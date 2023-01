Sébastien Haller reprend l’entraînement au Borussia Dortmund après un traitement contre le cancer

L’attaquant ivoirien Sébastien Haller est de retour à l’entraînement au Borussia Dortmund après près de six mois d’absence du football avec un cancer des testicules.

Haller a publié lundi des photos de lui-même s’entraînant dans le gymnase de Dortmund et a déclaré qu’il avait hâte de retourner sur le terrain en 2023.

“Bonjour les gars, je suis enfin de retour”, a-t-il déclaré dans un message vidéo sur les réseaux sociaux de Dortmund. “Ce n’était pas si facile, mais avec votre soutien, c’était mieux et plus facile à faire, alors j’ai hâte de vous voir dans le stade pour quelques victoires.”

A LIRE AUSSI | Fin de l’année 2022 : le spectacle Messi-Mbappe lors de la finale de la Dream Run du Maroc – Les meilleurs moments qui ont illuminé la Coupe du Monde de la FIFA

C’est une petite mais significative étape sur ce qui reste un long chemin vers la compétition pour Haller. L’ancien attaquant de West Ham et de l’Ajax a eu besoin de deux opérations et d’une chimiothérapie.

Dortmund part vendredi pour un camp d’entraînement d’hiver en Espagne avant la reprise de la saison de Bundesliga plus tard ce mois-ci après la Coupe du monde et les vacances d’hiver. Dortmund a déclaré que Haller “devrait être progressivement introduit dans l’équipe” avant de pouvoir reprendre le jeu.

C’est lors d’un camp d’entraînement hors saison en juillet que Haller a reçu le diagnostic qui a bouleversé sa vie. Haller avait signé avec Dortmund en provenance de l’Ajax pour 31 millions d’euros (32,8 millions de dollars) plus d’éventuels frais futurs au début du mois et on attendait beaucoup de lui en remplacement d’Erling Haaland, qui avait été vendu à Manchester City. Haller a demandé une analyse à cause de ce qu’il pensait être une hernie après avoir remarqué des douleurs à l’estomac et une indigestion.

Les traitements qui en ont résulté comprenaient quatre cycles de chimiothérapie, chacun signifiant cinq jours dans un lit d’hôpital. Haller a attribué à sa forme physique en tant que joueur de football l’augmentation de sa résilience.

« J’étais un enfant gâté ; Je n’ai jamais eu de soucis. C’est la première grande épreuve à laquelle j’ai dû faire face. Certaines personnes commencent leur vie comme ça. J’ai eu de la chance que cela soit arrivé plus tard dans ma vie, donc je ne peux pas me plaindre », a déclaré Haller sur le site Web de l’UEFA en octobre. “Il y a toujours quelqu’un qui est moins bien loti et nous devons mettre les choses en perspective.”

En l’absence de Haller, Dortmund a connu des difficultés en Bundesliga et occupe la sixième place, à neuf points du leader du Bayern Munich. Dortmund revient à l’action contre Augsbourg le 22 janvier lors de son premier match depuis la trêve hivernale. Dortmund accueille Chelsea le 15 février pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)