay, la qualité de l’air est demeurée médiocre.

Il existe également de nombreux avertissements de risques modérés ou élevés en raison de la mauvaise qualité de l’air dans certaines parties de la Colombie-Britannique et de l’Alberta, car des incendies incontrôlables ont continué de brûler dans presque toutes les provinces et tous les territoires du Canada.

Les prévisions d’Environnement Canada sur la qualité de l’air suggèrent que les choses resteront à des niveaux malsains dans la majeure partie du sud de l’Ontario et dans l’ouest du Canada jusqu’à vendredi.

Plusieurs études sur la santé ont établi un lien entre la fumée des feux de forêt et de graves conséquences sur la santé, notamment les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et les problèmes respiratoires, et la mauvaise qualité de l’air a entraîné des annulations ou des modifications des activités de plein air.

Le conseil scolaire du district de Toronto s’est joint à plusieurs de ses homologues de la région pour annuler les activités extérieures et déplacer la récréation à l’intérieur pour une deuxième journée consécutive jeudi. Le zoo de Toronto a également annoncé qu’il fermerait plus tôt.

Jeudi à midi, il y avait 431 incendies qui brûlaient dans neuf provinces et deux territoires. C’était en baisse par rapport à 441 mercredi, le Québec ayant éteint 10 incendies depuis mercredi matin.

Le nombre de feux non maîtrisés est aussi passé de 256 mercredi à 234 jeudi, incluant un changement de statut pour plus d’une dizaine de feux au Québec.

L’est des États-Unis a vu les effets de la fumée des incendies de forêt dériver vers le sud, des villes comme New York et Washington, DC, émettant leurs propres avertissements sur la qualité de l’air.

La Federal Aviation Administration des États-Unis a immobilisé les vols au départ de l’aéroport international de Philadelphie jeudi matin et a ralenti le trafic à destination et en provenance des aéroports de la région de New York, car la fumée des feux de forêt réduisait la visibilité.

Mercredi, le premier ministre Justin Trudeau s’est entretenu au téléphone avec le président américain Joe Biden à ce sujet. Une lecture de cet appel a indiqué que les deux dirigeants ont convenu que la situation indiquait l’urgence de lutter contre le changement climatique.

Plus de 42 000 kilomètres carrés ont brûlé jusqu’à présent cette année, faisant de 2023 la deuxième pire année pour les incendies jamais enregistrés. C’est avant même le début des mois les plus chauds de l’année.

En 2014, plus de 46 000 kilomètres carrés ont brûlé, le plus jamais enregistré en une seule année. Au rythme actuel, ce total devrait être dépassé ce week-end.

Il n’y a eu aucune perte de vie, bien que les dommages aux biens et aux infrastructures aient été importants. Des centaines de maisons et d’autres bâtiments ont été détruits ou endommagés en Nouvelle-Écosse au cours des dernières semaines, tandis que les incendies au Québec menacent des infrastructures essentielles, notamment des routes et des pylônes électriques.

Mercredi, sur l’île de Vancouver, un petit incendie de forêt a coupé la seule route principale reliant Port Alberni, Tofino et Ucluelet au reste de la Colombie-Britannique.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 8 juin 2023.