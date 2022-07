Sébastien Haller du Borussia Dortmund absent pendant deux mois après une opération tumorale

Sébastien Haller a signé pour le Borussia Dortmund en provenance de l’Ajax plus tôt ce mois-ci. Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

La nouvelle recrue du Borussia Dortmund, Sébastien Haller, sera absente pendant au moins deux mois après avoir subi une intervention chirurgicale pour une tumeur découverte dans son testicule, a annoncé mercredi le club de Bundesliga.

L’attaquant ivoirien de 28 ans a été opéré la semaine dernière après avoir découvert la tumeur lors d’un camp d’entraînement, a déclaré le directeur sportif du club, Sebastian Kehl, lors d’une conférence de presse.

Kehl a déclaré que les plans de traitement étaient toujours en cours de discussion et qu’une date de retour n’avait pas encore été fixée. Haller a rejoint Dortmund depuis l’Ajax avec un contrat de quatre ans plus tôt ce mois-ci.

“Sébastien a été opéré la semaine dernière. Nous avons demandé de la patience à l’époque. La thérapie est actuellement en cours de discussion. Il existe différentes options”, a déclaré Kehl avant le premier tour de Dortmund en Coupe d’Allemagne contre 1860 Munich vendredi.

“Sébastien sera absent pendant quelques mois, mais une fois que nous pourrons être plus précis à ce sujet, nous le communiquerons.”

Dortmund avait espéré que la présence physique de Haller et ses buts en attaque les aideraient à briser la mainmise du Bayern Munich sur le titre de Bundesliga depuis une décennie.

Kehl a déclaré que l’absence de Haller se ferait sentir, mais a ajouté que le club se préparait à un certain nombre de scénarios.

« Nous le faisons depuis quelques jours. [We are] travailler sur des options et des idées, mais il n’y a rien de précis pour le moment”, a déclaré Kehl.

“Il sera absent pendant deux mois et nous avons un calendrier difficile jusqu’en novembre, mais notre équipe offre des options.”