Sébastien Haller après avoir rejoint le Borussia Dortmund

Suivre les traces de la machine à buts Erling Haaland semble être l’une des tâches les plus délicates du football. Le nouveau venu du Borussia Dortmund, Sébastien Haller, ne ressent aucune pression pour remplacer le Norvégien de 21 ans, qui a marqué 86 buts en 89 matchs sous le maillot des Noirs et Jaunes.

« Qui a dit que je suis le successeur de Haaland ? J’ai rejoint le Borussia, c’est vrai. Mais je ne me suis pas engagé pour succéder à qui que ce soit. J’ai rejoint le club pour aider l’équipe à réussir et le club voulait mon expérience et mes compétences », a déclaré l’attaquant de 28 ans à Xinhua dans une récente interview.

« Nous voulons réussir et nous voulons gagner des titres ; c’est ça l’histoire », a insisté l’international ivoirien.

La signature de Haller s’accompagne de vastes attentes alors qu’il défend un changement de stratégie à Dortmund. Au lieu d’opter pour un autre talent prometteur, le champion d’Allemagne 2012 a décidé de faire appel à un footballeur expérimenté.

Le double champion des Pays-Bas a déclaré que ses deux années à l’Eintracht Francfort (2017-2019) pourraient aider à accélérer les choses “car aujourd’hui j’en sais plus sur la Bundesliga et le football allemand que la première fois quand j’étais le nouveau venu en ville”.

Fils d’une mère ivoirienne et d’un père français, Haller a acquis une expérience internationale de haut niveau sous le maillot de l’Ajax. 32 buts en 50 matchs pour l’équipe néerlandaise ont fait de lui un attaquant de confiance.

Avec Haaland (Manchester City) et Robert Lewandowski (Barca) quittant la Bundesliga, les portes pourraient être ouvertes à Haller pour remporter le titre de meilleur buteur de la ligue nationale allemande.

« Je ne commencerai pas à me plaindre. Lewandowski est parti. Mais pour commencer, cela ne change pas grand-chose pour moi », a déclaré l’attaquant d’1,90 mètre.

Haller a ajouté que si les choses fonctionnent bien pour Dortmund, il vise la couronne de buteur comme n’importe quel autre attaquant “car vous voulez toujours marquer autant de buts que possible”.

