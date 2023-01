Sébastien Haller du Borussia Dortmund réalise un triplé lors d’un match amical à Bâle

Sébastien Haller a inscrit un triplé pour le Borussia Dortmund lors d’un match amical contre Bâle vendredi lors de son deuxième match après un traitement contre un cancer des testicules.

L’attaquant ivoirien a converti un penalty à la 81e minute et a célébré avec les câlins de ses coéquipiers. Le deuxième but à la 86e est sorti d’un centre, et le troisième à la 88e après un corner. Le tour du chapeau a duré 7 minutes et 32 ​​secondes.

Dortmund a gagné 6-0 dans un match qui a duré 109 minutes au lieu des 90 standards pour donner plus de temps aux joueurs sur le terrain. Le match contre le club suisse de Bâle faisait partie du camp d’entraînement hivernal de Dortmund en Espagne avant la reprise de la Bundesliga la semaine prochaine.

Les buts ont marqué le premier de Haller pour Dortmund. On lui a diagnostiqué une tumeur testiculaire en juillet, moins de deux semaines après avoir rejoint Dortmund en remplacement d’Erling Haaland, vendu à Manchester City.

Le retour de Haller sur le terrain est survenu mardi en tant que remplaçant lors d’une victoire amicale 5-1 contre le Fortuna Düsseldorf.

Haller, né en France, a mené la ligue néerlandaise la saison dernière avec 21 buts, et il en a marqué 11 de plus lors de la course de l’Ajax aux huitièmes de finale de la Ligue des champions. Sans lui, et après une série de blessures, Dortmund a connu des difficultés en Bundesliga et occupe la sixième place, à neuf points du leader du Bayern Munich.

