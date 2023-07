Sebastian Vettel sur Fernando Alonso et ses réflexions «naturelles» sur la conduite d’une voiture Aston Martin 2023

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sebastian Vettel a révélé qu’il avait « naturellement » pensé à concourir pour Aston Martin cette année après leur grande amélioration par rapport à 2022.

Vettel a pris sa retraite de la F1 à la fin de la saison dernière, où Aston Martin a terminé septième du championnat des constructeurs. Cependant, l’équipe basée à Silverstone a fait la plus grande amélioration du peloton et n’a que 22 points de retard sur Mercedes avant le Grand Prix de Hongrie de ce week-end, en direct sur Sky Sports.

Fernando Alonso a remporté six podiums et a été le challenger le plus proche de Red Bull pendant la majeure partie de la saison, l’Espagnol visant une victoire à un moment donné en 2023.

Vettel a discuté de sa mentalité post-F1 avec le Ciel F1 Juniors

Les jeunes recrues auront la chance d’interviewer certains des plus grands noms du sport et présenteront aux côtés du champion du monde de F1 2016 Nico Rosberg et de l’ancienne pilote NASCAR et IndyCar Danica Patrick.

« Naturellement, la pensée m’a traversé l’esprit » cela aurait été la voiture dans laquelle j’ai couru si j’avais continué « . En fin de compte, j’ai beaucoup réfléchi à ma décision et à ce que je veux faire ensuite, même si je ne sais pas exactement ce que je vais faire ensuite. Je suis encore en train de comprendre cela », a déclaré Vettel.

« Je suis content pour lui [Alonso]. Il est là depuis longtemps. Il a eu de très bonnes voitures et des voitures qui ne sont peut-être pas si bonnes, donc je suis content qu’il soit à nouveau dans une meilleure voiture.

« De plus, j’ai travaillé avec l’équipe au cours des deux dernières années et je suis vraiment excité pour eux car ils ont une voiture plus compétitive et c’est toujours plus excitant de se battre pour de gros points et des podiums. »

Le quadruple champion du monde a poursuivi : « J’en suis content et aussi heureux que je puisse l’être maintenant. Tout pilote de course ou sportif, à un moment donné, il est temps de faire autre chose, même si c’est votre choix comme moi, ou par blessure.

« Ensuite, vous pouvez regarder en arrière de deux manières – vous pouvez regarder en arrière et dire » c’était tellement bien, j’aimerais pouvoir y retourner « . Ou vous regardez vers l’avant et êtes excité par ce qui va suivre. »

Sebastian Vettel est devenu de plus en plus franc sur les questions environnementales ces dernières années

Vettel : Les biocarburants peuvent servir de passerelle vers les voitures électriques

La F1 prévoit d’être Net Zero Carbon d’ici 2030 et le championnat devrait avoir un carburant 100% durable à partir de 2026, qui sera également utilisé par les voitures de route. Les voitures actuelles fonctionnent déjà au carburant « E10 », un mélange de 90 % de carburant et de 10 % d’éthanol renouvelable.

Vettel a été de plus en plus franc sur les questions environnementales à travers le monde et a expliqué aux F1 Juniors pourquoi le biocarburant est si important.

« Les biocarburants proviennent des cultures, donc ce que vous cultivez sur le terrain ou les déchets que vous utilisez, pour en faire du carburant. Les carburants synthétiques ou les carburants électroniques sont fabriqués artificiellement dans un laboratoire. C’est ce que j’utilise. La partie vraiment excitante est , j’adore la course, et vous pouvez simplement verser le carburant, utiliser le même moteur et la même voiture et courir », a-t-il déclaré.

Sebastian Vettel a conduit la voiture de F1 de Nigel Mansell, vainqueur du championnat en 1992, au Goodwood Festival of Speed ​​et était propulsée par du carburant renouvelable

« Il fonctionnera de la même manière, conduira de la même manière et sonnera de la même manière. On peut dire que vous perdez un peu de puissance, mais vous ne le verrez pas de l’extérieur. Les ajustements que vous devez faire sont minuscules. Cela fait également partie de la solution pour les bateaux, les avions ou les voitures déjà construits.

« Ce serait injuste d’aller voir vos parents et de leur dire ‘jetez la voiture. Achetez une voiture électrique’. Les voitures électriques sont toujours chères et que feriez-vous de votre vieille voiture ?

« Pour les routes, il semble qu’elles seront électrifiées. Peut-être y aura-t-il d’autres solutions. Peut-être une solution comme les carburants neutres en carbone ou les carburants électriques comme une sorte de technologie de pont, jusqu’à ce que tout le monde puisse se permettre une voiture électrique, ou une alternative .

« Mais pour la course, ce serait dommage qu’il disparaisse car c’est un sport que j’aimais et dont nous sommes tous tombés amoureux. Donc, c’est bien que nous ayons une solution pour faire le plein et continuer ce que nous faisons, fournir l’énergie pour faire carburants proviennent de sources renouvelables. »

