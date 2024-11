Sec et plus doux pour la plupart, mais une tempête frappe le sud-est plus tard dans la journée avec une menace grave et une veille d’inondation émise. Une autre tempête arrive dimanche avec des températures plus froides, de la pluie et de la neige pour débuter la semaine prochaine. Mise à jour : 06h11 HAR le 1er novembre 2024

NOUS REGARDONS LE CENTRE-VILLE D’ALBUQUERQUE. DEVENIR PLUS DOUX PENDANT QUELQUES JOURS, MAIS UNE CONFIGURATION METEO ACTIVE VA REVENIR. NOUS SURVEILLONS L’EST DU NOUVEAU-MEXIQUE POUR QUELQUES TEMPÊTES PENDANT LE WEEK-END, ET UNE AUTRE TEMPÊTE ARRIVE DE L’OUEST AVANT LA FIN DU WEEK-END. CELA ENTRAÎNERA UN REFROIDISSEMENT ASSEZ SIGNIFICATIF LA SEMAINE PROCHAINE ET LA SEMAINE PROCHAINE D’ICI JEUDI, NOUS POURRONS AVOIR PEUT-ÊTRE UNE AUTRE TEMPÊTE AUJOURD’HUI. UNE AUGMENTATION GRADUELLE DE LA COUVERTURE NUAGEUSE ALORS QUE NOUS MONTONS PLUS LOIN DANS LES ANNÉES 60 ET 70 SOIT TRÈS TARD CET APRÈS-MIDI OU EN SOIREE. CERTAINES TEMPÊTES DEVRAIENT SE DÉVELOPPER ICI DANS LE COIN SUD-EST DE L’ÉTAT. IL Y AURA BEAUCOUP PLUS À VENIR VERS MINUIT, MAIS NOUS AVONS UN POTENTIEL DE FORTES PLUIES ET UNE VEILLE D’INONDATION ÉLIMINÉE À PARTIR DE 18H00 CE SOIR. ET CONTINUE JUSQU’À SAMEDI MATIN. NON SEULEMENT NOUS AVONS CE RISQUE D’INONDATION DANS LE SUD-EST DU NOUVEAU-MEXIQUE, MAIS NOUS AVONS AUSSI UNE MENACE METEO GRAVE. CERTAINES TEMPÊTES DE FIN DE JOURNÉE POURRAIENT PRODUIRE DES RAFALES DEVAGEUSES ET DE GROSSES GRELES. ALORS REGARDEZ CECI. 8H00 VERS MINUIT POUR QUE LES TEMPÊTES SE REMPLISSENT, AUGMENTANT EN COUVERTURE ET EN INTENSITÉ. CES NUANCES VIVES, JAUNES ET ROUGES INDIQUANT LE POTENTIEL SIGNIFICATIF DE QUELQUES FORTES PLUIES. ET CELA VA CONTINUER MÊME SAMEDI MATIN. JE PENSE QUE SAMEDI MIDI AU COURS DE L’APRES-MIDI, LES ORAGES TENDENT À DEVENIR PLUS DISPERSÉS, MAIS CE SERA UN COIN TRÈS OCCUPÉ DE L’ÉTAT. CONSIDÉRANT QUE LA PARTIE CENTRALE ET OUEST DU NOUVEAU-MEXIQUE PROFITE SAMEDI D’UNE JOURNÉE SUPER DOUCE ET NOUS FRAPPERONS À LA PORTE DES 70 DEGRÉS ICI À ALBUQUERQUE AVEC UN PEU DE SOLEIL. UNE GRAVE MENACE CONTINUE TOUJOURS DANS L’EST DU NOUVEAU-MEXIQUE SAMEDI. MAINTENANT DIMANCHE, NOUS SÉCHONS DANS L’EST DU NOUVEAU-MEXIQUE. VOICI CETTE TEMPÊTE ARRIVE DE L’OUEST, DÉJÀ DANS L’OUEST DU NOUVEAU-MEXIQUE LE MATIN ET DES RISQUES DE PLUIE EN JEU POUR ALBUQUERQUE VERS LA SOIREE. ET CE SERA LA NUIT ICI POUR CETTE PARTIE EST DE L’ÉTAT. NOUS AVONS ATTEINT 60 DIMANCHE POUR UN MAXIMUM. DONC BAISSEZ LES TEMPÉRATURES ET REGARDEZ LUNDI. CE SONT LES ANNÉES 40 ET 50 AVEC DES AVERSES DE PLUIE ET ​​DE NEIGE DE MONTAGNE DISPERSÉES. À CERTAINS ENDROITS. NOUS SERONS FACE À UNE ACCUMULATION DE NEIGE EN MONTAGNE. Voici donc le nord-ouest du Nouveau-Mexique. NOUS PROFITONS D’UN CIEL ENSOLEILLE A PARTIELLEMENT NUAGEUX AUJOURD’HUI. DES MAXIMUMS DANS LES ANNÉES 60. UN PEU PLUS CHAUD DEMAIN, PUIS DIMANCHE, LES TEMPÉRATURES BAISSERONT VRAIMENT ET DIMANCHE SERA UN DE CES JOURS OÙ NOUS AVONS PROBABLEMENT DÉJÀ UN PEU DE PLUIE LE MATIN, UN MÉLANGE DE NEIGE DE MONTAGNE, QUELQUES RESTES DE LUNDI, AVEC UN FRAIS QUI S’INSTALLE LA SEMAINE PROCHAINE. SUD-OUEST DU NOUVEAU MEXIQUE 69, SILVER CITY 70. AU LARGE DES MONTAGNES. NOUS TEMPSONS UNE JOURNÉE DE PLUS CONVIVIALE POUR SAMEDI. DIMANCHE. PREVOIR DE LA PLUIE ET ​​DE LA NEIGE EN MONTAGNE, QUELQUES RESTES JUSQU’A LUNDI. BREFEMENT CALME MARDI MERCREDI AVANT L’ARRIVÉE DE LA PROCHAINE TEMPÊTE JEUDI AVEC UNE AUTRE PLUIE ET ​​NEIGE EN MONTAGNE. Il y a de fortes chances que nous soyons dans le sud-est du Nouveau-Mexique et que vous savez que nous allons très bien ce matin à midi. LES MAXIMUMS DANS LES ANNÉES 70 AVANT QUE LES TEMPÊTES COMMENCENT À SE FORMER CE SOIR ET CONTINUENT DE NOUVEAU AU COURS DE LA NUIT. ENCORE QUELQUES RESTES SAMEDI DEUX JOURS AVEC LA MENACE DE TEMPS VIOLENT DIMANCHE. LA PROCHAINE TEMPÊTE APPROCHE, MAIS NOUS NE CAPTONS L’HUMIDITÉ JUSQU’À DIMANCHE SOIR. IL RESTE UN PEU DE PLUIE ET ​​PEUT-ÊTRE UN PEU DE NEIGE SUR LES SACRAMENTOS JUSQU’À LUNDI. MAXIMUM EN BAS DANS LES ANNÉES 60 LA SEMAINE PROCHAINE. UNE AUTRE TEMPÊTE POURRAIT ARRIVER AVEC DE L’AIR PLUS FRAIS JEUDI. NORD-EST DU NOUVEAU-MEXIQUE UNE JOURNÉE AGRÉABLE AVEC DES MAXIMUMS DANS LES ANNÉES 60. Je pense que cette chance de pluie reste juste au sud et à l’est cette nuit jusqu’à samedi, donc nous vous garderons au sec jusqu’à LAS VEGAS maintenant. PLUS TARD DIMANCHE JUSQU’À LUNDI. UNE CHANCE PLUS SIGNIFICATIVE QUE PLUIE EN FIN DE JOURNEE SOIT NEIGE EN MONTAGNE JUSQU’A LUNDI MATIN. ET REGARDEZ LA MAXIMUM 42 DE LUNDI. UNE AUTRE TEMPÊTE ARRIVE JEUDI AVEC UN FRAIS SIGNIFICATIF DANS LA PLUIE ET ​​LA NEIGE DES MONTAGNES. CHANCE CENTRE NORD DU NOUVEAU MEXIQUE VRAIMENT MAGNIFIQUE. Après avoir perdu le froid matinal. SUPÉRIEUR DES ANNÉES 50, BAS ET MOYEN DES ANNÉES 60. UN PEU PLUS CHAUD ET ENCORE SEC SAMEDI DIMANCHE APRES-MIDI SOIR, AVERSES DE PLUIE ET ​​NEIGE SE MELANGEANT ET LA PLUIE ET ​​LA NEIGE DES MONTAGNES SERONT TOUJOURS ENVIRON LUNDI AVEC UNE MAXIMUM DE 45. UNE AUTRE ARRIVE JEUDI DE LA SEMAINE PROCHAINE. Voici le métro d’Albuquerque après que le 61 Sunport d’hier ait atteint 66. Alors on l’augmente de cinq. ET NOUS APPROCHONS 70 DEMAIN AVANT DIMANCHE. NOUS BAISSONS ENCORE LES CHIFFRES ET NOUS APPELONS CELA UNE 30% DE PROBABILITÉ QUE UN PEU DE PLUIE PLUS TARD DANS LA JOURNÉE JUSQU’À DIMANCHE SOIR. LUNDI, QUELQUES MÉLANGES HIVERNAUX, AVERSES EN ALTITUDE. SINON, JUSTE UN JOUR FROID ET PLUVIEUX AVEC UN MAXIMUM DE SEULEMENT 51. SÉCHAGE POUR LE JOUR DES ÉLECTIONS MARDI ET TOUJOURS SEC MERCREDI AVANT L’ARRIVÉE DE LA PROCHAINE TEMPÊTE WI