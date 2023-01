Sébastien Haller du Borussia Dortmund vise un retour en janvier après un traitement contre le cancer

L’attaquant du Borussia Dortmund, Sébastien Haller, a déclaré qu’il gardait l’espoir de jouer le premier match de compétition de son équipe en 2023, alors qu’il revenait d’un cancer des testicules.

S’exprimant lors du camp d’entraînement hivernal de l’équipe allemande dans la ville espagnole de Marbella, Haller a déclaré qu’il faisait de son mieux pour être en forme pour le choc de Dortmund le 22 janvier à domicile contre Augsbourg.

« Bien sûr, tout est possible. Je n’ai aucune restriction dans mon esprit. Les seules personnes qui peuvent me donner des restrictions sont l’entraîneur et le personnel médical”, a déclaré l’attaquant de 28 ans.

L’attaquant ivoirien né en France a déclaré qu’il écouterait l’avis de l’équipe médicale de Dortmund.

“Quand tout le monde est d’avis que ce serait une bonne idée pour moi de jouer, alors je jouerai.

“Bien sûr, je veux être sur le terrain tous les jours pour rejouer dès que possible.

“Je ferai de mon mieux pour jouer le 22 (contre Augsbourg) et être dans la meilleure forme possible.”

Un retour en janvier serait un résultat remarquable pour Haller, qui ne s’est entraîné avec l’équipe pour la première fois que samedi après son retour d’un traitement contre le cancer comprenant une chimiothérapie et deux opérations.

Haller, qui s’est entraîné en solo autant que possible médicalement pendant sa période de convalescence, a déclaré que l’expérience “n’était pas facile” mais a ajouté “vous réalisez maintenant que tout le travail des six derniers mois en valait la peine”.

Haller n’a pas fait d’apparition pour Dortmund depuis qu’il a rejoint le club néerlandais de l’Ajax cet été.

“J’ai la chair de poule (de le revoir) revenir sur le terrain”, a déclaré le capitaine de Dortmund Marco Reus, qui espère également faire son retour, de blessure, en janvier.

“Nous sommes tellement heureux qu’il soit de retour.

« La façon dont il a riposté montre sa force mentale. C’est sacrément fort.”

Haller pourrait faire une apparition sur le banc lors du match amical de Dortmund contre Fortuna Düsseldorf, mardi après-midi dans la ville balnéaire espagnole.

La dernière apparition de l’ancien attaquant de West Ham est venue pour l’Ajax contre Vitesse Arnhem lors du dernier match de la saison 2021-22 d’Eredivisie le 15 mai.

Haller est l’un des quatre joueurs de Bundesliga à avoir été diagnostiqué d’un cancer des testicules ces dernières années, aux côtés de Timo Baumgartl de l’Union Berlin, Marco Richter du Hertha Berlin et Jean-Paul Boetius.

Haller a déclaré qu’il avait contacté ses collègues joueurs pendant son traitement pour obtenir des conseils et du soutien.

« J’ai discuté régulièrement avec Timo Baumgartl, Marco Richter et Jean-Paul Boetius. Bien que (nous) ayons le même diagnostic, la maladie a un impact différent sur chaque personne, mais ils m’ont quand même donné de précieux conseils.”

