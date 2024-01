SEC et Gensler font face à une réaction bipartite suite au piratage du compte X

Le président de la Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, est confronté à une réaction politique bipartite après que le compte de réseau social de l’agence a été piraté la semaine dernière et a faussement affirmé avoir approuvé plusieurs fonds d’investissement Bitcoin très attendus.

Alors que la SEC a finalement approuvé les fonds négociés en bourse (ETF) détenant du bitcoin environ 24 heures plus tard, l’erreur très médiatisée de l’agence place Gensler dans une situation difficile en tant que figure déjà impopulaire dans le monde de la crypto-monnaie et parmi les législateurs républicains.

Et certains démocrates, généralement satisfaits de Gensler, se joignent aux appels à des enquêtes.

“C’était surtout embarrassant pour la SEC”, a déclaré à The Hill Ian Katz, directeur général du cabinet de conseil en recherche Capital Alpha Partners.

“Cela a donné des munitions aux ennemis de Gensler, à ses opposants et aux membres du Congrès qui ne l’aiment pas au départ”, a-t-il ajouté.

La SEC a révélé mardi après-midi que son compte sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, avait été piraté après avoir semblé approuver les ETF Bitcoin au comptant. L’agence a supprimé le message après environ 30 minutes et l’a remplacé par un désaveu.

« Le compte @SECGov X a été compromis et une publication non autorisée a été publiée. La SEC n’a pas approuvé la cotation et la négociation de produits négociés en bourse au comptant Bitcoin », a indiqué l’agence.

L’incident a rapidement incité les législateurs républicains à appeler la SEC à fournir une explication sur cette violation.

“Tout comme la SEC exigerait des comptes d’une entreprise publique si elle commettait une erreur aussi colossale en matière de mouvement du marché, le Congrès a besoin de réponses sur ce qui vient de se passer”, a déclaré le sénateur Bill Hagerty (R-Tenn.), membre de la commission sénatoriale des banques. , a déclaré dans un post sur X. “C’est inacceptable.”

Les sénateurs JD Vance (R-Ohio) et Thom Tillis (RN.C.) ont ensuite envoyé une lettre à Gensler demandant des informations sur l’incident, notant l’impact de la fausse annonce sur le prix du bitcoin.

Le prix du bitcoin a brièvement bondi à la nouvelle, grimpant à près de 48 000 dollars, avant de retomber à moins de 46 000 dollars.

“Ces développements soulèvent de sérieuses inquiétudes concernant les procédures internes de cybersécurité de la Commission et sont contraires à la mission tripartite de la Commission visant à protéger les investisseurs, à maintenir des marchés justes, ordonnés et efficaces et à faciliter la formation de capital”, ont écrit Vance et Tillis.

L’agence a fait l’objet d’un examen plus approfondi après que X a déclaré qu’une « enquête préliminaire » avait révélé que le piratage n’était pas dû à une violation des systèmes de la société de médias sociaux mais plutôt à « un individu non identifié ayant pris le contrôle d’un numéro de téléphone » associé au compte.

La société de médias sociaux a également déclaré que l’authentification à deux facteurs n’était pas activée sur le compte de la SEC au moment du piratage.

Plusieurs membres républicains du comité des services financiers de la Chambre des représentants ont critiqué le manque apparent de mesures de sécurité de l’agence dans une lettre adressée à Gensler mercredi.

« Cet échec est inacceptable et il est inquiétant que votre agence ne puisse même pas répondre aux normes que vous exigez du secteur privé », ont-ils écrit.

Les critiques des pratiques de cybersécurité de la SEC surviennent alors que l’agence a récemment adopté une règle obligeant les entreprises publiques à divulguer les cyberincidents importants susceptibles d’affecter les décisions des investisseurs dans un délai de quatre jours ouvrables.

La règle a suscité une vive opposition de la part des républicains du Congrès, qui font pression pour annuler cette exigence en utilisant le Congressional Review Act.

Cependant, la règle de cyber-divulgation n’est que l’un des nombreux efforts récents d’élaboration et d’application de règles déployés par l’agence sous Gensler qui ont suscité la colère des républicains.

Les législateurs du GOP ont également accusé la SEC d’aller trop loin avec sa proposition de règle de divulgation climatique et ont critiqué à plusieurs reprises ce qu’ils considèrent comme l’approche autoritaire de Gensler en matière de réglementation de la cryptographie.

Alors que Gensler a souvent fait face à des critiques républicaines, l’inquiétude concernant la violation du compte de la SEC a pris une saveur bipartite lorsque les sénateurs Ron Wyden (Démocrate-Oregon) et Cynthia Lummis (Républicaine-Wyo.) ont appelé l’inspecteur général de la SEC à enquêter sur le incident.

“Compte tenu du potentiel évident de manipulation du marché, si la déclaration de X est correcte, les comptes de médias sociaux de la SEC auraient dû être sécurisés en utilisant les meilleures pratiques du secteur”, ont écrit Wyden et Lummis.

Dans un communiqué, Gensler a noté qu’il n’y a « actuellement aucune preuve qu’une partie non autorisée a eu accès aux systèmes, données, appareils ou autres comptes de médias sociaux de la SEC », tout en reconnaissant les problèmes de sécurité soulevés par le piratage.

“La SEC prend ses obligations en matière de cybersécurité au sérieux”, a déclaré Gensler.

Ron Hammond, directeur des relations gouvernementales du groupe industriel de crypto-monnaie Blockchain Association, a déclaré que l’attention portée à la récente décision de l’ETF “a attiré beaucoup plus de gens du côté traditionnel” de la finance et leur a donné “un premier aperçu de ce que c’est que d’être”. du côté de la cryptographie.

“C’était presque comme une autre semaine dans le domaine de la cryptographie, compte tenu de la folie qui s’est produite dans cette industrie et de l’intersection de la politique de Washington au cours des deux ou trois dernières années probablement, sinon plus”, a déclaré Hammond à The Hill.

Au milieu du chaos et des critiques suscitées par la violation, la SEC a finalement approuvé les 11 ETF Bitcoin au comptant qui ont fait l’objet des messages piratés. La décision, que les partisans de la cryptographie ont présentée comme un « résultat historique », représente la première fois que l’agence autorise le commerce de fonds directement investis dans des actifs cryptographiques.

La SEC avait précédemment rejeté toutes les demandes de tels fonds. Le changement de l’agence sur la question intervient après que la Cour d’appel américaine du district de Columbia a statué en août qu’elle avait rejeté de manière inappropriée une demande d’ETF spot bitcoin de Grayscale Investments.

Gensler s’est montré peu enthousiaste dans sa déclaration concernant les approbations, les décrivant comme « la voie à suivre la plus durable » compte tenu de la décision du tribunal. Il a également souligné que les approbations de la SEC se limitaient aux ETF détenant du Bitcoin.

“Cela ne devrait en aucun cas signaler la volonté de la Commission d’approuver les normes de cotation des titres d’actifs cryptographiques”, a déclaré Gensler.

Katz a suggéré que le piratage était encore plus embarrassant pour l’agence parce que le président de la SEC « ne voulait pas vraiment procéder à ces approbations de toute façon ».

Hammond a ajouté que Gensler et l’agence ne sont « certainement pas dans une bonne situation » pour le moment après le piratage.

“Nous verrons ce qui se passera au travers des lettres, des auditions et des enquêtes du FBI, mais ils ne sont pas dans une bonne position à la SEC en ce moment”, a-t-il déclaré.